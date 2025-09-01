szeptember 1., hétfő

Labdarúgás

1 órája

Vármegyei I.: sárvári erődemonstráció! - fotók

Címkék#labdarúgás#megye I.#megyei foci

A 2. forduló mérkőzéseivel elrajtolt a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2025/2026-os szezonja. Vármegyei I.: elgázolta a Sárvár a Szarvaskendet!

Tóth Gábor
Vármegyei I.: sárvári erődemonstráció! - fotók

Fotó: Benkő Sándor

A Sárvár magabiztosan nyert rangadót a Szarvaskend ellen. A Vép kilenc gólt rúgott a Lukácsházának. Csákányban nyert a Szentgotthárd, Söptén győzött a Celldömölk.

Vármegyei I.: sárvári gólöröm.

Vármegyei I. - jegyzőkönyvek

Haladás–Körmendi FC 2–1 (2–0). Szombathely, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Vass I.
Haladás: Bíró D. – Buzás, Macoun, Tóth M. (Házi), Büki (Végh), Vigh, Győre, Hende, Kelemen, Bíró Á., Andor (Németh N.). Edző: Petrovics Balázs.
Körmend: Sály D. – Kelemen, Tompek, Szijjártó Ár., Szijjártó Áb., Kovács K., Vígh, Pálla (Markó), Szemes (Breznovits), Nagy B., Likerecz. Edző: Takács Gábor.
Gólszerzők: Bíró Á., Kelemen, ill. Szijjártó Áb.

Fokozatosan ragadta magához a játék irányítását a házigazda. Gólt pedig egy egyéni megoldásból szerezett. A vendégeknek ugyan volt pár kontrájuk, ám ezek csak kisebb veszélyt okoztak. A második félidőt jól kezdte a Haladás, itt már helyzetei is voltak, amelyek kimaradtak. Egy szabadrúgásból viszont növelni tudta az előnyét. Ekkor úgy tűnt, ha sikerül megszerezni a harmadik találatot, akkor a folytatásban csak a különbség mértéke lenne kérdéses. Erre bőven is akadt lehetőség – de nem született meg a harmadik hazai gól. Sőt, egy távoli lövésből szépítettek a vendégek – ami után nagy adok-kapok alakult ki, de az eredmény már nem változott. Megérdemelt hazai győzelem született.

Vép VSE–Schott Lukácsháza SE 9–0 (6–0). Vép, 300 néző. Jv.: Marton A.
Vép: Bezdi B. – Vass, Kalmár (Ötvös), Bátori-Tóth (Takács Á.), Bezdi Sz. (Péter), Vilics, Illés, Farkas G., Tama G., Balikó, Takács M. (Cseresznyák). Edző: Gombás Péter.
Lukácsháza: Bán (Borsos) – Francia (Tóth D.), Bolfán, Pados, Iker, Naisz (Rozmán), Vörös, Márok, Zugonics, László, Gombás. Edző: Sántha Szilárd.
Gólszerzők: Takács M. (4), Balikó (2), Bezdi Sz. (2), Tama G.
Kiállítva: Vörös (29., Lukácsháza).

A lendületesen és jól futballozó hazai csapat megérdemelt győzelmet aratott.

Csákánydoroszló KSE–Szentgotthárdi VSE 0–4 (0–1). Csákánydoroszló. Jv.: Bagoly G.
Csákánydoroszló: Biró – Sáfár, Czirók (Danyi), Németh K., Makai, Török, Pandur (Horváth D.), Kovács B. (Düh), Majtényi, Urbán, Major (Dudás). Edző: Marton Róbert.
Szentgotthárd: Dömötör – Muzsi, Horváth M., Laczó B., Horváth D. (Sipos B.), Laczó P. (Kolozsvári), Nagy O. (László), Mesics-Leiner, Tulok (Gyécsek), Sipos G. (Takács), Bedi. Edző: Heiter László.
Gólszerzők: Gyécsek (2), Kolozsvári, Nagy O.

A szentgotthárdi csapat megérdemelten nyert, de a gólarány talán túlzott. A hazai gárda sokat hibázott, főleg labdakihozatalban – eladott labdákkal segítette ellenfelét, a vendég pedig büntette a hibákat.

