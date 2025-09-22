Vármegyei I.: megvan az első pontja a Csepregnek, a Lukácsházának (képgaléria)

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság: a Király magabiztosan nyert rangadót a Vép ellen; a Sárvár értékes pontokat hullajtott el Csepregen; Körmenden szerezte meg első pontját az újonc Lukácsháza, míg a Csepreg az esélyesebb Sárvár ellen; Szentgotthárdon játszott döntetlent a Szarvaskend, az éllovas, hibátlan Haladás az ötödik győzelmét is begyűjtötte.

Vármegyei I.: Szentgotthárd-Szarvaskend 1-1.

Fotó: Szendi Péter

Vármegyei I. osztály - jegyzőkönyvek

Haladás–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő 1–0 (1–0). Szombathely, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Sebesi P.

Haladás: Molnár-Végh – Buzás, Macoun, Tóth M. (Házi, Haág), Büki, Vigh, Győre, Hende, Andor (Végh), Kelemen, Bíró Á. Edző: Petrovics Balázs.

CVSE: Présing – Marsai (Takács), Enyingi, Zsoldos P., Bakonyi (Göntér), Manganelli A., Büki (Lőrincz), Péter, Borbács, Huszár, Czinder (Horváth D.). Edző: Manganelli Zsolt.

Gólszerző: Büki.

Az első félidőben akár nagyobb előnyt is szerezhetett volna a Haladás – de végül csak egy hazai gól született, amely aztán el is döntötte a meccset. A második játékrészben helyzetek nem igen alakultak ki, az ellenfél viszont agresszívebb lett, és volt, hogy dominálni is tudott. Öt meccsből öt Haladás-győzelem – ezt nem kell magyarázni. De a játékon még lehet javítani. Remélhetőleg a sérülést szenvedő Tóth Márton és Házi Marcell mielőbb újra csatasorba állhat.

Király SE–Vép VSE 5–2 (2–0). Szombathely-Újperint. Jv.: Bognár R.

Király: Kovács Á. – Takács, Bodor, Szabó B., Németh G. (Katona), Czöndör (Kudron), László (Hegyi), Rózsás, Horváth D. (Rózsa), Schimmer, Nagy Á. Edző: Hegyi László.

Vép: Tama M. – Vass, Németh Á. (Czeglédy), Kalmár (Ötvös), Bátori-Tóth (Illés), Bezdi Sz., Vilics (Péter), Tama G. (Beke), Takács Á., Balikó, Takács M. Edző: Gombás Péter.

Gólszerzők: László (2), Rózsa, Czöndör, Nagy Á., ill. Beke, Vass.

Egy nagyon jó ritmusú mérkőzést játszottak a felek. A hazaiak kihasználták a helyzeteiket, gyors és pontos játékkal szerezték meg a győzelmet.

Szentgotthárdi VSE–Szarvaskend SE 1–1 (0–0). Szentgotthárd, 200 néző. Jv.: Fehér V.

Szentgotthárd: Dömötör – Sipos (Tulok), Muzsi, Horváth M., Laczó B. (Mesics-Leiner), Horváth D. (Nagy O.), Laczó P. (László), Dancsecz, Sulics, Bedi, Gyécsek (Takács). Edző: Heiter László.

Szarvaskend: Esztergályos – Tóth A., Zsoldos, Niksz, Meskó, Tuboly, Cseresnyés (Tompa), Kopfer, Kellner, Törő (Kis-Nemes), Németh M. (Wolf). Edző: Kurucz Ádám.

Gólszerzők: Dancsecz, ill. Niksz.

A küzdéssel, a hozzáállással ezúttal sem volt gond hazai oldalon, de a játék, főleg az előre játék hetek óta akadozik. Küzdelmes meccset vívtak a felek, az első félidőben mindkét oldalon csak egy komolyabb helyzet alakult ki. A második félidő közepén egy kavarodás után begyötört góllal megszerezte a vezetést a Gotthárd, a vendég a 87. percben egyenlített. Igazságos a döntetlen.