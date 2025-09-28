szeptember 28., vasárnap

Torna Világkupa: Székely Zója aranyérmes! - fotók

Címkék#sport#torna#aranyérem

Székely Zója arany-, Mayer Gréta ezüstérmet nyert szombaton a tornászok szombathelyi challenge világkupaversenyén.

Pum András

Torna: A Schaeffler Aréna Savariában rendezett nemzetközi versenyen Székely Zója pénteken 13,600 ponttal az első, Kovács Zsófia 13,450 ponttal a második helyen jutott a felemáskorlát döntőjébe. Előbbi minimálisan javított a szombati fináléban, ugyanis 13,650 ponttal nyert, utóbbi viszont 12,050 ponttal hatodik lett. Székely megjegyezte: felemelő volt ilyen remek közönség előtt versenyezni.

torna
A Torna Világkupán Székely Zója felemáskorláton aranyérmet szerzett
Fotó: Cseh Gábor

– Nem a legerősebb gyakorlatomat mutattam be, örülök, hogy sikerült nyernem ezzel. A világbajnokságig van még egy kis idő, hogy tovább csiszoljuk a formámat – mondta Székely.
Mayer Gréta ugrásban 13,475 ponttal harmadik volt a selejtezőben, egy nappal később viszont 13,400 is elégnek bizonyult számára az ezüsthöz.
–  Jól sikerült a finálé, nem lett tökéletes az ugrásom, de nagyon örülök az ezüstnek. – közölte Mayer.

Torna Világkupa: Székely Zója aranyérmes

Fotók: Cseh Gábor

Torna Világkupa, nők:

Eredmények, nők. Felemáskorlát: 1. Székely Zója 13,650 pont, 2. Romane Hamelin (francia) 13,250, 3. Ana Luiza Lima (brazil) 13,050 ...6. Kovács Zsófia 12,050. 

Ugrás: 1. Charlize Mörz (osztrák) 13,625 pont, 2. Mayer Gréta 13,400, 3. Tijana Korent (horvát) 13,050

 

