Torna Világkupa: Székely Zója aranyérmes! - fotók

Torna: A Schaeffler Aréna Savariában rendezett nemzetközi versenyen Székely Zója pénteken 13,600 ponttal az első, Kovács Zsófia 13,450 ponttal a második helyen jutott a felemáskorlát döntőjébe. Előbbi minimálisan javított a szombati fináléban, ugyanis 13,650 ponttal nyert, utóbbi viszont 12,050 ponttal hatodik lett. Székely megjegyezte: felemelő volt ilyen remek közönség előtt versenyezni.

A Torna Világkupán Székely Zója felemáskorláton aranyérmet szerzett

Fotó: Cseh Gábor

– Nem a legerősebb gyakorlatomat mutattam be, örülök, hogy sikerült nyernem ezzel. A világbajnokságig van még egy kis idő, hogy tovább csiszoljuk a formámat – mondta Székely.

Mayer Gréta ugrásban 13,475 ponttal harmadik volt a selejtezőben, egy nappal később viszont 13,400 is elégnek bizonyult számára az ezüsthöz.

– Jól sikerült a finálé, nem lett tökéletes az ugrásom, de nagyon örülök az ezüstnek. – közölte Mayer.