Labdarúgás

2 órája

Vármegyei I.: megvan az első pontja a Csepregnek, a Lukácsházának (képgaléria)

Címkék#Vármegyei I#sport#foci

Az 5. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2025/2026-os szezonja. Vármegyei I.: a Király a Vépet verte el rangadón, nagyon simán.

Vaol.hu

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság: a Király magabiztosan nyert rangadót a Vép ellen; a Sárvár értékes pontokat hullajtott el Csepregen; Körmenden szerezte meg első pontját az újonc Lukácsháza, míg a Csepreg az esélyesebb Sárvár ellen; Szentgotthárdon játszott döntetlent a Szarvaskend, az éllovas, hibátlan Haladás az ötödik győzelmét is begyűjtötte.

Vármegyei I.
Vármegyei I.: Szentgotthárd-Szarvaskend 1-1.
Fotó: Szendi Péter

Vármegyei I. osztály - jegyzőkönyvek

Haladás–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő 1–0 (1–0). Szombathely, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Sebesi P.
Haladás: Molnár-Végh – Buzás, Macoun, Tóth M. (Házi, Haág), Büki, Vigh, Győre, Hende, Andor (Végh), Kelemen, Bíró Á. Edző: Petrovics Balázs.
CVSE: Présing – Marsai (Takács), Enyingi, Zsoldos P., Bakonyi (Göntér), Manganelli A., Büki (Lőrincz), Péter, Borbács, Huszár, Czinder (Horváth D.). Edző: Manganelli Zsolt.
Gólszerző: Büki.
Az első félidőben akár nagyobb előnyt is szerezhetett volna a Haladás – de végül csak egy hazai gól született, amely aztán el is döntötte a meccset. A második játékrészben helyzetek nem igen alakultak ki, az ellenfél viszont agresszívebb lett, és volt, hogy dominálni is tudott. Öt meccsből öt Haladás-győzelem – ezt nem kell magyarázni. De a játékon még lehet javítani. Remélhetőleg a sérülést szenvedő Tóth Márton és Házi Marcell mielőbb újra csatasorba állhat.

Király SE–Vép VSE 5–2 (2–0). Szombathely-Újperint. Jv.: Bognár R.
Király: Kovács Á. – Takács, Bodor, Szabó B., Németh G. (Katona), Czöndör (Kudron), László (Hegyi), Rózsás, Horváth D. (Rózsa), Schimmer, Nagy Á. Edző: Hegyi László.
Vép: Tama M. – Vass, Németh Á. (Czeglédy), Kalmár (Ötvös), Bátori-Tóth (Illés), Bezdi Sz., Vilics (Péter), Tama G. (Beke), Takács Á., Balikó, Takács M. Edző: Gombás Péter.
Gólszerzők: László (2), Rózsa, Czöndör, Nagy Á., ill. Beke, Vass.
Egy nagyon jó ritmusú mérkőzést játszottak a felek. A hazaiak kihasználták a helyzeteiket, gyors és pontos játékkal szerezték meg a győzelmet.

Szentgotthárdi VSE–Szarvaskend SE 1–1 (0–0). Szentgotthárd, 200 néző. Jv.: Fehér V.
Szentgotthárd: Dömötör – Sipos (Tulok), Muzsi, Horváth M., Laczó B. (Mesics-Leiner), Horváth D. (Nagy O.), Laczó P. (László), Dancsecz, Sulics, Bedi, Gyécsek (Takács). Edző: Heiter László.
Szarvaskend: Esztergályos – Tóth A., Zsoldos, Niksz, Meskó, Tuboly, Cseresnyés (Tompa), Kopfer, Kellner, Törő (Kis-Nemes), Németh M. (Wolf). Edző: Kurucz Ádám.
Gólszerzők: Dancsecz, ill. Niksz.
A küzdéssel, a hozzáállással ezúttal sem volt gond hazai oldalon, de a játék, főleg az előre játék hetek óta akadozik. Küzdelmes meccset vívtak a felek, az első félidőben mindkét oldalon csak egy komolyabb helyzet alakult ki. A második félidő közepén egy kavarodás után begyötört góllal megszerezte a vezetést a Gotthárd, a vendég a 87. percben egyenlített. Igazságos a döntetlen.

