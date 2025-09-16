55 perce
Vármegyei II.: nádasdi gólfesztivál - képgalériával
A 4. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 2025/2026-ös szezonja. Vármegyei II.: meglehetősen gólgazdagra sikeredett a játéknap.
Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság: némi meglepetésre kikapott Bükön a Bozsok, ikszelt Sében a Szeleste, negyedik meccsét is megnyerte a Kőszeg, a Nádasd 12 gólig jutott a Spari ellen, az Őriszentpéter–Telekes derbin nyolc gól esett, Náraiban nyert az Egyházasrádóc.
Vármegyei II.: északi csoport
Jánosháza VSE–Vasszécseny TK 2–2 (0–0). Jánosháza, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Sebesi P.
Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Őri (Dittman), Tóth G., Talabér, Tóth L., Jósvai (Bódis), Kovács M., Hajdú, Benkő, Varga P. (Balogh M.).
Vasszécseny: Simon – Varga M., Gombkötő, Virág, Dankó, Porga, Eichler, Molnár T., Gombás, Horváth R., Viszked.
Gólszerzők: Tóth B., Talabér, ill. Molnár T. (2).
Büki TK–Bozsoki SE 2–1 (0–0). Bük. Jv.: Boda Gy.
Bük: Kovács A. – Szalai, Szilágyi, Balikó, Kiss Á., Boldizsár, Auer, Toldi (Bősze), Redőcs, Kocsis, Varga B.
Bozsok: Varga M. – Bigner, Fáth (Kovács P.), Csizmazia, Nagy Zs. (Dan G.), Marti, Varga B. (Dan D.), Kaposi (Dobány Patrick), Tompek, Németh O. (Molnár K.), Kiss M.
Gólszerzők: Varga B., Fáth (öngól), ill. , Kocsis (öngól).
Kőszegi Lóránt FC–Gencsapáti KSE 5–0 (2–0). Kőszeg. Jv.: Andrejek Sz.
Kőszeg: Berber – Kiss B. (Kumánovich), Prógli (Szűcs), Imre, Marti, Szijártó, Kovács Zs., Takács, Balázs (Lintner), Kalucza (Molnár Cs.), Horváth N.
Gencsapáti: Kolarich – Szabó A., Sulyok, Mester, Kovács G. (Janzsó), Németh G. (Czika), Tóth B. (Sátori), Egyed, Lőrincz, Lipics, Fazekas.
Gólszerzők: Kalucza (2), Szijártó, Imre, Kovács Zs.
Kiváló pályán, sok néző előtt, ideális futball időben fogadta a Kőszeg a Gencsapátit. Langyos tempóban indult a mérkőzés, az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, sok volt a ki nem kényszerített hiba hazai oldalon. Ám két egyéni villanás után előbb Kovács Zsolt, majd Kalucza Bence szerzett szép gólt az első félidőben. A második félidőben aztán növelte a tempót a Kőszeg, sok helyzetet dolgozott ki, amelyekből „csak” hármat tudott értékesíteni – de biztosan nyert. A Kőszeg négy forduló után is hibátlanul várja a folytatást.
Sé Honvéd SE–Szeleste-Pósfa SE 3–3 (1–3). Sé, 150 néző. Jv.: Pázsi M.
Sé: Baba – Hancz (Simon D.), Séfer S., Werderits, Romsics, Fichtacher, Simon K. (Séfer P.), Soós, Kiss Máté Gergő, Kiss Márton Balázs, Uri (Nyári).
Szeleste: Horváth B. – Vajda (Kovács Á.), Maráczi, Kovács R. (Baranyai), Fülöp, Molnár G. (Gál), Szabó B. (Horváth D.), Németh G., Horváth R., Németh Z., Dugovics (Szele).
Gólszerzők: Romsics, Kiss Máté Gergő, Hancz, ill. Horváth R. (2), Kovács R.
A két csapat mindig izgalmas, nagy csatát vív egymással, ez most sem volt másképp. A nyáron alaposan megerősödött vendég meglepte a több játékosát is nélkülöző hazai alakulatot: már a harmadik percben vezetést szerezett, és a folytatásban is irányította a játékot. A séiek nem találtak fogást ellenfelükön, ám egy felívelt labdát megcsúsztatva félóra elteltével egyenlítettek. Örömük nem tartott sokáig, mert előbb büntetőből, majd egy védelmi megingást büntetve kétgólosra nőtt a Szeleste előnye. Fordulás után már a játékrendszert váltó hazaiak domináltak. Rögtön a félidő elején szépítettek, és mentek becsülettel előre. Egy szöglet utáni fejesből egyenlíteni is sikerült. Innentől nem lehetett tudni, hogy melyik csapat nyeri meg a mérkőzést – de a helyzetek mindkét oldalon kimaradtak. Egy végig nyílt, színvonalas mérkőzést láthattak a nézők, melyen az első félidőben a Szeleste eldönthette volna a három pont sorsát, míg a második játékrész alapján akár a séiek is nyerhettek volna.
