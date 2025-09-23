Vármegyei II.: kiütéses győzelmek, rangadók Vasban - gólok, mérkőzések - fotók

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság: Szentpéterfán vesztett pontokat a Nádasd, nyert az Ikervár Szelestén, legyőzte a szécseny a Sét, még hibátlan a Kőszeg, az Egyházasrádóc.

Vármegyei II.: Gencsapáti-Uraiújfalu 4-1.

Fotó: Unger Tamás



Vármegyei II. - északi csoport

Az újonc Vasszécseny elverte a Sét. Szelestén nyert az Ikervár. Az éllovas, hibátlan Kőszeg 11 gólt (!) rúgott Kemenesmagasiban. Répcelakról vitte el a három pontot a Jánosháza.

Kemenesalja FC–Büki TK 2–2 (1–1). Vönöck, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Nagy P.

Kemenesalja: Kovács K. – Németh M. (Princzes), Palotai (Kóbor), Gorácz, Őri, Szabó J., Czöndör (György), Péter, Balázsi, Manganelli, Németh J. (Lőrincz).

Bük: Kovács A. – Szalai (Komjáthy), Szilágyi (Németh M.), Balikó, Kiss Á., Varga B. (Bakos), Boldizsár (Józsa), Auer, Toldi, Redőcs, Kocsis.

Gólszerzők: Lőrincz, Czöndör, ill. Németh M., Varga B.

Nagyon rosszul kezdte a mérkőzést a hazai csapat: a kapusrosszul jött ki egy beadásra, amit a bükiek góllal büntettek. Ezt követően a Kemenes rengeteg lehetőséget szalasztott el, de a félidő végén kiegyenlített – büntetőből . A második felvonásban a hazai csapat mindent megtett a győzelemért, meg is szerezte a vezetést, de a 89. percben egy óriási hibát kihasználva egyenlített a Bük – így döntetlennel zárult a mérkőzés. A hazai csapat mélyen tudása alatt játszott a sportszerű, lelkes büki csapat ellen.

Répcelaki SE–Jánosháza VSE 1–2 (1–1). Répcelak, 150 néző. Jv.: Gaál Á.

Répcelak: Molnár D. – Gallen A. (Gosztolya), Dulicz, Kiss D., Gallen I., Bödecs, Mesterházi (Tóth Zs.), Csupor, Németh G. (Varga B.), Csordás, Varga L. (Gáspár).

Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Varga P., Talabér (Balogh M.), Őri (Vágusz P.), Kovács M., Tóth L., Tóth G., Jósvai (Lőrincz), Benkő, Hajdú.

Gólszerzők: Bödecs, ill. Vágusz P., Tóth G.

A mérkőzés a két jó erőből álló csapat ismerkedésével kezdődött. A folytatásban a vendégek egy szép kontra végén megszerezték a vezetést. Aztán a hazaiak átvették az irányítást, egyenlítettek, majd több helyzetet kihagytak. A második félidőben a Répcelak próbált újabb helyzeteket kialakítani, de komoly gólszerzési lehetőség mér nem jött össze. Míg a vendégek egy újabb kontra végén újra megszerezték a vezetést. A bekapott gól után a hazaiaknak sikerült kiharcolni egy 11-est – ami kimaradt. A vendégek a jobb helyzetkihasználásának köszönhetően nyerték meg a mérkőzést.