Vármegyei I. Szentgotthárd-Szarvaskend focimeccs

Fotók: Szendi Péter

Körmendi FC–Schott Lukácsháza SE 0–0. Körmend, 100 néző. Jv.: Bagoly G.
Körmend: Pataki – Breznovits (Pálla), Kelemen, Tompek, Szijjártó Ár., Szijjártó Áb. (Sály G.), Kovács K., Vígh, Szemes (Markó), Nagy B., Likerecz. Edző: Takács Gábor.
Lukácsháza: Bán – Szentkúti, Pados, Osztrosits, Iker, Komálovics (Németh Cs.), Vörös (Tóth D.), Zugonics Mátyás (László), Zugonics Máté Zénó, Márok (Naisz), Gombás. Edző: Sántha Szilárd
A mérkőzést megelőző napokban több körmendi futballista is betegséggel bajlódott – ami meg is látszódott a hazai csapat teljesítményén, nem volt sebesség a játékában. Alacsony színvonalú mérkőzést vívtak a felek, de a játék képe, a helyzetek száma alapján a hazai csapat talán közelebb állt a győzelemhez.

MVD-Szig Söpte SE–Csákánydoroszló KSE 4–1 (3–1).Söpte. Jv.: Kondor T.
Söpte: Marton – Szekér, Baranyai, Vizi, Koszokovits (Vámos), Árvay, Kondákor (Fogl), Németh G., Koronczai, Bonchis (Radványi), Rácz. Edző: Simon Attila.
Csákánydoroszló: Csáky – Sáfár, Danyi (Németh B.), Czirók, Török (Düh), Makai, Horváth M. (Dudás), Pandur, Németh K., Kovács B., Majtényi. Edző: Marton Róbert.
Gólszerzők: Árvay (4), ill. Makai.
Gyors gólváltással kezdődött a mérkőzés, majd a hazai csapat átvette az irányítást és a négy gólt szerző Árvay Dávid vezérletével magabiztos győzelmet aratott sportszerű riválisa ellen.

Csepregi SE–Sárvár FC 2–2 (2–1). Csepreg. Jv.: Marton A.
Csepreg: Takács Kr. – Koósz, Nika M. (Fogl), Takács Ke., Takács D. (Sándor), Pócza, Nika B., Nika Á., Lukács, Berzlánovich (Gergye), Sabia (Németh Cs.). Edző: Iszak Sándor.
Sárvár: Szlámer – Bolla (Csákvári), Takács, Kovács T. (Kovács B.), Piros (Potyi), Vajda, Tóth M., Ódor (Könczöl), Szemes, Csonka, Horváth K. Edző: Nagy Dániel.
Gólszerzők: Berzlánovich (2), ill. Potyi, Ódor.
A hazai csapat villámrajtot vett, és két formás támadást követően gyorsan 2–0-s előnyre tett szert. A vendég azonban nem adta fel, és a félidő hajrájában sikerült szépítenie – így az első játékrész 2–1-es hazai vezetéssel zárult. A második félidőben a Sárvár átvette az irányítást, és nagy nyomást helyezett a csepregi kapura. A hazaiak ekkor kontrákra rendezkedtek be – és igyekeztek megtartani az előnyüket. Azonban a vendégek egy lepattanót értékesítve egyenlíteni tudtak, így rendkívül izgalmas hajrá következett. A meccs hátralévő részében hatalmasat küzdött a Csepreg. A 90. percben elmaradt egy jogos büntető a hazai együttes javára – így 2-2-vel zárult a találkozó...

Szombathelyről Szenczi Imre, Újperintről Hegyi László, Szentgotthárdról Heiter László, Körmendről Takács Gábor, Söptéről Ávár Zsolt, Csepregről Pócza András tudósított.

Hét közben pótolták a 4. fordulóból elmaradt Körmend–Szarvaskend meccset, 3-2-re nyer a vendég. Gólszerzők: Tompek 2, ill. Velekei, Niksz, Kellner. 

A 6. forduló menetrendje:

  • Péntek, 19.00: Haladás–Söpte.
  • Szombat, 16.00: Körmend–Sárvár, Lukácsháza–Szentgotthárd, Vép–Celldömölk.
  • Vasárnap, 16.00: Szarvaskend–Király, Csákánydoroszló–Csepreg.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre.

 

 

