Vármegyei I.: rangadót nyert a Haladás, a Vép

Vármegyei I.: csak négy mérkőzést rendeztek. Rangadót nyert a Haladás, a Királyt gyűrte le. A Vép fontos diadalt aratott a Szentgotthárd ellen. Megszerezte első győzelmét a Söpte.

Vármegyei I.: Haladás-Király 2-1.

Fotó: VN/Király SE

Vármegyei I. - jegyzőkönyvek

Vép VSE–Szentgotthárdi VSE 2–1 (0–1). Vép, 200 néző, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pázsi M.

Vép: Tama M. – Vass, Németh Á. (Cseresznyák), Kalmár, Bátori-Tóth, Bezdi Sz., Vilics (Illés), Farkas G., Tama G. (Takács Á.), Balikó, Takács M. (Péter). Edző: Gombás Péter.

Szentgotthárd: Dömötör – Muzsi, Horváth M., Laczó B. (Sipos), Horváth D. (László), Laczó P. (Gyécsek), Nagy O., Dancsecz (Takács), Tulok (Kolozsvári), Sulics, Bedi. Edző: Heiter László.

Gól: Bezdi Sz., Tama G., ill. Dancsecz.

Két hasonló képességű csapat mérkőzésén második félidei teljesítménye alapján megérdemelten nyert a házigazda – hajtós, színvonalas meccset vívtak a felek.

Csákánydoroszló KSE–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő 2–4 (0–1). Csákánydoroszló, 50 néző, v.: Köves K.

Csákánydoroszló: Biró – Sáfár, Czirók, Török (Horváth D.), Makai, Horváth M. (Dudás), Pandur (Danyi), Düh (Németh B.), Sárközi, Majtényi, Urbán. Edző: Marton Róbert.

CVSE: Présing – Marsai Mi. (Göntér), Enyingi, Marsai Má., Zsoldos P., Bakonyi, Büki (Horváth D.), Czinder, Huszár (Horváth E.), Manganelli A. (Zsoldos D.), Borbács. Edző: Manganelli Zolt.

Gól: Czirók (2), ill. Zsoldos P. (2), Manganelli, Büki.

Kiállítva: Urbán (93., Csákánydoroszló).

A Cell az első helyzetéből gólt rúgott – ezután még talpra állt, egyenlített a házigazda. De a folytatásban sokat hibázott a Csákány, amit büntetett a vendég, végül megérdemelt győzelmet aratott.

Haladás–Király SE 2–1 (1–1).Szombathely, v.: Imre B.

Haladás: Molnár-Végh – Buzás, Macoun, Tóth M. (Házi), Büki (Haág), Vigh, Győre, Hende, Andor (Végh), Kelemen, Bíró Á. Edző: Petrovics Balázs.

Király: Kovács Á. – Takács, Bodor, Szabó B. (Karvalics), Németh G. (László), Czöndör, Horváth D., Halmosi (Rózsa), Schimmer, Tóth M. (Nagy Á.), Németh M. Edző: Hegyi László.

Gól: Kelemen, Tóth M., ill. Schimmer.

Nagyon kevés helyzetet hozott a mérkőzés – jól felkészített csapatok feszültek egymásnak. Az első félidőben mezőnyfölényben futballozott a Haladás, a második félidőben kiegyenlítettebb volt a játék. A hazai csapat minimális győzelme megérdemelt.