2 órája
Torna Világkupa: 38 ország versenyzői jönnek Szombathelyre
A Schaeffler Aréna Savaria ad otthont szeptember 26-28 között a Waberer’s World Cup 2025. FIG World Mag and Wag Challenge Cup torna Világkupának.
Az esemény sajtótájékoztatóján az első helyszínen, a Bolyai János Iskolában (a második állomás a Gothard Jenő Általnos Iskola volt) dr. Nemény András Szombathely polgármester, Magyar Zoltán olimpiai bajnok, Berki Krisztián olimpiai bajnok, Dévai Boglárka Európa-bajnok, Papp Tibor iskolaigazgató és Kalmár Attila, Pannonsport Kft. ügyvezető igazgatója vett részt. A szombathelyi torna Világkupa a tornasportban komoly rangot vívott ki magának. A hagyományosan ősszel megrendezendő nemzetközi versenyen rendszerint vagy világbajnokságra készülő gyakorlatokat láthatunk, vagy új olimpiai ciklus nyitányán levő fiatal tehetségekkel találkozhatunk. A rangos esemény közvetlen főpróba a tornászok számára, alig három héttel a jakartai világbajnokság előtt mérhetik össze tudásukat a világ legjobbjai.
A viadal hivatalos neve immár Waberer’s Torna Challenge Világkupa.
– A Waberer’s támogatásával idén is magas színvonalon tudjuk megrendezni a szombathelyi világkupát. Ez immár a harmadik év, hogy a vállalat mellettünk áll. Fontos számunkra, hogy a sportág krémje hazai közönség előtt mutatkozhat meg, hiszen ez óriási élményt jelent a fiatal utánpótlásnak és a szurkolóknak egyaránt. – mondta még korábban Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára. – A nevezések száma idén is szépen alakult, ez mindig befolyásolja a lebonyolítást, a program időtartamát és természetesen a szálláshelyek biztosítását is. Könnyen lehet, hogy Szombathelyen ki kell tennünk a megtelt táblát.
A verseny ideje alatt szurkolói zóna is várja az érdeklődőket: a főtámogató kitelepülése szombaton és vasárnap is külön programokkal teszi még élménydúsabbá az eseményt.
A szervezők a korábbi évekhez hasonlóan erős mezőnyre számítanak, amely akár résztvevői rekordot is hozhat. Idén 38 ország versenyzői jönnek Szombathelyre többek között Ausztráliából, Argentínából, Új-Zélandról, Kínából, Bangladesből, Kolumbiából, Hongkongból, Indonéziából, Indiából, Jamaicából, Mongóliából, a Dél-afrikai Köztársaságból és Tajvanról. Összesen 334 fős delegáció, 167 tornász – továbbá 12 magyar sportoló is a szerekhez lép.
A torna Világkupa programja.
Szeptember 26., péntek, 15.00-21.00: női és férfi kvalifikáció. Szombat, 15.00: férfi talaj, női ugrás. 15.45: eredményhirdetés. 16.00: férfi lólengés. női felemás korlát. 16.45: eredményhirdetés. 17.00: férfi gyűrű. 17.45: eredményhirdetés. Vasárnap, 15.00: férfi ugráa, női gerenda. 15.45: eredményhirdetés. 16.00: férfi korlát, női talaj.16.45: eredményhirdetés. 17.00: férfi nyújtó. 17.45: eredményhirdetés.
A verseny első napján, pénteken ingyenes a belépés, szombaton és vasárnap dákoknak és nyugdíjasoknak 100 forint, a teljes árú jegy pedig 2000 forint.