Varga Barnabáson keresztül üzent az MLSZ a szurkolóknak - videó

Mint az ismeretes, a magyar válogatott játékosai a hét elején megérkeztek a Telki edzőközpontba, hogy elkezdjék a felkészülést a világbajnoki selejtezősorozatra, ami szombaton, az Írország elleni idegenbeli mérkőzéssel veszi kezdetét. Majd ezután, jövő héten kedden Portugália érkezik - Cristiano Ronaldo vezetésével - a Puskás Ferenc Stadionba. A Magyar Labdarúgó Szövetség egy kéréssel fordulta szurkolók felé, amit Varga Barnabás egy videós üzenetben tolmácsolt.

Varga Barnabáson keresztül üzent az MLSZ a szurkolóknak

Varga Barnabás üzent a szurkolóknak

„Ugye te is érzed, mennyire más a kettő?” – teszi fel a kérdést a válogatott szentpéterfai kötődésű csatára, Varga Barnabás az üres és a szurkolókkal megtelt stadion felvételei után. Arra kéri a drukkereket, hogy ne cigányozzanak és az „XY homoszexuál” szövegű rigmust is felejtsék el. Az MLSZ közleményéből kiderül, sokan nem tudják, hogy ezeket a legsúlyosabban bünteti az UEFA.

Varga arról is beszélt, hogy ha ezek miatt büntetést kap a magyar szövetség, akkor a portugálok után következő – örmények elleni – hazai mérkőzését zárt kapuk mögött kell játszania a magyar válogatottnak.

Szurkoljatok, biztassatok minket, ahogyan szoktatok, mert ez rengeteget segít nekünk, de úgy, hogy ne kerülhessen veszélybe az, hogy a következő meccsen is itt lehessetek velünk!

– kéri a csatár.

