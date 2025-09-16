Torna Világkupa: 38 ország versenyzői jönnek Szombathelyre

Az esemény sajtótájékoztatóján az első helyszínen, a Bolyai János Iskolában (a második állomás a Gothard Jenő Általnos Iskola volt) dr. Nemény András Szombathely polgármester, Magyar Zoltán olimpiai bajnok, Berki Krisztián olimpiai bajnok, Dévai Boglárka Európa-bajnok, Papp Tibor iskolaigazgató és Kalmár Attila, Pannonsport Kft. ügyvezető igazgatója vett részt. A szombathelyi torna Világkupa a tornasportban komoly rangot vívott ki magának. A hagyományosan ősszel megrendezendő nemzetközi versenyen rendszerint vagy világbajnokságra készülő gyakorlatokat láthatunk, vagy új olimpiai ciklus nyitányán levő fiatal tehetségekkel találkozhatunk. A rangos esemény közvetlen főpróba a tornászok számára, alig három héttel a jakartai világbajnokság előtt mérhetik össze tudásukat a világ legjobbjai.

Dévai Boglárka és mellette Berki Krisztián a torna Világkupa sajtótájékoztatóján

Fotó: Cseh Gábor

A viadal hivatalos neve immár Waberer’s Torna Challenge Világkupa.

– A Waberer’s támogatásával idén is magas színvonalon tudjuk megrendezni a szombathelyi világkupát. Ez immár a harmadik év, hogy a vállalat mellettünk áll. Fontos számunkra, hogy a sportág krémje hazai közönség előtt mutatkozhat meg, hiszen ez óriási élményt jelent a fiatal utánpótlásnak és a szurkolóknak egyaránt. – mondta még korábban Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára. – A nevezések száma idén is szépen alakult, ez mindig befolyásolja a lebonyolítást, a program időtartamát és természetesen a szálláshelyek biztosítását is. Könnyen lehet, hogy Szombathelyen ki kell tennünk a megtelt táblát.

A verseny ideje alatt szurkolói zóna is várja az érdeklődőket: a főtámogató kitelepülése szombaton és vasárnap is külön programokkal teszi még élménydúsabbá az eseményt.