Vármegyei II: Sé-SzelesteFotók: Cseh Gábor
Alsóújlaki SC–Répcelaki SE 0–3 (0–2). Alsóújlak. Jv.: Szabó Iii. Z.
Alsóújlak: Gábor – Varga K. (Pados), Toldi (Varga Á.), Káldi, Tóth Á., Gampel (Varga N.), Vasas (Kaposi), Pintér, Papp A. (Baranyai), Nagy Z., Varga R.
Répcelak: Vass – Gallen A., Dulicz (Tóth Zs.), Kiss D. (Varga B.), Gallen I. (Csupor D.), Bödecs, Mesterházi, Csupor Á., Varga L. (Gáspár), Németh G. (Kovács G.), Csordás.
Gólszerzők: Bödecs, Gallen I., Csupor Á.
Kiállítva: Tóth Á. (68., Alsóújlak).
Uraiújfalu SE–Kemenesalja FC 3–4 (2–2). Uraiújfalu. Jv.: Marton A.
Uraiújfalu: Király – Keszei, Binder (Horváth B.), Szabó K., Szemes (Farkas R.), Burka (Tóth D.), Pungor, Szabó T. (Szabó Á.), Bokor, Dornai, Kerekes (Agg).
Kemenesalja: Hujbert – Princzes (György), Czöndör, Horváth M., Gorácz, Lőrincz, Szabó J., Manganelli, Németh M. (Kóbor), Binder (Balázsi), Németh J. (Palotai).
Gólszerzők: Szabó K., Szabó T., Kerekes, ill. Czöndör (2), Németh J., Binder.
Kiállítva: Tóth D. (90., Uraiújfalu).
A mérkőzés elején a vendégek hamar kétgólos előnyt szerezetek. Ám a hazai csapat nem adta fel, jól játszott és fordítani tudott. A vendégek viszont jól használták ki a hazai védelem megingásait és megszerezték a győzelmet. A mérkőzés összképe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna.
Gérce-Vásárosmiske KSE–Kemenesmagasi FC 4–1 (3–0). Gérce, 200 néző. Jv.: Nagy P.
Gérce: Lengyel – Lakatos, Szabó B., Németh B. (Komáromi A.), Károlyi, Kövesdi A. (Kiss Lá.), Mórocz (Kovács T.), Major, Nunkovics (Glavánovics), Kiss Le., Kövesdi D.
Kemenesmagasi: Kosztolánczi – Koronczai (Nagy G.), Horváth B., Gosztola (Szénégető), Csite, Molnár T., Dákai, Németh Sz. (Molnár Zs.), Kovács B., Géczi, Kopházi.
Gólszerzők: Kövesdi A., Kovács T., Szabó B., Mórocz, ill. Géczi.
Szép számú közönség, búcsúi hangulat fogadta a csapatokat. A hazai gárda az első perctől támadó szellemben futballozott, és már az első félidőben magabiztos vezetést szerzett. A második félidőben kitámadtak a vendégek, de helyzetet nem tudtak kialakítani, míg a hazaiaknak több helyzetük akadt, és rúgtak egy kapufát is. Megérdemelt a gércei győzelem.
Az 5. forduló menetrendje:
- Szombat, 17.00: Kemenesalja–Bük, Répcelak–Jánosháza, Kemenesmagasi–Kőszeg.
- Vasárnap, 17.00: Gencsapáti–Uraiújfalu, Bozsok–Alsóújlak, Vasszécseny–Sé, Szeleste–Ikervár.
- Szabadnapos: Gérce.
Vármegyei II. - déli csoport
Tanakajdi TC–Bajánsenye SE 1–5 (1–2). Tanakajd, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pungor Z.
Tanakajd: Deres – Bősze B., Bősze M., Hankó (Németh B.), Karáth, Horváth L. (Preiczer), Szalai, Marcz, Czenki (Kmetyó), Varga M., Kovács D.
Bajánsenye: Cseke – Fábián, Horváth A. (Stunya), Horváth B., Horváth M., Kovács V., Kósa, Végh (Bacsák), Horváth Z., Varga D. (Kovács I.), Nagy-Balázs.
Gólszerzők: Bősze M., ill. Horváth B. (2), Kósa (2), Végh.
A hazai csapat egy szemfüles góllal megszerezte a vezetést. Ezt követően a vendég nagyobb erőket mozgósított, és még az első félidőben fordított. Fordulás után a házigazda mindent megtett az egyenlítésért – de a folytatásban gólokat már csak a vendég szerzett.
