Vármegyei II.: rangadót nyert a Kőszeg és a Nádasd, bajánsenyei bravúrgyőzelem (képgalériával)

Vármegyei II.: Újperinten nyert a Bajánsenye!

Fotó: Cseh Gábor



Vármegyei II - északi csoport

A Kőszeg rangadót nyert a vendég Bozsok ellen. Alsóújlakon győzött a Szeleste. Gércén ikszelt a Kemenesalja, Jánosházán az Ikervár. Szomszédvári derbit nyert Uraiújfaluban a Répcelak.

Büki TK–Vasszécseny TK 2–0 (0–0). Bük, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Andrejek Sz.

Bük: Gábriel – Szalai (Kiss Á.), Balikó, Németh M., Boldizsár, Németh M., Józsa, Toldi (Szilágyi), Redőcs (Bakos), Dala, Varga B. (Komjáthy).

Vasszécseny: Simon – Gombás, Virág, Dankó, Porga, Varga R., Molnár T., Németh Zs., Horváth R., Viszked (Szovák), Varga M.

Gólszerzők: Kiss Á., Németh M.

Kemenesmagasi FC–Gencsapáti KSE 1–1 (1–0). Kemenesmagasi. Jv.: Elek T.

Kemenesmagasi: Kosztolánczi – Molnár Zs., Szénégető (Nagy G.), Gosztola, Csite, Molnár T., Horváth B., Kovács B., Takács, Géczi, Kopházi.

Gencsapáti: Kolarich – Horváth B., Lipics, Sulyok, Mester, Kovács G., Bokor (Lőrincz), Tóth B., Mucza, Sátori (Fazekas), Németh G. (Egyed).

Gólszerzők: Molnár T., ill. Fazekas.

Kőszegi Lóránt FC–Bozsoki SE 2–0 (2–0). Kőszeg. Jv.: Kondor T.

Kőszeg: Berber – Kiss B., Lintner, Kovács D., Prógli, Imre (Kumánovich), Marti, Szijártó, Kovács Zs. (Molnár Cs.), Kalucza (Takács), Horváth N.

Bozsok: Varga M. – Fáth, Dan (Dobány), Bigner, Csizmazia, Marti, Dévényi (Szalai), Varga B. (Pál), Tompek (Molnár K.), Németh O., Kiss M.

Gólszerzők: Marti, Imre.

Szépszámú nézősereg volt kíváncsi a Bozsok elleni derbire – az esős időjárás ellenére is. Hazai szempontból álomszerűen indult a mérkőzés, Kalucza indítása után Imre Adrián tökéletesen helyezett a bal alsóba az első percben. A 6. percben pedig már 2-0 volt az eredmény, egy szép jobb oldali támadás után Marti Raphael lőtt közelről a kapuba. A folytatásban a vendégek pontrúgások után próbáltak veszélyeztetni, de amikor kellett Berber a helyén volt! A második félidőben a Kőszeg többször is lezárhatta volna a mérkőzést, de a jobbnál jobb lehetőségek is kimaradtak. Jó játékvezetés mellett megérdemelt hazai győzelem született.