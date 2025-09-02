szeptember 2., kedd

Labdarúgás

3 órája

Vármegyei II.: rangadót nyert a Kőszeg és a Nádasd, bajánsenyei bravúrgyőzelem (képgalériával)

Címkék#Vármegyei II#Megyei II.#labdarúgás

A második forduló mérkőzéseivel folytatódott a 2025/2026-os szezon a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságokban. Vármegyei II.: értékes kőszegi, répcelaki, rádóci, nádasdi győzelem.

Tóth Gábor
Vármegyei II.: rangadót nyert a Kőszeg és a Nádasd, bajánsenyei bravúrgyőzelem (képgalériával)

Vármegyei II.: Újperinten nyert a Bajánsenye!

Fotó: Cseh Gábor

Vármegyei II. osztály: Nádasdon kapott ki a Gyöngyöshermán, bravúros bajánsenyei győzelem Újperinten, elverte a Kőszeg a bozsokot.

Vármegyei II.
Vármegyei II.: Újperinten nyert a Bajánsenye!
Fotó: Cseh Gábor


Vármegyei II - északi csoport

A Kőszeg rangadót nyert a vendég Bozsok ellen. Alsóújlakon győzött a Szeleste. Gércén ikszelt a Kemenesalja, Jánosházán az Ikervár. Szomszédvári derbit nyert Uraiújfaluban a Répcelak.

Büki TK–Vasszécseny TK 2–0 (0–0). Bük, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Andrejek Sz.
Bük: Gábriel – Szalai (Kiss Á.), Balikó, Németh M., Boldizsár, Németh M., Józsa, Toldi (Szilágyi), Redőcs (Bakos), Dala, Varga B. (Komjáthy).
Vasszécseny: Simon – Gombás, Virág, Dankó, Porga, Varga R., Molnár T., Németh Zs., Horváth R., Viszked (Szovák), Varga M.
Gólszerzők: Kiss Á., Németh M.

Kemenesmagasi FC–Gencsapáti KSE 1–1 (1–0). Kemenesmagasi. Jv.: Elek T.
Kemenesmagasi: Kosztolánczi – Molnár Zs., Szénégető (Nagy G.), Gosztola, Csite, Molnár T., Horváth B., Kovács B., Takács, Géczi, Kopházi.
Gencsapáti: Kolarich – Horváth B., Lipics, Sulyok, Mester, Kovács G., Bokor (Lőrincz), Tóth B., Mucza, Sátori (Fazekas), Németh G. (Egyed).
Gólszerzők: Molnár T., ill. Fazekas.

Kőszegi Lóránt FC–Bozsoki SE 2–0 (2–0). Kőszeg. Jv.: Kondor T.
Kőszeg: Berber – Kiss B., Lintner, Kovács D., Prógli, Imre (Kumánovich), Marti, Szijártó, Kovács Zs. (Molnár Cs.), Kalucza (Takács), Horváth N.
Bozsok: Varga M. – Fáth, Dan (Dobány), Bigner, Csizmazia, Marti, Dévényi (Szalai), Varga B. (Pál), Tompek (Molnár K.), Németh O., Kiss M.
Gólszerzők: Marti, Imre.
Szépszámú nézősereg volt kíváncsi a Bozsok elleni derbire – az esős időjárás ellenére is. Hazai szempontból álomszerűen indult a mérkőzés, Kalucza indítása után Imre Adrián tökéletesen helyezett a bal alsóba az első percben. A 6. percben pedig már 2-0 volt az eredmény, egy szép jobb oldali támadás után Marti Raphael lőtt közelről a kapuba. A folytatásban a vendégek pontrúgások után próbáltak veszélyeztetni, de amikor kellett Berber a helyén volt! A második félidőben a Kőszeg többször is lezárhatta volna a mérkőzést, de a jobbnál jobb lehetőségek is kimaradtak. Jó játékvezetés mellett megérdemelt hazai győzelem született.

Jánosháza VSE–Ikervár FC 1–1 (0–0). Jánosháza. Jv.: Szabó C.
Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Őri, Tóth G., Talabér, Vágusz P. (Jósvai), Kovács M., Pencz (Dittman), Benkő (Vágusz A.), Varga P., Tóth L.
Ikervár: Kollarics – Nagy D., Németh Á., Biró, Gyürü, Farkas A., Hóbor (Cseh), Baldauf, Horváth M. (Őri), Pénzes (Kurucz), Varga M.
Gólszerzők: Varga P., ill. Gyürü.

Alsóújlaki SC–Szeleste-Pósfa SE 2–3 (0–2). Alsóújlak. Jv.: Bagoly G.
Alsóújlak: Varga B. – Varga K. (Gampel Do.), Pados, Káldi (Papp A.), Tóth Á. (Oláh), Gampel Dá., Vasas, Szabó B., Pintér N. (Pintér B.), Nagy Z., Varga R. (Varga N.).
Szeleste: Horváth B. – Vajda, Maráczi, Kovács R., Fülöp, Baranyai (Kovács Á.), Molnár G. (Szabó B.), Németh G., Horváth R. (Gál), Németh Z., Dugovics.
Gólszerzők: Varga N., Szabó B., ill. Kovács R. (2), Molnár G.

Uraiújfalu SE–Répcelaki SE 1–2 (1–1). Uraiújfalu, 250 néző. Jv.: Mórocz Gy.
Uraiújfalu: Király – Keszei, Binder, Szabó K. (Szabó Á.), Szemes (Tóth D.), Burka, Horváth B., Pungor, Szabó T., Dornai, Farkas R. (Agg).
Répcelak: Molnár D. – Gáspár (Pinezits), Dulicz, Kiss D. (Varga B.), Bödecs, Mesterházi, Csupor Á., Varga L. (Csordás), Gosztolya, Németh G. (Csupor D.), Németh D. (Kovács G.).
Gólszerzők: Burka, ill. Bödecs (2).
A szomszédvári rangadóra szép számú nézősereg gyűlt össze. A kezdeti ismerkedés után a hazai csapat ragadta magához a kezdeményezést. Több helyzetet is kialakított, amelyekből egyet sikerült a félidő derekán értékesíteni. A kontrákra berendezkedett vendég azonban az első helyzetét gólra váltotta. A második félidőben is támadólag lépett fel a hazai csapat, mezőnyfölényben játszott, ám a helyzeteit nem tudta értékesíteni. A vendég veszélyesen kontrázott, és egy lesgyanús szituáció után vezetést szerzett. A hazaiak ezután mindent egy lapra feltéve támadtak – ám gólt nem sikerült rúgniuk. Két jól felkészített csapat küzdelmét látták a szurkolók. A hazai csapat nem érdemelt vereséget a jó iramú mérkőzésen – de a futballt gólra játsszák. A hazai csapat mielőbbi felépülést kíván a mérkőzés hosszabbításában sérülést szenvedett játékosának, Burka Vencelnek.

Gérce-Vásárosmiske KSE–Kemenesalja FC 2–2 (0–1). Gérce, 200 néző. Jv.: Pintér B.
Gérce: Lengyel – Lakatos, Szabó B., Németh B., Kövesdi A. (Süle), Mórocz, Major, Nunkovics, Kovács T., Kiss Le., Kövesdi D.
Kemenesalja: Kovács K. – Princzes, Gorácz, Lőrincz G. (Varga R.), Czöndör, György (Péter), Lőrincz M., Kóbor (Németh J.), Horváth M., Binder (Őri), Szabó J.
Gólszerzők: Mórocz (2), ill. Binder (2).
Színvonalas, hajtós mecset játszottak a csapatok. A hazai együttes jóval több helyzetet dolgozott ki, de 2-1-se vezetése birtokában nem tudta eldönteni a mérkőzést, pedig bőven lett volna rá lehetősége – míg a vendég egy kontrából egyenlített. Gyenge helyzetkihasználása miatt biztos győzelmet szalasztott el a házigazda, és meg kellett elégednie az egy ponttal.

A 3. forduló menetrendje:

  • Szombat, 17.00: Gencsapáti–Gérce, Kemenesalja–Kőszeg, Répcelak–Bük.
  • Vasárnap, 17.00: Bozsok–Uraiújfalu, Vasszécseny–Alsóújlak, Szeleste–Jánosháza, Ikervár–Sé.
  • Szabadnapos: Kemenesmagasi.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudóításokat küldjék el a [email protected] email címre!

