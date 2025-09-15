szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Vármegyei I.: rangadót nyert a Haladás, a Vép

Címkék#vármegye I#sport#labdarúgás

A 4. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei I.: rangadót nyert a Haladás, a Vép.

Vaol.hu

Vármegyei I.: csak négy mérkőzést rendeztek. Rangadót nyert a Haladás, a Királyt gyűrte le. A Vép fontos diadalt aratott a Szentgotthárd ellen. Megszerezte első győzelmét a Söpte.

Vármegyei I.
Vármegyei I.: Haladás-Király 2-1.
Fotó: VN/Király SE

Vármegyei I. - jegyzőkönyvek

Vép VSE–Szentgotthárdi VSE 2–1 (0–1). Vép, 200 néző, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pázsi M.
Vép: Tama M. – Vass, Németh Á. (Cseresznyák), Kalmár, Bátori-Tóth, Bezdi Sz., Vilics (Illés), Farkas G., Tama G. (Takács Á.), Balikó, Takács M. (Péter). Edző: Gombás Péter.
Szentgotthárd: Dömötör – Muzsi, Horváth M., Laczó B. (Sipos), Horváth D. (László), Laczó P. (Gyécsek), Nagy O., Dancsecz (Takács), Tulok (Kolozsvári), Sulics, Bedi. Edző: Heiter László.
Gól: Bezdi Sz., Tama G., ill. Dancsecz.
Két hasonló képességű csapat mérkőzésén második félidei teljesítménye alapján megérdemelten nyert a házigazda – hajtós, színvonalas meccset vívtak a felek.

Csákánydoroszló KSE–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő 2–4 (0–1). Csákánydoroszló, 50 néző, v.: Köves K.
Csákánydoroszló: Biró – Sáfár, Czirók, Török (Horváth D.), Makai, Horváth M. (Dudás), Pandur (Danyi), Düh (Németh B.), Sárközi, Majtényi, Urbán. Edző: Marton Róbert.
CVSE: Présing – Marsai Mi. (Göntér), Enyingi, Marsai Má., Zsoldos P., Bakonyi, Büki (Horváth D.), Czinder, Huszár (Horváth E.), Manganelli A. (Zsoldos D.), Borbács. Edző: Manganelli Zolt.
Gól: Czirók (2), ill. Zsoldos P. (2), Manganelli, Büki.
Kiállítva: Urbán (93., Csákánydoroszló).
A Cell az első helyzetéből gólt rúgott – ezután még talpra állt, egyenlített a házigazda. De a folytatásban sokat hibázott a Csákány, amit büntetett a vendég, végül megérdemelt győzelmet aratott.

Haladás–Király SE 2–1 (1–1).Szombathely, v.: Imre B.
Haladás: Molnár-Végh – Buzás, Macoun, Tóth M. (Házi), Büki (Haág), Vigh, Győre, Hende, Andor (Végh), Kelemen, Bíró Á. Edző: Petrovics Balázs.
Király: Kovács Á. – Takács, Bodor, Szabó B. (Karvalics), Németh G. (László), Czöndör, Horváth D., Halmosi (Rózsa), Schimmer, Tóth M. (Nagy Á.), Németh M. Edző: Hegyi László.
Gól: Kelemen, Tóth M., ill. Schimmer.
Nagyon kevés helyzetet hozott a mérkőzés – jól felkészített csapatok feszültek egymásnak. Az első félidőben mezőnyfölényben futballozott a Haladás, a második félidőben kiegyenlítettebb volt a játék. A hazai csapat minimális győzelme megérdemelt.

Csepregi SE–MVD-Szig Söpte SE 1–2 (0–1). Csepreg, v.: Németh T.
Csepreg: Takács Kr. – Kótai (Berzlánovich), Koósz, Nika M., Nemes, Takács Ke. (Takács B.), Takács D. (Sándor), Nika B., Nika Á., Lukács, Sabia (Németh Cs.). Edző: Iszak Sándor.
Söpte: Marton – Szekér, Baranyai, Vizi (Vámos), Koszokovits, Kondákor (Radványi G.), Németh G. (Árvay), Győrffy, Koronczai, Bonchis (Radványi Cs.), Rácz. Edző: Simon Attila.
Gól: Nika Á., ill. Koronczai (2).

Úgy 30 percig mezőnyben folyt a játék, amikor a vendégek egy hazai középpályás labda vesztes után 11-eshez jutottak – és értékesítették.  Kicsit megzavarodott a Csepreg, de a 41. percben nagy helyzetet hibázott, a felső kapufát találta el. A második félidőben áttevődött a játék a Söpte térfelére. A 69. percben egy érintes nélküli szögletből ki is egyenlített a hazai csapat! A 73. percben viszont egy kontrából megszerezte második, győztes gólját a vendég. A döntetlen igazságosabb lett volna.

A Lukácsháza–Sárvár és a Körmend–Szarvaskend meccs a Sárvár és a Szarvaskend Magyar Kupa-mérkőzése miatt elmaradt. A Körmend–Szarvaskend szomszédvári derbit most szerdán (19.00) pótolják a felek.

Vépről Gombás Péter, Csákánydoroszlóból Marton Róbert, Szombathelyről Szenczi Imre, Csepregről Pócza Zoltán tudósított.

Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság az 5. forduló menetrendje:

  • Péntek, 19.00: Haladás–CVSE, Király–Vép.
  • Szombat, 16.30: Szentgotthárd–Szarvaskend, Körmend–Lukácsháza, Söpte–Csákánydoroszló.
  • Vasárnap, 16.30: Csepreg–Sárvár.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu