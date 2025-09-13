Mégis pályára lépett Varga Barnabás egy beteg kisfiú kedvéért a Szarvaskend-Fradi meccsen - videó

A Szarvaskend-Fradi tényleg a futball ünnepe volt, és nem is elsősorban magáért a mérkőzésért, hanem azért a rengeteg nagyszerű pillanatért, ami a kezdetektől fogva körüljárta az egésznek az atmoszféráját. Egy mérkőzés, ahol nem voltak vesztesek, csak győztesek. Az egyik ilyen pillanat a kezdőrúgás elvégzése volt. Mint a helyszínen kiderült, sokan több százezer forintot sem sajnáltak volna kifizetni a kezdőrúgásokért, de a Szarvaskend mégsem árusította ki, hanem inkább két beteg kisgyermeknek adta, ezzel pedig óriási örömöt szereztek nekik. A mai világban pedig nem akármilyen gesztus ez! Varga Barnabás pedig a mérkőzésen ezúttal nem, de itt viszont főszereplő volt.

Szarvaskend-Fradi: Varga Barnabás egy beteg kisfiúnak szerzett óriási örömöt

Fotó: Cseh Gábor

Varga Barnabás hatalmas örömöt szerzett rajongójának

Mint azt korábban megírtuk, a szarvaskendiek hiába kérték a Fradit, hogy Varga Barnabás játsszon, de a magyar válogatott játékos civilben, de a helyszínen nézte meg az összecsapást. Viszont, ha már ott volt, akkor ő kísérte fel a beteg kisgyerekeket a kezdőrúgáshoz. Az elsőt a 7 éves Papp Zsombor végezte el, aki egy ritka genetikai betegséggel küzd. Mégis óriási öröm volt az arcán, hiszen kedvenc játékosával, Varga Barnabással sétálhatott fel a pályára. A jelenetről felvétel is készült:

Szarvaskend-Fradi: jótékonyságról is szólt

A Szarvaskend SE a mérkőzés előtt hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a csapat egyik utánpótlás játékosának hozzátartozójának gyűjtenek: Somának, aki nagy beteg kisfiú.

- Ma a főszerep a labdarúgásé, de sajnos vannak akiknek ez a nap is egy küzdelem! Egyesületünknek mindig is fontos volt az összefogás. Soma egy beteg kisfiú, klubunk egyik oszlopos utánpótlás játékosának hozzátartozója. A mérkőzésen a nézőtér mind a 4 sarkában elhelyezett dobozokban, vagy banki átutalással van lehetőség őt segíteni. A család nevében is szeretnénk köszönetet mondani minden adománynak! - áll a bejegyzésben.

Élőben Szarvaskendről: