Labdarúgás

2 órája

Vármegyei II.: kiütéses győzelmek, rangadók Vasban - gólok, mérkőzések - fotók

Címkék#eredmények#Vármegyei II#labdarúgás#megyei foci

Az 5. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság. Vármegyei II.: több rangadót, valamint gólgazdag összecsapást is rendeztek az elmúlt hétvégén.

Tóth Gábor

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság: Szentpéterfán vesztett pontokat a Nádasd, nyert az Ikervár Szelestén, legyőzte a szécseny a Sét, még hibátlan a Kőszeg, az Egyházasrádóc.

Vármegyei II.
Vármegyei II.: Gencsapáti-Uraiújfalu 4-1.
Fotó: Unger Tamás


Vármegyei II. - északi csoport

Az újonc Vasszécseny elverte a Sét. Szelestén nyert az Ikervár. Az éllovas, hibátlan Kőszeg 11 gólt (!) rúgott Kemenesmagasiban. Répcelakról vitte el a három pontot a Jánosháza.

Kemenesalja FC–Büki TK 2–2 (1–1). Vönöck, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Nagy P.
Kemenesalja: Kovács K. – Németh M. (Princzes), Palotai (Kóbor), Gorácz, Őri, Szabó J., Czöndör (György), Péter, Balázsi, Manganelli, Németh J. (Lőrincz).
Bük: Kovács A. – Szalai (Komjáthy), Szilágyi (Németh M.), Balikó, Kiss Á., Varga B. (Bakos), Boldizsár (Józsa), Auer, Toldi, Redőcs, Kocsis.
Gólszerzők: Lőrincz, Czöndör, ill. Németh M., Varga B.

Nagyon rosszul kezdte a mérkőzést a hazai csapat: a kapusrosszul jött ki egy beadásra, amit a bükiek góllal büntettek. Ezt követően a Kemenes rengeteg lehetőséget szalasztott el, de a félidő végén kiegyenlített – büntetőből . A második felvonásban a hazai csapat mindent megtett a győzelemért, meg is szerezte a vezetést, de a 89. percben egy óriási hibát kihasználva egyenlített a Bük – így döntetlennel zárult a mérkőzés. A hazai csapat mélyen tudása alatt játszott a sportszerű, lelkes büki csapat ellen.

Répcelaki SE–Jánosháza VSE 1–2 (1–1). Répcelak, 150 néző. Jv.: Gaál Á.
Répcelak: Molnár D. – Gallen A. (Gosztolya), Dulicz, Kiss D., Gallen I., Bödecs, Mesterházi (Tóth Zs.), Csupor, Németh G. (Varga B.), Csordás, Varga L. (Gáspár).
Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Varga P., Talabér (Balogh M.), Őri (Vágusz P.), Kovács M., Tóth L., Tóth G., Jósvai (Lőrincz), Benkő, Hajdú.
Gólszerzők: Bödecs, ill. Vágusz P., Tóth G.

A mérkőzés a két jó erőből álló csapat ismerkedésével kezdődött. A folytatásban a vendégek egy szép kontra végén megszerezték a vezetést. Aztán a hazaiak átvették az irányítást, egyenlítettek, majd több helyzetet kihagytak. A második félidőben a Répcelak próbált újabb helyzeteket kialakítani, de komoly gólszerzési lehetőség mér nem jött össze. Míg a vendégek egy újabb kontra végén újra megszerezték a vezetést. A bekapott gól után a hazaiaknak sikerült kiharcolni egy 11-est – ami kimaradt. A vendégek a jobb helyzetkihasználásának köszönhetően nyerték meg a mérkőzést.

Kemenesmagasi FC–Kőszegi Lóránt FC 2–11 (0–3). Kemenesmagasi. Jv.: Szabó III. Z.
Kemenesmagasi: Kosztolánczi – Koronczai (Molnár Zs.), Németh Sz. (Szénégető), Kovács B., Takács, Horváth B., Gosztola, Kopházi, Géczi, Dákai, Molnár T.
Kőszeg: Berber – Kiss B., Lintner, Kovács D., Prógli (Varga D.), Marti, Szijártó (Réti), Kovács Zs. (Kumánovich), Takács, Balázs, Kalucza (Szűcs).
Gólszerzők: Horváth B., Kopházi, ill. Kalucza (6), Kiss B. (2), Réti, Szijártó, Kovács Zs.

