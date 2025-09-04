1 órája
Varga Barnabáson keresztül üzent az MLSZ a szurkolóknak - videó
Varga Barnabás videós üzenetben tolmácsolta az MLSZ kérését a szurkolók felé, hogy elkerüljenek egy esetleges súlyos UEFA-szankciót, ami akár egy zárt kapus meccs képében is sújthatja a magyar válogatottat.
Mint az ismeretes, a magyar válogatott játékosai a hét elején megérkeztek a Telki edzőközpontba, hogy elkezdjék a felkészülést a világbajnoki selejtezősorozatra, ami szombaton, az Írország elleni idegenbeli mérkőzéssel veszi kezdetét. Majd ezután, jövő héten kedden Portugália érkezik - Cristiano Ronaldo vezetésével - a Puskás Ferenc Stadionba. A Magyar Labdarúgó Szövetség egy kéréssel fordulta szurkolók felé, amit Varga Barnabás egy videós üzenetben tolmácsolt.
Varga Barnabás üzent a szurkolóknak
„Ugye te is érzed, mennyire más a kettő?” – teszi fel a kérdést a válogatott szentpéterfai kötődésű csatára, Varga Barnabás az üres és a szurkolókkal megtelt stadion felvételei után. Arra kéri a drukkereket, hogy ne cigányozzanak és az „XY homoszexuál” szövegű rigmust is felejtsék el. Az MLSZ közleményéből kiderül, sokan nem tudják, hogy ezeket a legsúlyosabban bünteti az UEFA.
Varga arról is beszélt, hogy ha ezek miatt büntetést kap a magyar szövetség, akkor a portugálok után következő – örmények elleni – hazai mérkőzését zárt kapuk mögött kell játszania a magyar válogatottnak.
Szurkoljatok, biztassatok minket, ahogyan szoktatok, mert ez rengeteget segít nekünk, de úgy, hogy ne kerülhessen veszélybe az, hogy a következő meccsen is itt lehessetek velünk!
– kéri a csatár.
