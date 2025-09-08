1 órája
Vármegyei I.: rangadót nyert Szentgotthárdon a Haladás
A 3. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei I.: Szentgotthárdon nyert rangadót a Haladás.
Vármegyei I. osztály: öt gólt rúgott a Király a Csákánydoroszlónak, hámat a Sárvár a Söptének.
Vármegyei I. - jegyzőkönyvek
Király SE–Csákánydoroszló KSE 5–1 (4–0). Szombathely-Újperint, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pázsi M.
Király: Kovács Á. – Karvalics, Takács (László), Bodor (Nagy Á.), Szabó B. (Katona), Czöndör, Rózsás, Horváth D., Halmosi, Schimmer (Kudron), Németh M. (Rózsa). Edző: Hegyi László.
Csákánydoroszló: Biró – Sáfár (Dudás K.), Danyi (Major), Czirók (Düh), Török (Horváth D.), Makai, Pandur, Dudás M. (Ágoston), Sárközi, Majtényi, Urbán. Edző: Marton Róbert.
Gólszerzők: Czöndör (3), Nagy Á., Rózsás, ill. Makai.
Az első félidőben nagyon jól futballozott a házigazda. Igaz, voltak hibái is, de a fölénye megmutatkozott a gólokban. A második félidőben már kicsit visszafogottabban teljesített a Király, de így is további gólokat kellett volna szereznie. Megérdemelt a hazai győzelem.
Celldömölki VSE-Vulkánürdő–Csepregi SE 2–1 (0–1). Celldömölk. Jv.: Pintér B.
CVSE: Présing – Marsai Mi., Enyingi, Takács (Horváth D.), Marsai Má. (Göntér), Bakonyi, Manganelli, Büki (Lőrincz), Horváth E. (Czinder), Péter, Borbács. Edző: Manganelli Zsolt.
Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Koósz, Nika M., Takács D., Pócza (Nemes), Balogh-Sövér (Takács Ke.), Nika B., Nika Á., Lukács, Sabia (Berzlánovich). Edző: Iszak Sándor.
Gólszerzők: Bakonyi, Manganelli, ill. Kótai.
Nagyon gyengén, enerváltan kezdte a mérkőzést a hazai gárda. Rengeteg eladott labda jellemezte a Celldömölk játékát, majd egy figyelmetlenség miatt ajándékozott egy gólt a vendégeknek. A félidő végén kezdett ébredezni a házigazda, majd a szünet utáni változtatásoknak, illetve jobb játékának köszönhetően hamar megfordította az eredményt – és az előnyt már nem is engedte ki a kezéből. Az első félidőben a vendégek, a másodikban a hazaiak játszottak jobban – második félidei játéka alapján megérdemelten győzött a CVSE.
Szentgotthárdi VSE–Haladás 0–1 (0–0). Szentgotthárd, 250 néző. Jv.: dr. Polgár T.
Szentgotthárd: Dömötör – Muzsi, Horváth M., Laczó B., Horváth D. (Sipos B.), Nagy O. (Sulics), Mesics-Leiner, Kolozsvári (Gyécsek), Tulok (Takács), Sipos G. (Laczó P.), Bedi. Edző: Heiter László.
Haladás: Molnár-Végh – Buzás, Macoun, Tóth M. (Házi), Büki (Végh), Vigh, Győre, Hende (Haág), Andor, Kelemen, Bíró Á. (Németh N.). Edző: Petrovics Balázs.
Gólszerző: Hende.
Döntetlen színezetű, jó iramú meccset játszottak a csapatok. Az első félidőben a hazaiak előtt három nagy lehetőség akadt, míg a vendégek egy komoly helyzetet alakítottak ki - de gól nem született. A második félidő második felében kezdte magához ragadni az irányítást a vendég, többet birtokolta a labdát – és a 81. percben szerencsés körülmények közepette megszerezte a vezetést. A hátralévő időben mindent elkövetett az egyenlítésért a Szentgotthárd, de nem járt sikerrel. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.
Körmendi FC–Vép VSE 0–1 (0–0). Körmend, 150 néző. Jv.: Kondor T.
