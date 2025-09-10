Szentpéterfa híres szülötte: Varga Barnabás - barátokkal, szurkolókkal beszélgettünk - videó, képgaléria

Szentpéterfa szülöttje a magyar labdarúgó-válogatott és a Fradi első számú gólfelelőse Varga Barnabás.

Paukovits Norbert a jó barát, Varga Barnabás nagy szurkolója.

Fotó: Szendi Péter

Varga Barnabás pályafutásának alakulása az újkori magyar futball egyik legérdekesebb története – tulajdonképpen tündérmeséje. A fiatal péterfai fiúban szombathelyi nevelőegyesületében nem látták meg a tehetséget, a szorgalmat. De nem adta fel az álmait, Ausztriában, amatőr szintről kezdte el felépíteni karrierjét – majd az NB II.-es Gyirmóthoz igazolt, és a 2020/2021-es szezon végén házi gólkirályként segített feljutni a győri csapatnak az élvonalban. A többi pedig már történelem: Varga Barnabás ma a Ferencváros és a magyar válogatott első számú gólvágója!

Szentpéterfán, a gólvágó Varga Barnabás szülőfalujában jártunk

Varga Barnabás 28 évesen, már kétszeres magyar gólkirályként, a legnépszerűbb, legsikeresebb magyar csapat, a Ferencváros játékosaként mutatkozhatott be a magyar válogatottban. Nem is akárhogyan, az első hét meccsén négy gólt szerzett – jelenleg 25 válogatott meccsnél, és 11 válogatott gólnál tart a számláló! Barni elképesztő formában van: 2025/2026-os idénybeli tizenhárom mérkőzésén tizenhárom gólnál tart – nem csak a válogatottban, hanem a Ferencváros színeiben hazai porondon, és az európai hadszintéren is ontja a gólokat. De kedden este például a klasszis játékosokkal zsúfolt Portugáliának vágott kettőt – más kérdés, hogy Magyarország végül 3-2-re elvesztette a világbajnoki selejtezőt.

A magyar-portugál derbi másnapján tettünk egy rövid látogatást Szentpéterfán, Varga Barnabás szülőfalujából. „Csak” délután, mert reggel, délelőtt ugye még nem pihenték ki magukat, vagy nem értek haza a válogatott meccset a helyszínen végigszurkoló péterfai „delegáció” tagjai. A dohányboltnál, illetve a Na Zdravlje kisvendéglőben sikerült interjúalanyokra bukkanni – többek között Paukovits Norbert, Hirschl Zsolt és Skrapits Iván mindennyian személyes jó barátjai, és természetesen nagy szurkolói Varga Barninak.