Mvd-Szig Söpte Sport SE–Celldömölki VSE-Vulkánürdő 0–1 (0–1). Söpte. Jv.: Fehér V.
Söpte: Marton – Szekér, Baranyai (Koszokovits), Árvay (Bonchis), Kondákor (Radványi Cs.), Németh G., Győrffy, Vámos (Koronczai), Szakasics, Radványi G. (Vizi), Rácz. Edző: Simon Attila.
CVSE: Présing – Marsai Mi. (Szuh), Enyingi, Marsai Má., Zsoldos, Manganelli, Büki (Bakonyi), Péter, Borbács (Horváth D.), Takács (Czinder), Huszár. Edző: Manganelli Zsolt.
Gólszerző: Büki.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a Cell egy jól eltalált lövéssel szerzett vezetést. A második félidő viszont egyértelműen a hazaiaké volt, végig támadták a játékrészt, sok helyzetet dolgoztak ki, kétszer a kapufát találták el – de nem tudtak gólt szerezni. A játék képe alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.

Sárvár FC–Szarvaskend SE 5–1 (1–0). Sárvár, 200 néző. Jv.: Imre B.
Sárvár: Szlámer – Könczöl, Kovács T., Csákvári (Bolla), Potyi (Horváth K.), Vajda (Piros), Tóth M., Kovács B., Ódor (Takács), Varga Á., Szemes (Csonka). Edző: Nagy Dániel.
Szarvaskend: Esztergályos – Velekei (Wolf), Tóth A., Zsoldos (Tóth G.), Niksz (Kis-Nemes), Meskó, Tuboly (Németh M.), Tompa, Cseresnyés, Kopfer, Törő (Kellner). Edző: Kurucz Ásám
Gólszerzők: Takács (3), Csákvári, Varga Á., ill. Kopfer.

A kupaszereplés miatt két fáradt csapat találkozott egymással. A sárváriak tűntek egy kicsit frissebbnek, fokozatosan játékba lendültek – ellenfelük fölé nőttek, sorra dolgozták ki a helyzeteket, és jöttek a gólok is. A Szarvaskend enerváltnak tűnt, nem igen veszélyeztette a kaput. A végére már csak a  különbség mértéke maradt kérdéses – biztosan, megérdemelte nyert a házigazda.

Sárvár-Szarvaskend megyei I. osztályú focimeccs

Fotók: Benkő Sándor

Csepregi SE–Király SE 0–2 (0–0). Csepreg. Jv.: dr. Polgár T.
Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Koósz, Nika M., Takács D. (Takács B.), Pócza, Balogh-Sövér (Takács Ke.), Nika B., Nika Á., Lukács (Németh Cs.), Sabia (Berzlánovich). Edző: Iszak Sándor.
Király: Kovács Á. – Takács (Rózsás), Bodor (Tóth M.), Szabó B. (Karvalics), Németh G. (Kudron), Czöndör, Horváth D., Halmosi, Schimmer, Nagy Á. (László), Németh M. Edző: Hegyi László.
Gólszerzők: Rózsás, Czöndör.

A mérkőzés elején a vendég kezdett aktívabban, ám a Csepregi gyorsan rendezte a sorait. Az első játékrészben mindkét oldalon akadtak helyzetek, de a védelmek és a kapusok is állták a sarat – így 0–0-val vonultak pihenőre a csapatok. A második félidő elején egy kapu előtti kavarodásból megszerezte a vezetést a Király. A hazaiak ezt követően mindent megtettek az egyenlítés érdekében, bátran támadtak, de nem sikerült feltörniük a vendégek védelmét. Sőt, a hosszabbítás perceiben egy kontra végén a vendégek bebiztosították győzelmüket.

Szombathelyről Szenczi Imre, Vépről Gombás Péter, Csákánydoroszlóból Marton Róbert, Söptéről Horváth Róbert, Sárvárról Nagy Dániel, Csepregről Pócza András tudósított.

A következő, 3. forduló menetrendje:

  • Péntek, 19.00: Király–Csepreg.
  • Szombat, 17.30: Celldömölk–Csepreg, Szentgotthárd–Haladás, Körmend–Vép, Lukácsháza–Szarvaskend, Sárvár–Söpte.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email  címre.

 

 