 

Vármegyei II. osztály - déli csoport

Az Egyházasrádóc szomszédvári derbit nyert a Szentpéterfa ellen. A Bajánsenye Újperinten aratott bravúrgyőzelmet. A Nádasd rangadón gyűrte le a tavalyi bajnok Gyöngyöshermánt.

Tutitextil-Körmend VSE–Rum KSC 2–1 (0–0). Körmend-Horvátnádalja, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Monostori I.
Körmend: Kónya P. – Tompa, Horváth Á., Frühvirth (Papp Á.), Szemes (Herczeg), Petrovics, Falb (Krajczár), Németh B. (Barbalits), Szabó P., Németh Cs., Pesti (Szatmáry).
Rum: Osvald – Schimmer, Baranyai Á. (Bejczy), Tárkányi, Brecska, Pupp, Kovács Z., Dénes, Pásti, Baranyai D., Farkas G.
Gólszerzők: Frühvirth, Németh Cs., ill. Farkas G.
Gyengén futballozott a házigazda, míg a vendég szervezetten, a védekezésre koncentrálva játszott – sőt, a második félidő elején előnybe is került. De a folytatásban aztán fokozatosan magához ragadta az irányítást a Körmend, és végül felőrölte, bedarálta elfáradó ellenfelét – és összességében megérdemelt győzelmet aratott.

Egyházasrádóci SE–Szentpéterfai SE 3–0 (1–0). Egyházasrádóc, 300 néző. Jv.: Sebesi P.
Egyházasrádóc: Bali – Merőtei (Lengyel), Vilics, Krajczár, Balogh A. (Loibenbeck), Molnár I., Sipos, Lakosi, Molnár L. (Balogh Á.), Halász (Fejes), Varga D. (Tóth A.).
Szentpéterfa: Páll – Török, Wágner, Skrapits, Leidli, Kajáry (Góber), Homor, Kalmár, Jagodits (Hazafi), Hoós, Frányi. 
Gólszerzők: Tóth A., Sipos, Balogh A.
Kiállítva: Török (69., Szentpéterfa).
Sokan voltak kíváncsiak a Rádóc búcsúi bemutatkozására a tavalyi bronzérmes ellen. A hazaiak jól is kezdtek, egy védelmi hibát kihasználva megszerezték a vezetést. A félidő második fele kiegyenlített játékot hozott. A második félidő is így folytatódott – aztán a hazaiak növelték előnyüket, sőt elhibáztak egy büntetőt is. Aztán a hajrában még egy gólt szerezve megérdemelten győzték le a szervezett játékot mutató, de kapura kevés veszélyt jelentő, foghíjas vendéggárdát.

Újperinti SE–Bajánsenye SE 2–3 (0–2). Szombathely. Jv.: Nagy P.
Újperint: Tóth-Vig – Sásdi, Simon (Schimmer), Hegyi (Pados), Horváth M., Beke (Kardos), Gombás, Buna, Sisak (Varga G.), Bakucz, Szász.
Bajánsenye: Cseke – Bacsák, Kircsi, Nagy-Balázs, Horváth B. (Kovács I.), Horváth M., Kósa, Fábián (Bagó), Végh (Horváth A.), Horváth Z., Varga D.
Gólszerzők: Bakucz, Varga G., ill. Horváth M., Végh, Kósa.

Újperinti SE–Bajánsenye SE 2–3

Fotók: Cseh Gábor

Őriszentpéter SE–Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK 2–3 (1–1).Őriszentpéter. Jv.: Németh T.
Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Németh A. (Szép), Gerencsér, Sály, Könye, Babos, Csóbor, Géczi (Horváth G.), Mihály, Könye Balla.
Felsőcsatár: Antoni – Podlaviczki, Horváth L., Cobzaru (Krancz), Kis Z., Dévai (Kopácsi), Cseri, Hábetler, Vincze (Bugnits), Mahucs, Kis L. (Szalóki-Varsányi).
Gólszerzők: Horváth G., Könye Balla, ill. Krancz, Cobzaru, Vincze.
A két hasonló erőt képviselő csapat csatáját azért nyerte meg  vendég, mert jobb arányban használta ki a helyzeteit – a játék képe alapján a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.

