Kosárlabda

1 órája

U21: két szoros vereség

Címkék#Egis Körmend#Falco-Vulcano Energia KC Szombathely#kosárlabda

Elrajtolt az U21-es kosárlabda-bajnokság. U21: az első fordulóban az Egis Körmend és a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely korosztályos csapata is vereséget szenvedett.

Vaol.hu

A Falco és a Körmend is vereséggel kezdte az U21-es kosárszezont.

U21: jegyzőkönyvek

Egis Körmend - NKA Universitas Pécs 69-72 (18-23, 16-16, 16-19, 19-14). Körmend, NB I.-es U21-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Novák, Schneider, Németh.

Körmend: Herczeg 20/3, Farkas 10/6, Gujtman -, Bartik 9/3, Nagy 17/6. Csere: Mogyorósy -, Dékány -, Tóth 2, Mayer 1, Kóbor 8. Edző: Érsek Marcell, Kocsis Tamás.

Jól kezdtek a hazaiak (8-0), aztán az esélyesebb vendégek is kezdtek éledezni. Sőt, az első negyed végére már a pécsieknél volt az előny - amit
végig megtartottak. Így az egy labdás mérkőzésen végül a jobb erőkből álló vendégek diadalmaskodtak.

MVM-OSE Lions - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 78-74 (23-20, 28-26, 8-9, 19-19). Oroszlány, NB I.-es U21-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kaposi, Novák, Krisztián-Világos.

Falco: Pesti 21, Horváth G. 4/3, Varga Á. 29/3, Horváth B. 5, Szendrő 3. Csere: Feitl 3, Szigetvári 6, Vass -, Pribusz 3/3, Tóth D. -, Hansen -, Soós -. Edző: Váradi Attila, Svajda Gábor.

Új csapattal kezdte a szezont a Falco, és helyenként jól is teljesített - igaz, akadtak hibák is. Kicsit nagyobb odafigyeléssel, több szerencsével összejöhetett volna az idegenbeli bravúrgyőzelem - a házigazda a hajrában csikarta ki a győzelmet.

 

