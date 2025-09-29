szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

2 órája

Vármegyei I.: őrült meccs Lukácsházán (képgaléria)

Címkék#Körmend#Vármegyei I#Vép#Szarvaskend

A 6. forduló mérkőzéseivel folytatódott az vármegyei I-es labdarúgó-bajnokság.Vármegyei I.: ritkán látott, mozgalmas meccset játszottak Lukácsházán.

Tóth Gábor

Vármegyei I. osztály:  Szarvaskend vendégeként nyert rangadót a Király; az éllovas Haladás a hatodik bajnokiját is behúzta; érdekes meccset játszottak Lukácsházán: tíz gólt, három kiállítást láthattak a szurkolók; megszerezte első győzelmét a Csákánydoroszló.

Vármegyei I.
Vármegyei I.. Haladás-Söpte 2-0.
Fotó: Cseh Gábor

Vármegyei I. osztály - gólok, mérkőzések

Haladás–MVD-Szig Söpte SE 2–0 (0–0). Szombathely, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Németh T.
Haladás: Molnár-Végh – Buzás, Macoun, Németh N. (Erdélyi), Büki (Neczpál), Vigh, Győre, Hende, Andor (Végh), Kelemen, Bíró Á. Edző: Petrovics Balázs.
Söpte: Marton – Szekér, Baranyai, Vizi (Hosszu), Koszokovits, Árvay (Radványi Cs.), Kondákor (Bonchis), Németh G. (Radványi G.), Győrffy, Vámos, Rácz. Edző: Simon Attila.
Gól: Bíró Á., Hende.
Az első félidőben még kihagyta a lehetőségeit az egész meccset az irányítása alatt tartó Haladás. Aztán a második félidőben fokozta a tempót, és a helyzetei közül  kettőt már gólra váltott – így biztosan, a vártnál könnyebben nyert.

Haladás–MVD-Szig Söpte SE 2–0

Fotók: Cseh Gábor

Körmendi FC–Sárvár FC 1–2 (1–2). Körmend, 100 néző. Jv.: Pintér B.
Körmend: Pataki – Pálmai, Breznovits (Markó), Kelemen (Spaits), Tompek, Szijjártó Ár., Szijjártó Áb., Likerecz (Sály), Vígh, Pálla (Zancsics), Nagy B. Edző: Takács Gábor.
Sárvár: László – Könczöl, Bolla (Csonka), Takács, Kovács T., Csákvári, Potyi (Varga Á.), Vajda (Piros), Tóth M., Ódor, Szemes. Edző: Nagy Dániel.
Gól: Kelemen, ill. Ódor, Szemes.
Jól kezdett a házigazda, már a 6. percben vezetést szerzett – majd elpuskázott egy ordító ziccert. Aztán a Sárvár percei következtek, magához ragadta az irányítást, fordított, és több komoly helyzetet dolgozott ki – nehezen, de átvészelte a nehéz pillanatokat a Körmend. A második félidőben – a szünetben történet „fejmosás” után – mezőnyfölényt harcolt ki a Körmend, jól küzdött, de nem tudott egyenlíteni. Második félidei teljesítménye alapján a házigazda rászolgált volna az egy pontra – de nem érdemtelen a sárvári győzelem.  

Schott Lukácsháza SE–Szentgotthárdi VSE 4–6 (2–4). Lukácsháza. Jv.: Konkoly Z.
Lukácsháza: Bán – Szentkúti (Pásztor), Pados (Bolfán), Iker, Naisz (Tóth D.), Vörös (Csuka), Zugonics Mátyás, Zugonics Máté Zénó, Márok, László, Gombás. Edző: Sántha Szilárd.
Szentgotthárd: Dömötör – Sipos (Gyécsek), Muzsi, Horváth M., Laczó B., Mesics-Leiner, Dancsecz (László), Kolozsvári (Laczó P.), Tulok (Takács), Sulics (Gécsek), Bedi. Edző: Hieter László.
Gól: Iker, Tóth D., Naisz, Szentkúti, ill. Tulok (2), Mesics-Leiner (2), László, Kolozsvári.
Kiállítva: Gombás (57.), ill. Gécsek (68.), Mesics-Leiner (57.).
A két védelemnél talán csak a játékvezető nyújtott gyengébb teljesítményt – aki mind a két irányba nagyokat hibázott. Ugyanakkor a hazai gárda nem varrhatja a bíró nyakába a vereséget, mert az a csapat, amelyik otthon hat gólt kap, az nem érdemel győzelmet, de még pontot sem.  Ugyanakkor a Lukácsháza helyenként méltó ellenfele volt az esélyesebb Gotthárdnak, de a hátul elkövetett hibáit könyörtelenül büntette a vendég. 

