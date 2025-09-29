szeptember 29., hétfő

Labdarúgás

3 órája

NB I.: újabb Varga Barnabás-gól! - video

Címkék#szentpéterfai#futballistája#Varga Barnabás

A 8. forduló mérkőzéseivel folytatódott az NB I.-es labdarúgó-bajnokság. Varga Barnabás ismét kapuba talált.

Vaol.hu

A ZTE a Kazincbarcikát, az MTK a Kisvárdát ütötte ki. A címvédő Ferencváros rangadót nyert Győrben – és elvette az ETO veretlenségét. Az FTC szentpéterfai csatára, Varga Barnabás ismét kapuba talált, már öt bajnoki gólnál jár, második a góllövőlistánaz élen a csapattársa, a hat gólos Gruber Zsombor áll.

Varga Barnabás
Varga Barnabás lendületben.
Fotó: Mirkó István

De a Haladás korábbi futballistája, Kiss Bence is kitett magáért, aki a ZTE gárdáját segítette győzelemre a két góljával - ezzel már három találatnál jár.

NB I., 8. forduló, eredmények - gólok, újabb Varga Barnabás-találat

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2-2 (2-2). Gól: Matko (17., 24.), ill. Babunski (12.) Májer (12.).

ZTE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5-0 (1-0). Gól: Vieira (11.), Alves (48., 67.), kiss B. (77., 78.).

DVTK–DVSC 0-0.

Paksi FC–Puskás Akadémia FC 3-3 (1-1). Gól: Gyurkits (38., 87.), Windecker (89.), ill. Lukács (8.), Németh A. (49.).

MTK Budapest–Kisvárda Master Good 4-0. Gól: Matic (15.), Molnár Á. (31.), Kerezsi (58.), Poljevka (71.).

ETO FC–Ferencvárosi TC 0-2 (0-1). Gól: Levi (18.), Varga B. (64.). (TG)

A gól IDE kattintva megtekinthető!

 