Gencsapáti KSE–Uraiújfalu SE 4–1 (1–0). Gencsapáti. Jv.: Boda Gy.
Gencsapáti: Tóth Á. – Lipics, Sulyok, Mester, Németh G. (Horváth B.), Kovács G. (Dancs), Bokor (Czika), Tóth B., Lőrincz, Mucza (Egyed), Fazekas.
Uraiújfalu: Pócza – Keszei (Horváth B.), Szabó K., Binder, Szemes (Simon), Burka, Pungor, Szabó T., Bokor, Dornai (Balogh M.), Farkas R. (Agg).
Gólszerzők: Fazekas, Dancs, Kovács G., Mester, ill. Szabó T.

Mindkét csapat gyengén kezdte a bajnokságot, ezáltal fontos volt mindkét félnek a három pont begyűjtése. Leginkább mezőnyben gyűrte egymást a két csapat, aztán a félidő derekán egy szerencsés góllal megszerezték a vezetést a hazaiak. A második félidőben aztán kettőre növelte előnyét a Gencsapáti. A vendégek nem adták fel, és a 77. percben szépítettek. Így az utolsó 15 perc tartogatott izgalmakat, de a legvégén Dancs kiharcolt büntetője, majd szép egyéni megmozdulása után a Gencsapáti lezárta, megnyerte a mérkőzést.

Gencsapáti-Uraiújfalu focimeccs

Fotók: Unger Tamás

Bozsoki SE–Alsóújlaki SC 5–0 (1–0). Bozsok. Jv.: Nagy P.
Bozsok: Varga M. – DAN D. (NÉMETH O.), Bigner, FÁTH, Csizmazia, NAGY ZS., Marti, Varga B. (Kaposi), Dan G. (Hock-Sirson), Tompek (Dobány P.), Kiss M.
Alsóújlak: Varga B. – Gampel Do., Oláh (Papp A.), Varga Á., Varga N., Káldi (Varga K.), Gampel Dá., Vasas, Pintér (Pados), Baranyai (Toldi), Varga R.
Gólszerzők: Hock-Sirson, Dobány P., Fáth, Dan G., Kaposi.

Talán az utolsó nyári meleg nap fogadta a csapatokat és a szép számmal kilátogató nézőket. Az első félidőben a küzdelem dominált, ám a 33.percben a Dan testvérpár jóvoltából megszerezte a vezetést a hazai csapat. A második játékrészt a vendégek kezdték jobban, azonban igazán nagy helyzetekig nem jutottak. Sőt, a 60. perctől ritmust váltott a Bozsok és a cseréknek is köszönhetően gólokkal növelte előnyét – beállítva így az 5-0-ás végeredményt.

Vasszécseny TK–Sé Honvéd SE 3–1 (2–1). Vasszécseny. Jv.: Imre B.
Vasszécseny: Simon – Varga M., Gombkötő, Dankó, Eichler (Varga R.), Orsós, Molnár T., Gombás, Németh Zs., Viszked, Boros.
Sé: Baba – Hancz (Kovács K.), Séfer S., Werderits (Séfer P.), Romsics, Nyári (Simon D.), Nemes, Simon K., Soós, Szalay, Kiss M.
Gólszerzők: Orsós, Németh Zs., Hancz (öngól), ill. Nyári.

Szeleste-Pósfa SE–Ikervár FC 1–4 (0–2). Szeleste, 140 néző. Jv.: Bagoly G.
Szeleste: Horváth B. – Németh B. (Horváth D.), Maráczi (Szabó B.), Kovács R., Fülöp, Baranyai, Molnár G. (Szele), Németh G., Horváth R., Németh Z., Dugovics.
Ikervár: Kollarics – Dénes (Földi), Németh Á., Biró Gy., Farkas A., Horváth M., Kiss B., Baldauf, Biró B., Gyürü (Kurucz), Varga M.
Gólszerzők: Kovács R., ill. Farkas A. (3), Gyürü.

Nehézkesen kezdett a hazai csapat, nem tudta felvenni ellenfele ritmusát. Így már az első félidőben két gólos hátrányba került. A második játékrészben nagyobb tempót diktáltak a hazaiak, de a vendég kontrák mindig veszélyesek voltak – kettő ellentámadást gólra is váltott az Ikervár. Megérdemelt a vendégek győzelme.

A következő, 6. forduló menetrendje:

  • Péntek, 19.00: Kőszeg–Gérce
  • Szombat, 16.00: Jánosháza–Bozsok, Bük–Gencsapáti
  • Vasárnap, 16.00: Ikervár–Vasszécseny, Sé–Répcelak, Alsóújlak–Kemenesalja, Uraiújfalu–Kemenesmagasi
  • Szabadnapos: Szeleste

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre! 

Déli csoport

Ezúttal sem hibázott az Egyházasrádóc. Szentpéterfán vesztett pontokat az éllovas Nádasd. Nyolcat rúgott az Újperint a Telekesnek.

Bajánsenye SE–Rum KSC 5–0 (4–0). Bajánsenye, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Imre B.
Bajánsenye: Cseke (Kalamár) – Bacsák (Bagó), Kircsi, Vörös (Horváth A.), Horváth M., Kósa, Farkas F., Végh (Kovács I.), Horváth Z., Stunya, Horváth B. (Varga D.).
Rum: Osvald (Bakler) – Erhardt, Pásti I. (Horváth M.), Tárkányi, Baranyai, Rodler, Kozma (Zrínyi), Pupp, Hamadeh, Pásti Z., Koronczai. 
Gólszerzők: Horváth Z. (2), Horváth M., Végh, Kósa.

A mérkőzés a hazai csapat elvárásai szerint alakult. A Bajánsenye végig uralta a játékot, a vendég egy-két alkalommal jutott el a hazaiak kapujához. Az egy tucatnál is több gólhelyzetből az első félidőben négyet váltott gólra a hazai együttes. A második játékrészben aztán a kapu elé betömörülő vendégek ellen „csak” egy góllal sikerült növelni az előnyt. Közepes színvonalú mérkőzésen, jó játékvezetés mellett a jobb erőt képviselő hazai együttes megérdemelten nyert. A különbség a vendég számára hízelgő.

Szentpéterfai SE–Nádasd KSE 1–1 (0–1). Szentpéterfa, 200 néző. Jv.: Tóth-Szatmári Z.
Szentpéterfa: Páll – Hazafi, Wágner, Jagodits, Leidli, Kalmár (Kajáry), Homor, Varga A., Hoós B., Frányi, Skrapits (Hoós G.).
Nádasd: Rejtli – Horváth B., Iván, Zsoldos (Mesics), Belső (Hegedüs), Jóna, Neubauer, Osvald (Péter), Horváth Á., Nagy Zs. (Szabó I.), Takács (Kalamár).
Gólszerzők: Varga A., ill. Nagy Zs.

Az első félidőben a hazai csapatnak volt több nagy helyzete, mégis a vendégek kerültek előnybe. Fordulás után a házigazda nyomott az egyenlítésért, míg a vendég fegyelmezetten védekezett, és próbált kontrázni – de végül a hazai erőfeszítéseket siker koronázta. A döntetlen igazságos eredmény – de talán a vendégek lehetnek elégedettebbek az egy ponttal.

Elektromol Szombathelyi Spari FC–Őriszentpéter SE 2–4 (2–3). Szombathely. Jv.: dr. Polgár T.
Spari: Pungor – Neubauer, Jónás D., Varsányi, Láda (Pfau), Jónás Cs., Tóth Zs., Kovács T., Sipos (Kovács P.), Horváth G., Kelemen.
Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Németh A., Géczi (Simon), Kevy, Sály, Könye, Csóbor, Mihály, Szép, Horváth G. (Gerencsér).
Gólszerzők: Jónás D., Láda, ill. Horváth G. (2), Horváth R., Sály.

