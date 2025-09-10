szeptember 10., szerda

Labdarúgás

1 órája

Varga Barnabás fantasztikus góljai a Magyarország-Portugália meccsről - videó

Címkék#Portugália#Magyarország#Varga Barnabás#gól

A vasi kötődésű csatár alaposan kitett magáért, duplázott Portugália ellen.

Vaol.hu

Ahogy arról részletesen beszámoltunk, a magyar válogatott hősies küzdelemben, de végül 3-2-es vereséget szenvedett hazai pályán a Cristiano Ronaldo-t is a soraiban tudó Portugália ellen a világbajnoki-selejtezők második körében. A magyar csapat mindkét találatát a szentpéterfai kötődésű Varga Barnabás szerezte, ráadsul mindkettőt fejjel, klasszis mozdulat után. Az m4sport.hu jóvoltából Varga első gólját ITT, a második találatát pedig ITT nézheti vissza, érdemes!

Varga Barnabás gólöröme
Varga Barnabás gólöröme az első találata után
Forrás: Nemzeti Sport

Magyarország-Portugália: videón a mérkőzés összefoglalója

Aki lemaradt volna róla, mutatjuk a gólgazdag, izgalmakkal teli összecsapás legfontosabb momentumait:

Varga Barnabás góljai is kevesek voltak, így nyilatkozott a mérkőzés után

Kicsit okosabban kellett volna játszani a második egyenlítő gólunk után, nem kellett volna hátul elkezdeni játszani. Ez az egész mérkőzésen ült, nem tudom hibáztatni a tárakat, ez az egyetlen eset volt, amikor nem sikerült. A portugálok csapat pedig olyan, hogy kihasználják ezt 

- fogalmazott az M4 Sport érdeklődésére Varga Barnabás a mérkőzés után. 

A szentpéterfai kötődésű támadó volt a találkozó legjobbja, viszont teljesítményét némileg árnyékolja a szövegelésért kapott sárga lap, ami egyben azt is jelenti, hogy eltiltás miatt biztosan nem lesz ott az Örményország elleni következő mérkőzésen, ami tegnapi teljesítményét látva, óriási érvágás lesz a magyar válogatott számára. 

Óriási butaság volt, bár nem gondoltam, hogy egy ilyenért sárgát adnak. Nem tudom, hogy ennek az új szabályozásnak mennyi értelme van, hiszen feszültség van a pályán és nem gondolom, hogy olyat csináltam, ami miatt sárga lapot kellett volna kapnom. Teljesen butaságnak tartom ezt az új szabályt, de sajnos kihasználják ezt 

– mondta a reklamálásért kapott sárga lapjáról.

 

 