Körmend: Pataki – Szemes (Pálmai), Kelemen, Tompek, Szijjártó Ár., Szijjártó Áb. (Markó), Kovács K., Vígh, Pálla (Zancsics), Nagy B., Likerecz. Edző: Takács Gábor.
Vép: Bezdi B. – Vass, Kalmár, Bátori-Tóth (Cseresznyák), Bezdi Sz., Vilics (Beke), Illés (Takács Á.), Farkas G., Tama G., Balikó, Takács M. (Péter). Edző: Gombás Péter.
Gólszerző: Takács M.
A játék képe, a helyzetek száma alapján a döntetlen reálisabb eredmény lett volna – de azt a bizonyos egy találatot a Vép szerezte.
Körmend-Vép focimeccsFotók: Szendi Péter
Schott Lukácsháza SE–Szarvaskend SE 1–3 (0–2). Lukácsháza, 300 néző. Jv.: Fehér V.
Lukácsháza: Bán – Bolfán (Csuka), Szentkúti, Osztrosits, Pados (Rozmán), Zugonics Mátyás (Tóth D.), Márok, Zugonics Máté Zénó, Döbör (Németh Cs.), László, Gombás. Edző: Sántha Szilárd.
Szarvaskend: Esztergályos – Velekei, Tóth A., Niksz, Földes, Tompa, Kellner (Meskó), Cseresnyés (Tuboly), Kopfer (Törő), Tóth G. (Wolf), Németh M. (Somogyi). Edző: Kurucz Ádám.
Gólszerzők: Németh Cs., ill. Németh M. (2), Cseresnyés.
A hazaiak ismét rosszul kezdtek, jó negyedórás késéssel „érkeztek meg” a meccsbe, amint vármegyei I.-es szinten már büntetnek az ellenfelek – a Szarvaskend is így tett. A folytatásban aztán már mezőnyben egyenrangú felek csatáztak, de a kapu előtti határozottságuknak köszönhetően a vendégek gyűjtötték be a három pontot.
Sárvár FC–MVD-Szig Söpte Sport Egyesület 3–0 (1–0). Sárvár, 250 néző. Jv.: Bognár R.
Sárvár: László – Kovács B., Könczöl, Szemes (Vajda), Takács (Piros), Csákvári, Potyi, Varga Á. (Horváth K.), Tóth M., Bolla, Ódor. Edző: Nagy Dániel.
Söpte: Marton – Szekér, Baranyai (Hosszu), Vizi (Radványi G.), Koszokovits, Németh G. (Árvay), Győrffy, Koronczai, Vámos (Kondákor), Radványi Cs. (Bonchis), Rácz. Edző: Simon Attila.
Gólszerzők: Bolla, Potyi, Takács.
A Söpte stabil védekezésre, kontrákra berendezkedve kezdte a meccset. Így a Sárvár játszott mezőnyfölényben, és előnybe is került az első félidő végén. A második félidőben aztán felvállalta a nyíltabb játékot a vendég, alaposan megnehezítette a hazaiak dolgát – mindkét kapu előtt adódott helyzet. A hazaiak a hajrában döntötték el a meccset: a 87., és a 93. percben is betaláltak a nagyon kinyíló vendégnek. Megérdemelt a hazai győzelem.
Újperintről Hegyi László, Celldömölkről Manganelli Zsolt, Szentgotthárdról Heiter László, Körmendről Takács Gábor, Lukácsházáról Sántha Szilárd, Sárvárról Nagy Dániel tudósított.
A következő, 4. forduló menetrendje, szombat, 16.30: Vép–Szentgotthárd, Csákánydoroszló–Celldömölk. Vasárnap, 16.00: Haladás–Király. 16.30: Csepreg–Söpte.
A Lukácsháza–Sárvár és a Szarvaskend–Körmend meccset elhalasztották, ugyanis a Sárvár és a Szarvaskend Magyar Kupa-mérkőzést vív a hétvégén. A Szarvaskend szombaton 16 órakor a Ferencvárost (NB I.), míg a Sárvár vasárnap 15 órakor a Pilisi LK-t (vármegyei I.) fogadja.