Válogatott: Varga Barnabás helyére volt Haladás-játékosok pályáznak!

A magyar labdarúgó-válogatott két világbajnoki selejtezőt vív: október 11-én Örményországot fogadja, három nappal később pedig a friss Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendége lesz - az eltiltott Varga Barnabás csak a második mérkőzésen léphet pályára.

Varga Barnabás

Fotó: MW/Csudai Sándor

Varga Barnabás, Schäfer András - és a többiek

A Törökországban légióskodó Sallai Roland és a Ferencváros szentpéterfa csatára, Varga Barnabás eltiltott, ezért Örményország ellen egyikük sem léphet pályára - két kulcsjátékosról van szó, főleg támadásban fognak hiányozni. Ezért foglalkoztatja élénken a szurkolókat, hogy a nagyszerű formában lévő Varga Barnabás hiányában ki lesz a gólfelelős, ki pótolja a Fradi támadóját? És éppen két korábbi Haladás-játékos, Tóth Barna és Molnár Rajmund lehet Varga "utódja" - egy meccs erejéig! De ahhoz, hogy odaérjünk a pótselejtezőt érő második helyre a csoportban, az örményeket le kell győzni - mindegy, hogy ki rúgja a gólt! Volt Haladás-játékos egyébként a védelembe is bevethető: Mocsi Attila személyében.

A keretben természetesen ott van mág a szombathelyi Schäfer András is.

– Az örmények papíron gyengébbek, mint mi, ennek ellenére nem becsüljük őket alá, hiszen az írek ellen győzelemmel megmutatták, mennyire veszélyesek, van három-négy kifejezetten jó játékosuk – fogalmazott a Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján Marco Rossi szövetségi kapitány. – A célunk természetesen a győzelem megszerzése ellenük. Portugáliában aztán visszatér már Varga Barnabás és Sallai Roland is, szeretnénk hasonló meccset játszani ellenük, mint ebben a hónapban a Puskás Arénában annyi különbséggel, hogy kedvezőbb legyen az eredmény. Természetesen tudjuk, mit jelent, hogy Portugália lesz az ellenfelünk, tisztában vagyunk a ellenfelünk erősségével.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers).

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa).

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK Stockholm), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr).

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (Pogon Szczecin), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC).