Vármegyei I.: rangadót nyert a Haladás, a Vép
A 4. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei I.: rangadót nyert a Haladás, a Vép.
Vármegyei I.: csak négy mérkőzést rendeztek. Rangadót nyert a Haladás, a Királyt gyűrte le. A Vép fontos diadalt aratott a Szentgotthárd ellen. Megszerezte első győzelmét a Söpte.
Vármegyei I. - jegyzőkönyvek
Vép VSE–Szentgotthárdi VSE 2–1 (0–1). Vép, 200 néző, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pázsi M.
Vép: Tama M. – Vass, Németh Á. (Cseresznyák), Kalmár, Bátori-Tóth, Bezdi Sz., Vilics (Illés), Farkas G., Tama G. (Takács Á.), Balikó, Takács M. (Péter). Edző: Gombás Péter.
Szentgotthárd: Dömötör – Muzsi, Horváth M., Laczó B. (Sipos), Horváth D. (László), Laczó P. (Gyécsek), Nagy O., Dancsecz (Takács), Tulok (Kolozsvári), Sulics, Bedi. Edző: Heiter László.
Gól: Bezdi Sz., Tama G., ill. Dancsecz.
Két hasonló képességű csapat mérkőzésén második félidei teljesítménye alapján megérdemelten nyert a házigazda – hajtós, színvonalas meccset vívtak a felek.
Csákánydoroszló KSE–Celldömölki VSE-Vulkánfürdő 2–4 (0–1). Csákánydoroszló, 50 néző, v.: Köves K.
Csákánydoroszló: Biró – Sáfár, Czirók, Török (Horváth D.), Makai, Horváth M. (Dudás), Pandur (Danyi), Düh (Németh B.), Sárközi, Majtényi, Urbán. Edző: Marton Róbert.
CVSE: Présing – Marsai Mi. (Göntér), Enyingi, Marsai Má., Zsoldos P., Bakonyi, Büki (Horváth D.), Czinder, Huszár (Horváth E.), Manganelli A. (Zsoldos D.), Borbács. Edző: Manganelli Zolt.
Gól: Czirók (2), ill. Zsoldos P. (2), Manganelli, Büki.
Kiállítva: Urbán (93., Csákánydoroszló).
A Cell az első helyzetéből gólt rúgott – ezután még talpra állt, egyenlített a házigazda. De a folytatásban sokat hibázott a Csákány, amit büntetett a vendég, végül megérdemelt győzelmet aratott.
Haladás–Király SE 2–1 (1–1).Szombathely, v.: Imre B.
Haladás: Molnár-Végh – Buzás, Macoun, Tóth M. (Házi), Büki (Haág), Vigh, Győre, Hende, Andor (Végh), Kelemen, Bíró Á. Edző: Petrovics Balázs.
Király: Kovács Á. – Takács, Bodor, Szabó B. (Karvalics), Németh G. (László), Czöndör, Horváth D., Halmosi (Rózsa), Schimmer, Tóth M. (Nagy Á.), Németh M. Edző: Hegyi László.
Gól: Kelemen, Tóth M., ill. Schimmer.
Nagyon kevés helyzetet hozott a mérkőzés – jól felkészített csapatok feszültek egymásnak. Az első félidőben mezőnyfölényben futballozott a Haladás, a második félidőben kiegyenlítettebb volt a játék. A hazai csapat minimális győzelme megérdemelt.
Csepregi SE–MVD-Szig Söpte SE 1–2 (0–1). Csepreg, v.: Németh T.
Csepreg: Takács Kr. – Kótai (Berzlánovich), Koósz, Nika M., Nemes, Takács Ke. (Takács B.), Takács D. (Sándor), Nika B., Nika Á., Lukács, Sabia (Németh Cs.). Edző: Iszak Sándor.
Söpte: Marton – Szekér, Baranyai, Vizi (Vámos), Koszokovits, Kondákor (Radványi G.), Németh G. (Árvay), Győrffy, Koronczai, Bonchis (Radványi Cs.), Rácz. Edző: Simon Attila.
Gól: Nika Á., ill. Koronczai (2).
Úgy 30 percig mezőnyben folyt a játék, amikor a vendégek egy hazai középpályás labda vesztes után 11-eshez jutottak – és értékesítették. Kicsit megzavarodott a Csepreg, de a 41. percben nagy helyzetet hibázott, a felső kapufát találta el. A második félidőben áttevődött a játék a Söpte térfelére. A 69. percben egy érintes nélküli szögletből ki is egyenlített a hazai csapat! A 73. percben viszont egy kontrából megszerezte második, győztes gólját a vendég. A döntetlen igazságosabb lett volna.
A Lukácsháza–Sárvár és a Körmend–Szarvaskend meccs a Sárvár és a Szarvaskend Magyar Kupa-mérkőzése miatt elmaradt. A Körmend–Szarvaskend szomszédvári derbit most szerdán (19.00) pótolják a felek.
Vépről Gombás Péter, Csákánydoroszlóból Marton Róbert, Szombathelyről Szenczi Imre, Csepregről Pócza Zoltán tudósított.
Vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság az 5. forduló menetrendje:
- Péntek, 19.00: Haladás–CVSE, Király–Vép.
- Szombat, 16.30: Szentgotthárd–Szarvaskend, Körmend–Lukácsháza, Söpte–Csákánydoroszló.
- Vasárnap, 16.30: Csepreg–Sárvár.