1 órája
Szentpéterfa híres szülötte: Varga Barnabás - barátokkal, szurkolókkal beszélgettünk - videó, képgaléria
A szentpéterfai Varga Barnabás néhány éve még Ausztriában, amatőr szinten rúgta a labdát – ma már Európa legjobb klubcsapatai, válogatottjai ellen ontja a gólokat. Elképszető magasságokba jutott nagyon rövid idő alatt. Természetesen nagyon büszkék Varga Barnabás sikereire a szülőfalujában.
Szentpéterfa szülöttje a magyar labdarúgó-válogatott és a Fradi első számú gólfelelőse Varga Barnabás.
Varga Barnabás pályafutásának alakulása az újkori magyar futball egyik legérdekesebb története – tulajdonképpen tündérmeséje. A fiatal péterfai fiúban szombathelyi nevelőegyesületében nem látták meg a tehetséget, a szorgalmat. De nem adta fel az álmait, Ausztriában, amatőr szintről kezdte el felépíteni karrierjét – majd az NB II.-es Gyirmóthoz igazolt, és a 2020/2021-es szezon végén házi gólkirályként segített feljutni a győri csapatnak az élvonalban. A többi pedig már történelem: Varga Barnabás ma a Ferencváros és a magyar válogatott első számú gólvágója!
Szentpéterfán, a gólvágó Varga Barnabás szülőfalujában jártunk
Varga Barnabás 28 évesen, már kétszeres magyar gólkirályként, a legnépszerűbb, legsikeresebb magyar csapat, a Ferencváros játékosaként mutatkozhatott be a magyar válogatottban. Nem is akárhogyan, az első hét meccsén négy gólt szerzett – jelenleg 25 válogatott meccsnél, és 11 válogatott gólnál tart a számláló! Barni elképesztő formában van: 2025/2026-os idénybeli tizenhárom mérkőzésén tizenhárom gólnál tart – nem csak a válogatottban, hanem a Ferencváros színeiben hazai porondon, és az európai hadszintéren is ontja a gólokat. De kedden este például a klasszis játékosokkal zsúfolt Portugáliának vágott kettőt – más kérdés, hogy Magyarország végül 3-2-re elvesztette a világbajnoki selejtezőt.
A magyar-portugál derbi másnapján tettünk egy rövid látogatást Szentpéterfán, Varga Barnabás szülőfalujából. „Csak” délután, mert reggel, délelőtt ugye még nem pihenték ki magukat, vagy nem értek haza a válogatott meccset a helyszínen végigszurkoló péterfai „delegáció” tagjai. A dohányboltnál, illetve a Na Zdravlje kisvendéglőben sikerült interjúalanyokra bukkanni – többek között Paukovits Norbert, Hirschl Zsolt és Skrapits Iván mindennyian személyes jó barátjai, és természetesen nagy szurkolói Varga Barninak.
Szentpéterfa: barátokkal, szurkolókkal beszélgettünk Varga Barnabás kapcsánFotók: Szendi Péter
Elmondták, hogy Szentpéterfáról rendre 30-40 fős „különítmény” utazik a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseire – de szinte az egész falu nyomon követi a válogatott és a Ferencváros összecsapásait. Egyetértettek abban, hogy Barni két gólja a portugálok ellen szenzációs volt. Sajnálják hogy az a két gól nem eredményezett pontot – és ismerve Barnit úgy vélik, mivel a magyar válogatott kikapott, hiába rúgott két gól, nem volt elégedett, pláne nem boldog a lefújás után. Felidézve a gyerekkori Barnit elárulták, hogy már egészen kicsi korában kitűnt a tehetségével – „ a labda volt a mindene”.
Sokan reménykedtek benne, szurkoltak neki, hogy profi futballista legyen. De ugye ilyen szintre, ahol most van, nem egyszerű eljutni – nem baj, ha a tudás mellé szerencse is párosul. Az elmúlt években kifejezetten jól alakultak Barni dolgai – a falu, a barátok, az egyszerű ismerősök nagy örömére. Elképesztő belegondolni, hogy honnan indult, és hol tart – kikkel együtt, kik ellen léphet pályára hétről hétre, hogy milyen mezőnyben, milyen riválisok ellen ontja a gólokat. A válogatott meccsek rendre óriási élményt okoznak – főleg annak tükrében, hogy Barni személyében egy barát, egy falubeli is ott lehet a pályán címeres mezben. Egyébként volt olyan péterfai, aki három Varga-gólt tippelt a portugálok ellen – csak kettő lett belőle...
Varga Barni a sikerei ellenére is megmaradt embernek, péterfainak – erre is nagyon büszkék Szentpéterfán! Egyébként most egész Vas vármegye abban bízik, hogy Barni itt lesz szombaton a Szarvaskend-Ferencváros kupameccsen - még akkor is, ha nem lép pályára!
Lapunk péterfai „látogatásáról” videós anyag, képgaléria is készült – mindkettő megtekinthető honlapunkon, a vaol.hu oldalon.