Gyorsan vezetést szereztek a vendégek, amit még kiegyenlített a házigazda. A folytatásban a hazaiak igyekeztek, de csak szorossá tudták teni az összecsapást – megérdemelten nyert a vendég.

Újperinti SE–Telekes Medosz SE 8–2 (6–0). Szombathely-Újperint. Jv.: Szabó C.
Újperint: Tóth-Vig – Sásdi, Kardos (Szabó Z.), Pados (Fábián), Horváth M., Szász, Beke, Sisak (Hegyi), Bakucz, Tóth A. (Schimmer), Teklits (Czeglédi).
Telekes: Blaskovics – Németh M., Görcsi, Czövek, Osvald M., Kónya, Vincze, Herczeg (Ferencz), Osvald B., Molnár T., Vörös.
Gólszerzők: Sisak (3), Beke (3), Pados, Teklits, ill. Kónya, Osvald M.

Gyöngyöshermán-Szentkirály SE–Tutitextil-Körmend VSE 4–2 (0–1). Szombathely. Jv.: Pungor Z.
Gyöngyöshermán: Szentgyörgyvári – Lang, Kálócz (Ilnicki), Rosta, Radányi (Bódi), Kopácsi, Bihun, Séfer, Nagy B. (Szalai), Szabó M., Szabó B. 
Körmend: Kónya P. – Papp P., Tompa, Frühvirth (Barbalits), Szatmáry, Farkas T., Gaál (Tiborcz), Németh B., Berta (Németh Cs.), Szabó P., Falb (Kazinczki).
Gólszerzők: Szabó M. (2), Nagy B., Séfer, ill. Szatmáry (2).

Azonos pontszámú csapatok találkozóján mindkét alakulat a futballra helyezte a hangsúlyt, így mindkét kapu előtt adódott helyzet. Az első félidőben csak a vendégek tudtak betalálni, a másodikban viszont a komoly energiákat mozgósító hazaiaknak sikerült a maguk javára fordítani a mérkőzést.

Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK–Tanakajdi TC 2–1 (2–1). Felsőcsatár. Jv.: Elek T.
Felsőcsatár: Antoni – Podlaviczki, Cobzaru (Tieber J.), Kis Z., Mahucs, Böhm, Hábetler, Tieber B. (Pock), Horváth B., Kis L. (Wölfinger), Bugnits.
Tanakajd: Csidei – Bősze B., Hankó, Karáth, Oláh-Vadász, Medve, Szalai (Kovács D.), Könczöl (Kmetyó), Czenki (Bősze M.), Nagy K., Varga M.
Gólszerzők: Podlaviczki, Tieber B., ill. Karáth.

Egyházasrádóci SE–Rábatótfalui SE 3–0 (2–0). Egyházasrádóc, 100 néző. Jv.: Mórocz Gy.
Egyházasrádóc: Balogh Á. – Merőtei, Zimits (Varga Z.), Varga D. (Horváth L.), Krajczár, Halász (Lengyel), Lakosi, Molnár L., Balogh A., Molnár I. (Lendvai), Vilics.
Rábatótfalu: Böröndi – Keresztúri, Molnár Á., Domján D., Szakács, Bálint, Domján B., Kovács Á. (Tóth R.), Bogdán, Papp D. (Domján Z.), Soós.
Gólszerző: Molnár I. (3).

A hazaiak végig irányították a mérkőzést. És bár a helyzetkihasználásuk nem volt a legjobb, de így is magabiztos győzelmet arattak a lelkes vendégek ellen.

A következő, 6. forduló menetrendje:

  • Szombat, 14.00: Körmend VSE–Telekes. 16.00: Tanakajd–Gyöngyöshermán
  • Vasárnap, 16.00: Rum–Felsőcsatár, Újperint–Spari, Őriszentpéter–Szentpéterfa, Nádasd–Egyházasrádóc, Rábatótfalu–Nárai
  • Szabadnapos: Bajánsenye.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre! 


 

 