Vép VSE–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő 5–1 (3–1). Vép, 150. Jv.: Andrejek Sz.
Vép: Tama M. – Vass, Németh Á., Bezdi Sz., Vilics (Péter), Illés (Cseresznyák), Farkas G., Tama G., Takács Á., Balikó, Takács M. (Gombás B.). Edző: Gombás Péter.
CVSE: Présing – Enyingi, Göntér (Szuh), Marsai, Horváth D. (Tóth Z.), Zsoldos, Bakonyi, Manganelli (Németh B.), Büki (Lőrincz), Czinder, Borbács. Edző: Manganelli Zsolt.
Gól: Tama G. (2), Takács Á., Farkas G., Takács M., ill. Horváth D.
A tarlékos csapattal érkező vendégek ellen a jól futballozó hazaiak ilyen arányban is megérdemelten nyertek.

Szarvaskend SE–Király SE 0–2 (0–1). Szarvaskend, 150 néző. Jv.: Sebesi P.
Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Tóth A. (Kellner), Zsoldos, Meskó, Tuboly (Cseresnyés), Földes, Kopfer, Tóth G., Niksz, Németh M. (Törő). Edző: Kurucz Ádám.
Király: Kovács Á. – Takács (Kudron), Bodor, Szabó B., Németh G., Czöndör (Katona), László (Karvalics), Rózsás, Horváth D., Schimmer, Nagy Á. (Rózsa). Edző: Hegyi László.
Gól: Németh G., László.
Az első félidőben a Király volt kezdeményezőbb, de az első nagy helyzet a hazaiak előtt adódott, ami kimaradt – majd a vendégek egy lecsorgó labdát értékesítettek. A második félidőben már a hazaiak domináltak, negyedóra alatt megfordíthatták volna az állást. Egyre-másra jöttek a hazai helyzetek, de ki is maradtak – ám a vendégek első valamire való támadásukból gólt szereztek. Egy jól előkészített pályán, sportszerű mérkőzésen a vendégek győzelme azért mondható megérdemeltnek, mert kevés helyzetükből kettőt értékesítettek, míg a hazaiaknak semmi sem sikerült.

Csákánydoroszló KSE–Csepregi SE 1–0 (1–0). Csákánydoroszló, 100 néző, Jv.: dr. Polgár T.
Csákánydoroszló: Biró – Sáfár (Kovács B.), Németh K., Makai, Török (Düh), PANDÚR (a mezőny legjobbja), Németh B. (Horváth D.), Sárközi, Czirók (Horváth M.), Majtényi, Urbán (Danyi). Edző: Marton Róbert.
Csepreg: Takács Kr. – Kótai (Gergye), Nika M., Nemes, Takács Ke. (Balogh-Sövér), Takács D., Pócza, Nika B., Nika Á., Lukács (Németh Cs.), Berzlánovich (Takács B.). Edző: Iszak Sándor.
Gól: Sáfár.
Kiállítva: Sárközi (87., Csákánydoroszló).
A múlt héten meglepetéspontot szerző Csepreg ellen szerette volna begyűjteni első győzelmét a Csákány. Az első nagy helyzet a vendégek előtt adódott, aztán átvette az irányítást a házigazda, sőt, a vezetést is megszerezte – egy bal oldali beadás után a hosszú sarokban kötött ki a labda. A második félidőben is szervezetten futballozott a házigazda, őrizte az előnyét – és elpuskázott egy üreskapus helyzetet. Így az hajrá izgalmas lett, de a Csákány kicsikarta a győzelmet. A küzdés, a szervezett játék miatt megérdemelt a hazai győzelem.

Szombathelyről Szenczi Imre, Körmendről Takács Gábor, Lukácsházáról Sántha Szilárd, Vépről Gombás Péter, Szarvaskendről Tompa Róbert, Csákánydoroszlóból Marton Róbert tudósított

.A 7. forduló menetrendje:

  • Péntek, 19.00: Király–Lukácsháza.
  • Szombat, 16.00: CVSE–Szarvaskend, Szentgotthárd–Körmend, Söpte–Vép, Sárvár–Csákánydoroszló.
  • Vasárnap, 16.00: Csepreg–Haladás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu