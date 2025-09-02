Varga Barnabás: újabb elismerésben részesült a Ferencváros szentpéterfai csatára!

A bajnoki címvédő, Európa-liga szereplésre készülő Ferencváros, és a magyar labdarúgó-válogatott első számú csatára, a szentpéterfai Varga Barnabás is helyet kapott az év csapatában!

Varga Barnabás bekerült az év csapatába!

Fotó: NS/Kovács Péter

A Hivatásos Labdarúgók Szervezete hétfői, etyeki díjátadó ünnepségén Horváth Gábor főtitkár kiemelte, hogy a szervezet idén már 35. alkalommal szavaztatta meg tagságát a legutóbbi bajnoki idény legjobbjairól. Hozzátette: a jelöltlisták összeállításában az NB I-es és NB II-es együttesek csapatkapitányai és edzői, valamint a HLSZ elnökségi és felügyelő bizottsági tagjai vettek részt.

Ezt követően csaknem ezer profi futballista hat férfi és három női kategóriában voksolhatott, posztonként öt személyre. Horváth bejelentette azt is, hogy a most először kiosztott, Az év legjobb segítője elnevezésű díjat a gála megszervezésében végzett tevékenységéért Tömő Attila, a magyar labdarúgó-válogatott csapatmenedzsere érdemelte ki.

A díjátadó gálának két díszvendége is volt: Détári Lajos korábbi 61-szeres válogatott irányító, valamint a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a 150-szeres német válogatott Lothar Matthäus.

Varga Barnabás - és a többiek

A díjazottak listája: