Vármegyei I.: rangadót nyert Szentgotthárdon a Haladás

Vármegyei I. osztály: öt gólt rúgott a Király a Csákánydoroszlónak, hámat a Sárvár a Söptének.

Vármegyei I.: Körmend-Vép 0-1.

Fotó: Szendi Péter

Vármegyei I. - jegyzőkönyvek

Király SE–Csákánydoroszló KSE 5–1 (4–0). Szombathely-Újperint, vármegyei I. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pázsi M.

Király: Kovács Á. – Karvalics, Takács (László), Bodor (Nagy Á.), Szabó B. (Katona), Czöndör, Rózsás, Horváth D., Halmosi, Schimmer (Kudron), Németh M. (Rózsa). Edző: Hegyi László.

Csákánydoroszló: Biró – Sáfár (Dudás K.), Danyi (Major), Czirók (Düh), Török (Horváth D.), Makai, Pandur, Dudás M. (Ágoston), Sárközi, Majtényi, Urbán. Edző: Marton Róbert.

Gólszerzők: Czöndör (3), Nagy Á., Rózsás, ill. Makai.

Az első félidőben nagyon jól futballozott a házigazda. Igaz, voltak hibái is, de a fölénye megmutatkozott a gólokban. A második félidőben már kicsit visszafogottabban teljesített a Király, de így is további gólokat kellett volna szereznie. Megérdemelt a hazai győzelem.

Celldömölki VSE-Vulkánürdő–Csepregi SE 2–1 (0–1). Celldömölk. Jv.: Pintér B.

CVSE: Présing – Marsai Mi., Enyingi, Takács (Horváth D.), Marsai Má. (Göntér), Bakonyi, Manganelli, Büki (Lőrincz), Horváth E. (Czinder), Péter, Borbács. Edző: Manganelli Zsolt.

Csepreg: Takács Kr. – Kótai, Koósz, Nika M., Takács D., Pócza (Nemes), Balogh-Sövér (Takács Ke.), Nika B., Nika Á., Lukács, Sabia (Berzlánovich). Edző: Iszak Sándor.

Gólszerzők: Bakonyi, Manganelli, ill. Kótai.

Nagyon gyengén, enerváltan kezdte a mérkőzést a hazai gárda. Rengeteg eladott labda jellemezte a Celldömölk játékát, majd egy figyelmetlenség miatt ajándékozott egy gólt a vendégeknek. A félidő végén kezdett ébredezni a házigazda, majd a szünet utáni változtatásoknak, illetve jobb játékának köszönhetően hamar megfordította az eredményt – és az előnyt már nem is engedte ki a kezéből. Az első félidőben a vendégek, a másodikban a hazaiak játszottak jobban – második félidei játéka alapján megérdemelten győzött a CVSE.

Szentgotthárdi VSE–Haladás 0–1 (0–0). Szentgotthárd, 250 néző. Jv.: dr. Polgár T.

Szentgotthárd: Dömötör – Muzsi, Horváth M., Laczó B., Horváth D. (Sipos B.), Nagy O. (Sulics), Mesics-Leiner, Kolozsvári (Gyécsek), Tulok (Takács), Sipos G. (Laczó P.), Bedi. Edző: Heiter László.

Haladás: Molnár-Végh – Buzás, Macoun, Tóth M. (Házi), Büki (Végh), Vigh, Győre, Hende (Haág), Andor, Kelemen, Bíró Á. (Németh N.). Edző: Petrovics Balázs.

Gólszerző: Hende.

Döntetlen színezetű, jó iramú meccset játszottak a csapatok. Az első félidőben a hazaiak előtt három nagy lehetőség akadt, míg a vendégek egy komoly helyzetet alakítottak ki - de gól nem született. A második félidő második felében kezdte magához ragadni az irányítást a vendég, többet birtokolta a labdát – és a 81. percben szerencsés körülmények közepette megszerezte a vezetést. A hátralévő időben mindent elkövetett az egyenlítésért a Szentgotthárd, de nem járt sikerrel. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.