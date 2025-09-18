Kemény kritikát kapott Varga Barnabás Détári Lajostól

Ahogy arról beszámoltunk, Varga Barnabás egészen elképesztő formában kezdte a világbajnoki selejtezőket. A magyar válogatott elsőszámú gólfelelőse előbb Írország ellen talált be, majd Portugália kapuját pedig kétszer is bevette, így két meccs alatt három gólnál jár. De nem is akármilyeneknél, szépségdíjas találatokról van szó. Akad azonban némi szépséghiba is a történetben, ugyanis mindkét mérkőzésen begyűjtött egy-egy sárga lapot, ami azt jelenti, hogy eltiltás miatt ki kell hagynia az örmények elleni soron következő válogatott mérkőzést. A portugálok elleni sárga lapját ráadásul reklamálásért kapta. A szentpéterfai kötődésű támadó már közvetlenül a mérkőzés utáni nyilatkozatában elismerte, hogy butaságot csinált. A helyzetet súlyosbítja, hogy Sallai Rolandot is nélkülöznie kell Marco Rossinak, ugyanis őt az Írország elleni találkozón állították ki, vagyis nincs könnyű helyzetben a szövetségi kapitány.

Détári Lajos nem kertelt, elmondta, hogy borzasztóan nehéz helyzetbe hozta Varga Barnabás a magyar válogatottat

Forrás: Magyar Nemzet

Détári Lajos nem fogta vissza magát Varga Barnabás sárga lapjait illetően

A Magyar Nemzet Détári Lajossal készített hosszabb interjút, amelyben az egyik kérdés arra irányult, lehet-e pótolni érdemben Varga Barnabást és Sallai Rolandot. A hatvanegyszeres magyar, hétszeres világ- és egyszeres Európa-válogatott legendás középpályás pedig nem kertelt.

- Sallai Roland esetében mindkét szurkolói véleményben van igazság, miszerint egy ekkora és folyamatos faragást csak nagyon nehezen lehet elviselni. Ugyanakkor számára hatalmas tanulság, hogy egy klasszis támadónak – főleg akkor, amikor a válogatott vezet a legfontosabbnak mondott vb-selejtezőn – nem szabad így reagálnia. Ő az egyik legjobb magyar támadó, hiszen nagyon gyors, jól cselez, és jobbal-ballal remekül lő. Varga Barnabás azonban sokkal nagyobbat hibázott, hiszen a szabályok világosak, felesleges reklamálásával elképesztő hátrányba hozta a válogatottat. Azt viszont nem értem, miért nem ugrott oda valaki Vargához az első pillanatokban, és rángatta el a bíró elől. A felelőtlenségével nagyon nehéz helyzetbe hozta a csapatot, hiszen ha ő és Sallai egyszerre hiányzik a válogatottból, akkor szinte megszűnt a csapat támadójátéka - fogalmazott a Magyar Nemzet érdeklődésére Détári Lajos.