Nádasd KSE–Gyöngyöshermán-Szentkirály SE 2–1 (1–0). Nádasd, 300 néző. Jv.: Imre B.
Nádasd: Rejtli – Horváth B., Péter, Belső (Neubauer), Jóna (Szabó I.), Takács, Nagy Zs. (Zsoldos), Mesics (Iván), Hegedüs (Osvald), Horváth Á., Meskó.
Gyöngyöshermán: Szentgyörgyvári – Lang (Ilnicki), Rosta, Horváth D., Kopácsi, Bihun (Radányi), Kovács D., Séfer, Nagy B. (Szalai), Révész (Kálócz), Szabó B.
Gólszerzők: Horváth Á., Takács, ill. Séfer.
Magas színvonalú, hajtós mérkőzést láthattak a szurkolók – mindkét csapat futballozni akart. Az első félidőben sok helyzetet dolgoztak ki a hazaiak, de csak egyet tudtak gólra váltani – míg a vendégek csupán egyszer, egy átlövésből veszélyeztettek. A második félidőre viszont a Gyöngyöshermán tért vissza élesebben, gyorsan ki is egyenlített. Ám gyorsan váltott, jól reagált a házigazda, ismét megszerezte a vezetést – majd kellett a hazai kapus bravúrja, hogy az előny a Nádasdnál maradjon.  Aztán a folytatásban már egyértelműen a hazaiak diktálták a tempót, ám a jobbnál jobb helyzeteket is elpuskázták, ezért nem tudtak fölényesebb győzelmet aratni. Jó játékvezetés mellett megérdemelten nyert a Nádasd – amelynek javulnia kell helyzetkihasználásban.

Rábatótfalui SE–Telekes Medosz SE 1–0 (0–0). Szentgotthárd-Rábatótfalu. Jv.: Pungor Z.
Rábatótfalu: Böröndi – Keresztúri, Soós, Molnár Á., Domján D., Sütő (Tóth R.), Szakács, Domján B. (Bánfi-Nagy), Kovács Á., Bogdán, Papp D. (Herczeg).
Telekes: Blaskovics – Németh M., Orsós (Árok), Görcsi, Czövek, Osvald M., Kónya, Vincze, Osvald B. (Herczeg), Valkóczi, Nyári.
Gólszerző: Sütő.

Nárai SK–Elektromol Szombthelyi Spari FC 8–1 (4–1). Nárai. Jv.: Szabó III. Z.
Nárai: Holbok (Rozmán) – Bárdics (Tóth D.), Máté, Horváth D., Király, Székely, Vörös (Horváth A.), Lakatos (Horváth L.), Hompasz, Karai (Kovács A.), Szalay.
Spari: Pungor (Gyöngyösi) – Kovács P., Rosta, Varsányi, Jónás D., Láda (Neubauer), Jónás Cs., Tóth Zs., Kovács T., Sipos, Kelemen. Edző:
Gólszerzők: Szalay (3), Bárdics (2), Máté, Kovács A., Horváth D., ill. Tóth Zs.
Kiállítva: Sipos (29., Spari).
A bajnoki szezon első hazai mérkőzése csupán 30 percig hozott izgalmat, ekkor ugyanis a vendég egy kiállítás miatt megfogyatkozott. Ettől kezdve már csak a hazai csapaton múlt a győzelem mértéke, a gólarány – végül sok helyzetéből nyolcat váltott gólra. A hazai közönség néhol akadozó játékot, de ennek ellenére magabiztos győzelem láthatott.  Ezzel a győzelemmel mutatkozott a hazai közönség előtt Németh Bálint, a Nárai SK új edzője.

A 3. forduló menetrendje:

  • Szombat, 17.00: Telekes–Nádasd, Gyöngyöshermán–Őriszentpéter, Bajánsenye–Körmend VSE.
  • Vasárnap, 17.00: Szentpéterfa–Nárai, Spari–Rábatótfalu, Felsőcsatár–Újperint, Rum–Tanakajd.
  • Szabadnapos: Egyházasrádóc.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre!

 

 

