Vármegyei I.: őrült meccs Lukácsházán (képgaléria)
A 6. forduló mérkőzéseivel folytatódott az vármegyei I-es labdarúgó-bajnokság.Vármegyei I.: ritkán látott, mozgalmas meccset játszottak Lukácsházán.
Vármegyei I. osztály: Szarvaskend vendégeként nyert rangadót a Király; az éllovas Haladás a hatodik bajnokiját is behúzta; érdekes meccset játszottak Lukácsházán: tíz gólt, három kiállítást láthattak a szurkolók; megszerezte első győzelmét a Csákánydoroszló.
Vármegyei I. osztály - gólok, mérkőzések
Haladás–MVD-Szig Söpte SE 2–0 (0–0). Szombathely, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Németh T.
Haladás: Molnár-Végh – Buzás, Macoun, Németh N. (Erdélyi), Büki (Neczpál), Vigh, Győre, Hende, Andor (Végh), Kelemen, Bíró Á. Edző: Petrovics Balázs.
Söpte: Marton – Szekér, Baranyai, Vizi (Hosszu), Koszokovits, Árvay (Radványi Cs.), Kondákor (Bonchis), Németh G. (Radványi G.), Győrffy, Vámos, Rácz. Edző: Simon Attila.
Gól: Bíró Á., Hende.
Az első félidőben még kihagyta a lehetőségeit az egész meccset az irányítása alatt tartó Haladás. Aztán a második félidőben fokozta a tempót, és a helyzetei közül kettőt már gólra váltott – így biztosan, a vártnál könnyebben nyert.
Haladás–MVD-Szig Söpte SE 2–0Fotók: Cseh Gábor
Körmendi FC–Sárvár FC 1–2 (1–2). Körmend, 100 néző. Jv.: Pintér B.
Körmend: Pataki – Pálmai, Breznovits (Markó), Kelemen (Spaits), Tompek, Szijjártó Ár., Szijjártó Áb., Likerecz (Sály), Vígh, Pálla (Zancsics), Nagy B. Edző: Takács Gábor.
Sárvár: László – Könczöl, Bolla (Csonka), Takács, Kovács T., Csákvári, Potyi (Varga Á.), Vajda (Piros), Tóth M., Ódor, Szemes. Edző: Nagy Dániel.
Gól: Kelemen, ill. Ódor, Szemes.
Jól kezdett a házigazda, már a 6. percben vezetést szerzett – majd elpuskázott egy ordító ziccert. Aztán a Sárvár percei következtek, magához ragadta az irányítást, fordított, és több komoly helyzetet dolgozott ki – nehezen, de átvészelte a nehéz pillanatokat a Körmend. A második félidőben – a szünetben történet „fejmosás” után – mezőnyfölényt harcolt ki a Körmend, jól küzdött, de nem tudott egyenlíteni. Második félidei teljesítménye alapján a házigazda rászolgált volna az egy pontra – de nem érdemtelen a sárvári győzelem.
Schott Lukácsháza SE–Szentgotthárdi VSE 4–6 (2–4). Lukácsháza. Jv.: Konkoly Z.
Lukácsháza: Bán – Szentkúti (Pásztor), Pados (Bolfán), Iker, Naisz (Tóth D.), Vörös (Csuka), Zugonics Mátyás, Zugonics Máté Zénó, Márok, László, Gombás. Edző: Sántha Szilárd.
Szentgotthárd: Dömötör – Sipos (Gyécsek), Muzsi, Horváth M., Laczó B., Mesics-Leiner, Dancsecz (László), Kolozsvári (Laczó P.), Tulok (Takács), Sulics (Gécsek), Bedi. Edző: Hieter László.
Gól: Iker, Tóth D., Naisz, Szentkúti, ill. Tulok (2), Mesics-Leiner (2), László, Kolozsvári.
Kiállítva: Gombás (57.), ill. Gécsek (68.), Mesics-Leiner (57.).
A két védelemnél talán csak a játékvezető nyújtott gyengébb teljesítményt – aki mind a két irányba nagyokat hibázott. Ugyanakkor a hazai gárda nem varrhatja a bíró nyakába a vereséget, mert az a csapat, amelyik otthon hat gólt kap, az nem érdemel győzelmet, de még pontot sem. Ugyanakkor a Lukácsháza helyenként méltó ellenfele volt az esélyesebb Gotthárdnak, de a hátul elkövetett hibáit könyörtelenül büntette a vendég.
