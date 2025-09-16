szeptember 16., kedd

Torna Világkupa: 38 ország versenyzői jönnek Szombathelyre

A Schaeffler Aréna Savaria ad otthont szeptember 26-28 között a Waberer’s World Cup 2025. FIG World Mag and Wag Challenge Cup torna Világkupának.

Pum András

Az esemény sajtótájékoztatóján az első helyszínen, a Bolyai  János Iskolában (a második állomás a Gothard Jenő Általnos Iskola volt) dr. Nemény András Szombathely polgármester, Magyar Zoltán olimpiai bajnok, Berki Krisztián olimpiai bajnok, Dévai Boglárka Európa-bajnok, Papp Tibor iskolaigazgató és Kalmár Attila, Pannonsport Kft. ügyvezető igazgatója vett részt. A szombathelyi torna Világkupa a tornasportban komoly rangot vívott ki magának. A hagyományosan ősszel megrendezendő nemzetközi versenyen rendszerint vagy világbajnokságra készülő gyakorlatokat láthatunk, vagy új olimpiai ciklus nyitányán levő fiatal tehetségekkel találkozhatunk. A rangos esemény közvetlen főpróba a tornászok számára, alig három héttel a jakartai világbajnokság előtt mérhetik össze tudásukat a világ legjobbjai.

torna világkupa
Dévai Boglárka és mellette Berki Krisztián a torna Világkupa sajtótájékoztatóján
Fotó: Cseh Gábor

A viadal hivatalos neve immár Waberer’s Torna Challenge Világkupa.

– A Waberer’s támogatásával idén is magas színvonalon tudjuk megrendezni a szombathelyi világkupát. Ez immár a harmadik év, hogy a vállalat mellettünk áll. Fontos számunkra, hogy a sportág krémje hazai közönség előtt mutatkozhat meg, hiszen ez óriási élményt jelent a fiatal utánpótlásnak és a szurkolóknak egyaránt. – mondta még korábban Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára.  – A nevezések száma idén is szépen alakult, ez mindig befolyásolja a lebonyolítást, a program időtartamát és természetesen a szálláshelyek biztosítását is. Könnyen lehet, hogy Szombathelyen ki kell tennünk a megtelt táblát.

A verseny ideje alatt szurkolói zóna is várja az érdeklődőket: a főtámogató kitelepülése szombaton és vasárnap is külön programokkal teszi még élménydúsabbá az eseményt.

Torna Világkupa: 38 ország versenyzői jönnek Szombathelyre

Fotók: Cseh Gábor

A szervezők a korábbi évekhez hasonlóan erős mezőnyre számítanak, amely akár résztvevői rekordot is hozhat. Idén 38 ország versenyzői jönnek Szombathelyre többek között Ausztráliából, Argentínából, Új-Zélandról, Kínából, Bangladesből, Kolumbiából, Hongkongból, Indonéziából, Indiából, Jamaicából, Mongóliából, a Dél-afrikai Köztársaságból és Tajvanról. Összesen 334 fős delegáció, 167 tornász  – továbbá 12 magyar sportoló is a szerekhez lép.

A torna Világkupa programja. 

Szeptember 26., péntek, 15.00-21.00: női és férfi kvalifikáció.  Szombat, 15.00: férfi talaj, női ugrás. 15.45: eredményhirdetés. 16.00: férfi lólengés. női felemás korlát. 16.45: eredményhirdetés. 17.00: férfi gyűrű. 17.45: eredményhirdetés. Vasárnap, 15.00: férfi ugráa, női gerenda. 15.45: eredményhirdetés. 16.00: férfi korlát, női talaj.16.45: eredményhirdetés. 17.00: férfi nyújtó. 17.45: eredményhirdetés.

A  verseny első napján, pénteken ingyenes a belépés, szombaton és vasárnap dákoknak és nyugdíjasoknak 100 forint, a teljes árú jegy pedig 2000 forint.


 

 

