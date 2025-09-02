szeptember 2., kedd

Labdarúgás

40 perce

Varga Barnabás: újabb elismerésben részesült a Ferencváros szentpéterfai csatára!

Címkék#FTC#Varga Barnabás#Hivatásos Labdarúgók Szervezete

A Hivatásos Labdarúgók Szervezete hétfőn Etyeken díjazta az előző idény legjobbjait. Varga Barnabás bekerült az év csapatába!

Vaol.hu

A bajnoki címvédő, Európa-liga szereplésre készülő Ferencváros, és a magyar labdarúgó-válogatott első számú csatára, a szentpéterfai Varga Barnabás is helyet kapott az év csapatában!

Varga Barnabás
Varga Barnabás bekerült az év csapatába!
Fotó: NS/Kovács Péter

A  Hivatásos Labdarúgók Szervezete hétfői, etyeki díjátadó ünnepségén Horváth Gábor főtitkár kiemelte, hogy a szervezet idén már 35. alkalommal szavaztatta meg tagságát a legutóbbi bajnoki idény legjobbjairól. Hozzátette: a jelöltlisták összeállításában az NB I-es és NB II-es együttesek csapatkapitányai és edzői, valamint a HLSZ elnökségi és felügyelő bizottsági tagjai vettek részt.

Ezt követően csaknem ezer profi futballista hat férfi és három női kategóriában voksolhatott, posztonként öt személyre. Horváth bejelentette azt is, hogy a most először kiosztott, Az év legjobb segítője elnevezésű díjat a gála megszervezésében végzett tevékenységéért Tömő Attila, a magyar labdarúgó-válogatott csapatmenedzsere érdemelte ki.

A díjátadó gálának két díszvendége is volt: Détári Lajos korábbi 61-szeres válogatott irányító, valamint a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a 150-szeres német válogatott Lothar Matthäus.

Varga Barnabás - és a többiek

A díjazottak listája:

  • Legjobb edző: 1. Bognár György (Paks), 2. Borbély Balázs (ETO FC), 3. Horváth Dávid (MTK)
  • Legjobb mezőnyjátékos: 1. Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), 2. Böde Dániel (Paks), 3. Tóth Alex (FTC)
  • Legjobb kapus: 1. Pécsi Ármin (Puskás Akadémia – a nyártól Liverpool), 2. Szappanos Péter (Paks – a nyártól Puskás Akadémia), 3. Dibusz Dénes (FTC)
  • Legjobb 21 éven aluli játékos: 1. Tóth Alex, 2. Pécsi Ármin, 3. Molnár Ádin (MTK)
  • Legjobb NB II-es játékos: 1. Bódi Ádám (Kazincbarcika – a nyártól Tiszakécske), 2. Kirchner Krisztián (Kozármisleny – a nyártól Ajka), 3. Nagy Zoárd (Csákvár – a nyártól Puskás Akadémia)
  • Legjobb külföldön játszó magyar játékos: 1. Szoboszlai Dominik (Liverpool), 2. Kerkez Milos (Bournemouth – a nyártól Liverpool), 3. Sallai Roland (Galatasaray)
  • Az idény NB I-es álomcsapata: Pécsi – Osváth (Paks), Cissé (FTC), Golla (Puskás Akadémia), Makreckis (FTC) – Tóth A., Ötvös (Paks – a nyártól FTC), Levi (Puskás Akadémia – a nyártól FTC) – Böde, Varga Barnabás (FTC), Nagy Zs.
  • Fülöp Márton-díj: Dibusz Dénes

 

