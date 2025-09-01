Vármegyei I.: sárvári erődemonstráció! - fotók

A Sárvár magabiztosan nyert rangadót a Szarvaskend ellen. A Vép kilenc gólt rúgott a Lukácsházának. Csákányban nyert a Szentgotthárd, Söptén győzött a Celldömölk.

Vármegyei I.: sárvári gólöröm.

Vármegyei I. - jegyzőkönyvek

Haladás–Körmendi FC 2–1 (2–0). Szombathely, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Vass I.

Haladás: Bíró D. – Buzás, Macoun, Tóth M. (Házi), Büki (Végh), Vigh, Győre, Hende, Kelemen, Bíró Á., Andor (Németh N.). Edző: Petrovics Balázs.

Körmend: Sály D. – Kelemen, Tompek, Szijjártó Ár., Szijjártó Áb., Kovács K., Vígh, Pálla (Markó), Szemes (Breznovits), Nagy B., Likerecz. Edző: Takács Gábor.

Gólszerzők: Bíró Á., Kelemen, ill. Szijjártó Áb.

Fokozatosan ragadta magához a játék irányítását a házigazda. Gólt pedig egy egyéni megoldásból szerezett. A vendégeknek ugyan volt pár kontrájuk, ám ezek csak kisebb veszélyt okoztak. A második félidőt jól kezdte a Haladás, itt már helyzetei is voltak, amelyek kimaradtak. Egy szabadrúgásból viszont növelni tudta az előnyét. Ekkor úgy tűnt, ha sikerül megszerezni a harmadik találatot, akkor a folytatásban csak a különbség mértéke lenne kérdéses. Erre bőven is akadt lehetőség – de nem született meg a harmadik hazai gól. Sőt, egy távoli lövésből szépítettek a vendégek – ami után nagy adok-kapok alakult ki, de az eredmény már nem változott. Megérdemelt hazai győzelem született.

Vép VSE–Schott Lukácsháza SE 9–0 (6–0). Vép, 300 néző. Jv.: Marton A.

Vép: Bezdi B. – Vass, Kalmár (Ötvös), Bátori-Tóth (Takács Á.), Bezdi Sz. (Péter), Vilics, Illés, Farkas G., Tama G., Balikó, Takács M. (Cseresznyák). Edző: Gombás Péter.

Lukácsháza: Bán (Borsos) – Francia (Tóth D.), Bolfán, Pados, Iker, Naisz (Rozmán), Vörös, Márok, Zugonics, László, Gombás. Edző: Sántha Szilárd.

Gólszerzők: Takács M. (4), Balikó (2), Bezdi Sz. (2), Tama G.

Kiállítva: Vörös (29., Lukácsháza).

A lendületesen és jól futballozó hazai csapat megérdemelt győzelmet aratott.

Csákánydoroszló KSE–Szentgotthárdi VSE 0–4 (0–1). Csákánydoroszló. Jv.: Bagoly G.

Csákánydoroszló: Biró – Sáfár, Czirók (Danyi), Németh K., Makai, Török, Pandur (Horváth D.), Kovács B. (Düh), Majtényi, Urbán, Major (Dudás). Edző: Marton Róbert.

Szentgotthárd: Dömötör – Muzsi, Horváth M., Laczó B., Horváth D. (Sipos B.), Laczó P. (Kolozsvári), Nagy O. (László), Mesics-Leiner, Tulok (Gyécsek), Sipos G. (Takács), Bedi. Edző: Heiter László.

Gólszerzők: Gyécsek (2), Kolozsvári, Nagy O.