Varga Barnabás fantasztikus góljai a Magyarország-Portugália meccsről - videó

Ahogy arról részletesen beszámoltunk, a magyar válogatott hősies küzdelemben, de végül 3-2-es vereséget szenvedett hazai pályán a Cristiano Ronaldo-t is a soraiban tudó Portugália ellen a világbajnoki-selejtezők második körében. A magyar csapat mindkét találatát a szentpéterfai kötődésű Varga Barnabás szerezte, ráadsul mindkettőt fejjel, klasszis mozdulat után. Az m4sport.hu jóvoltából Varga első gólját ITT, a második találatát pedig ITT nézheti vissza, érdemes!

Varga Barnabás gólöröme az első találata után

Forrás: Nemzeti Sport

Magyarország-Portugália: videón a mérkőzés összefoglalója

Aki lemaradt volna róla, mutatjuk a gólgazdag, izgalmakkal teli összecsapás legfontosabb momentumait:

Varga Barnabás góljai is kevesek voltak, így nyilatkozott a mérkőzés után

Kicsit okosabban kellett volna játszani a második egyenlítő gólunk után, nem kellett volna hátul elkezdeni játszani. Ez az egész mérkőzésen ült, nem tudom hibáztatni a tárakat, ez az egyetlen eset volt, amikor nem sikerült. A portugálok csapat pedig olyan, hogy kihasználják ezt

- fogalmazott az M4 Sport érdeklődésére Varga Barnabás a mérkőzés után.

A szentpéterfai kötődésű támadó volt a találkozó legjobbja, viszont teljesítményét némileg árnyékolja a szövegelésért kapott sárga lap, ami egyben azt is jelenti, hogy eltiltás miatt biztosan nem lesz ott az Örményország elleni következő mérkőzésen, ami tegnapi teljesítményét látva, óriási érvágás lesz a magyar válogatott számára.

Óriási butaság volt, bár nem gondoltam, hogy egy ilyenért sárgát adnak. Nem tudom, hogy ennek az új szabályozásnak mennyi értelme van, hiszen feszültség van a pályán és nem gondolom, hogy olyat csináltam, ami miatt sárga lapot kellett volna kapnom. Teljesen butaságnak tartom ezt az új szabályt, de sajnos kihasználják ezt

– mondta a reklamálásért kapott sárga lapjáról.