Vép VSE–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő 5–1 (3–1). Vép, 150. Jv.: Andrejek Sz.
Vép: Tama M. – Vass, Németh Á., Bezdi Sz., Vilics (Péter), Illés (Cseresznyák), Farkas G., Tama G., Takács Á., Balikó, Takács M. (Gombás B.). Edző: Gombás Péter.
CVSE: Présing – Enyingi, Göntér (Szuh), Marsai, Horváth D. (Tóth Z.), Zsoldos, Bakonyi, Manganelli (Németh B.), Büki (Lőrincz), Czinder, Borbács. Edző: Manganelli Zsolt.
Gól: Tama G. (2), Takács Á., Farkas G., Takács M., ill. Horváth D.
A tarlékos csapattal érkező vendégek ellen a jól futballozó hazaiak ilyen arányban is megérdemelten nyertek.
Szarvaskend SE–Király SE 0–2 (0–1). Szarvaskend, 150 néző. Jv.: Sebesi P.
Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Tóth A. (Kellner), Zsoldos, Meskó, Tuboly (Cseresnyés), Földes, Kopfer, Tóth G., Niksz, Németh M. (Törő). Edző: Kurucz Ádám.
Király: Kovács Á. – Takács (Kudron), Bodor, Szabó B., Németh G., Czöndör (Katona), László (Karvalics), Rózsás, Horváth D., Schimmer, Nagy Á. (Rózsa). Edző: Hegyi László.
Gól: Németh G., László.
Az első félidőben a Király volt kezdeményezőbb, de az első nagy helyzet a hazaiak előtt adódott, ami kimaradt – majd a vendégek egy lecsorgó labdát értékesítettek. A második félidőben már a hazaiak domináltak, negyedóra alatt megfordíthatták volna az állást. Egyre-másra jöttek a hazai helyzetek, de ki is maradtak – ám a vendégek első valamire való támadásukból gólt szereztek. Egy jól előkészített pályán, sportszerű mérkőzésen a vendégek győzelme azért mondható megérdemeltnek, mert kevés helyzetükből kettőt értékesítettek, míg a hazaiaknak semmi sem sikerült.
Csákánydoroszló KSE–Csepregi SE 1–0 (1–0). Csákánydoroszló, 100 néző, Jv.: dr. Polgár T.
Csákánydoroszló: Biró – Sáfár (Kovács B.), Németh K., Makai, Török (Düh), PANDÚR (a mezőny legjobbja), Németh B. (Horváth D.), Sárközi, Czirók (Horváth M.), Majtényi, Urbán (Danyi). Edző: Marton Róbert.
Csepreg: Takács Kr. – Kótai (Gergye), Nika M., Nemes, Takács Ke. (Balogh-Sövér), Takács D., Pócza, Nika B., Nika Á., Lukács (Németh Cs.), Berzlánovich (Takács B.). Edző: Iszak Sándor.
Gól: Sáfár.
Kiállítva: Sárközi (87., Csákánydoroszló).
A múlt héten meglepetéspontot szerző Csepreg ellen szerette volna begyűjteni első győzelmét a Csákány. Az első nagy helyzet a vendégek előtt adódott, aztán átvette az irányítást a házigazda, sőt, a vezetést is megszerezte – egy bal oldali beadás után a hosszú sarokban kötött ki a labda. A második félidőben is szervezetten futballozott a házigazda, őrizte az előnyét – és elpuskázott egy üreskapus helyzetet. Így az hajrá izgalmas lett, de a Csákány kicsikarta a győzelmet. A küzdés, a szervezett játék miatt megérdemelt a hazai győzelem.
Szombathelyről Szenczi Imre, Körmendről Takács Gábor, Lukácsházáról Sántha Szilárd, Vépről Gombás Péter, Szarvaskendről Tompa Róbert, Csákánydoroszlóból Marton Róbert tudósított
- Péntek, 19.00: Király–Lukácsháza.
- Szombat, 16.00: CVSE–Szarvaskend, Szentgotthárd–Körmend, Söpte–Vép, Sárvár–Csákánydoroszló.
- Vasárnap, 16.00: Csepreg–Haladás.