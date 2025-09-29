Vármegyei I.: őrült meccs Lukácsházán (képgaléria)

Körmendi FC–Sárvár FC 1–2 (1–2). Körmend, 100 néző. Jv.: Pintér B.

Körmend: Pataki – Pálmai, Breznovits (Markó), Kelemen (Spaits), Tompek, Szijjártó Ár., Szijjártó Áb., Likerecz (Sály), Vígh, Pálla (Zancsics), Nagy B. Edző: Takács Gábor.

Sárvár: László – Könczöl, Bolla (Csonka), Takács, Kovács T., Csákvári, Potyi (Varga Á.), Vajda (Piros), Tóth M., Ódor, Szemes. Edző: Nagy Dániel.

Gól: Kelemen, ill. Ódor, Szemes.

Jól kezdett a házigazda, már a 6. percben vezetést szerzett – majd elpuskázott egy ordító ziccert. Aztán a Sárvár percei következtek, magához ragadta az irányítást, fordított, és több komoly helyzetet dolgozott ki – nehezen, de átvészelte a nehéz pillanatokat a Körmend. A második félidőben – a szünetben történet „fejmosás” után – mezőnyfölényt harcolt ki a Körmend, jól küzdött, de nem tudott egyenlíteni. Második félidei teljesítménye alapján a házigazda rászolgált volna az egy pontra – de nem érdemtelen a sárvári győzelem.

Schott Lukácsháza SE–Szentgotthárdi VSE 4–6 (2–4). Lukácsháza. Jv.: Konkoly Z.

Lukácsháza: Bán – Szentkúti (Pásztor), Pados (Bolfán), Iker, Naisz (Tóth D.), Vörös (Csuka), Zugonics Mátyás, Zugonics Máté Zénó, Márok, László, Gombás. Edző: Sántha Szilárd.

Szentgotthárd: Dömötör – Sipos (Gyécsek), Muzsi, Horváth M., Laczó B., Mesics-Leiner, Dancsecz (László), Kolozsvári (Laczó P.), Tulok (Takács), Sulics (Gécsek), Bedi. Edző: Hieter László.

Gól: Iker, Tóth D., Naisz, Szentkúti, ill. Tulok (2), Mesics-Leiner (2), László, Kolozsvári.

Kiállítva: Gombás (57.), ill. Gécsek (68.), Mesics-Leiner (57.).

A két védelemnél talán csak a játékvezető nyújtott gyengébb teljesítményt – aki mind a két irányba nagyokat hibázott. Ugyanakkor a hazai gárda nem varrhatja a bíró nyakába a vereséget, mert az a csapat, amelyik otthon hat gólt kap, az nem érdemel győzelmet, de még pontot sem. Ugyanakkor a Lukácsháza helyenként méltó ellenfele volt az esélyesebb Gotthárdnak, de a hátul elkövetett hibáit könyörtelenül büntette a vendég.