Tutitextil-Körmend VSE–Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK 5–1 (2–0). Körmend-Horvátnádalja. Jv.: dr. Polgár T.
Körmend: Kónya – Tompa (Németh Cs.), Horváth Á. (Papp P.), Frühvirth, Szatmáry (Kazinczki), Farkas T. (Szabó P.), Gaál, Herczeg, Németh B. (Krajczár), Berta, Falb.
Felsőcsatár: Antoni – Podlaviczki, Horváth L., Kis, Mahucs, Tieber B. (Virág), Bugnits, Cseri (Krancz), Hábetler (Horváth B.), Dévai (Tieber J.), Szalóki-Varsányi.
Gólszerzők: Frühvirth (2), Szatmáry, Herczeg, Németh B., ill. Szalóki-Varsányi.
Kiállítva: Krajczár (80., Körmend).
Ezúttal jól játszott a hazai csapat, megérdemelt győzelmet aratott – és akár sokkal nagyobb arányú is lehetett volna a különbség.
Újperinti SE–Gyöngyöshermán-Szentkirály SE 1–2 (0–1). Szombathely-Újperint. Jv.: Mórocz Gy.
Újperint: Tóth D. – Sásdi, Kardos, Buna (Varga L.), Hegyi, Varga G. (Simon, Gombás), Horváth M., Szász, Beke (Schimmer), Sisak, Bakucz.
Gyöngyöshermán: Szentgyörgyvári – Lang, Kálócz (Ilnicki), Rosta, Horváth D. (Kiss L.), Kopácsi, Bihun, Kovács D., Séfer, Szabó M. (Radányi), Szabó B.
Gólszerzők: Szász, ill. Horváth D., Szabó M.
Őriszentpéter SE–Telekes Medosz SE 5–3 (3–1). Őriszentpéter. Jv.: Gaál Á.
Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Németh A., Géczi, Kevy, Sály, Könye, Csóbor, Mihály, Szép, Horváth G.
Telekes: Blaskovics – Németh M., Orsós (Ferencz), Görcsi, Czövek, Osvald M., Kónya, Vincze, Molnár T., Osvald B. (Herczeg), Nyári.
Gólszerzők: Sály (3), Horváth R., Csóbor, ill. Kónya, Osvald B., Czövek.
A hazai csapat mindössze 11 emberrel tudott kiállni a mérkőzésre... Kitűnő játékvezetés mellett a mély talajú pályán jól futballozott a vendéglátó, és megérdemelt győzelmet aratott. Minden hazai játékos dicséretet érdemel.
Nádasd KSE–Elektromol Szombathelyi Spari FC 12–0 (3–0). Nádasd. Jv.: Monostori I.
Nádasd: Rejtli – Horváth B. (Kalamár), Zsoldos (Hegedüs), Belső (Mesics), Szabó I. (Osvald), Jóna, Neubauer (Szabó D.), Iván, Horváth Á., Nagy Zs., Takács.
Spari: Pungor – Palaczky, Szalai D. (Vertetics), Varsányi, Szalai I., Jónás, Neubauer, Pfau, Kovács T., Horváth Sz., Sipos.
Gólszerzők: Takács (5), Nagy Zs. (3), Jóna (2), Zsoldos, Hegedüs.
A hazai csapat a 12 gól mellett tömérdek ziccert puskázott el. Az összképhez hozzá tartozik, hogy a mérkőzés legjobbja az 51 éves vedégkapus volt... A nádasdi egyesület kitartást kíván a sok sebből vérző Sparinak!
Rábatótfalui SE–Szentpéterfai SE 0–2 (0–2). Szentgotthárd-Rábatótfalu. Jv.: Papp Á.
Rábatótfalu: Böröndi – Keresztúri, Molnár Á., Domján D., Sütő (Papp D.), Szakács, Herczeg (Tóth R.), Bálint, Kovács Á., Bogdán, Soós.
Szentpéterfa: Páll – Hazafi (Kajáry), Török (Góber), Wágner, Skrapits, Leidli, Homor, Kalmár, Jagodits, Hoós, Frányi.
Gólszerzők: Kalmár, Jagodits.
Nárai SK–Egyházasrádóci SE 1–4 (0–3). Nárai. Jv.: Kondor T.
Nárai: Rozmán – Bárdics (Tóth D.), Máté (Horváth D.), Vajda (Nagy B.), Takács, Odler, Király, Székely, Lakatos (Horváth L.), Karai, Szalay.
Egyházasrádóc: Bali – Merőtei (Tóth A.), Varga D. (Loibenbeck), Krajczár, Halász (Fejes), Holecz, Sipos, Lakosi, Molnár L., Balogh A. (Lengyel), Molnár I. (Balogh Á.).
Gólszerzők: Király, ill. Balogh A. (2), Sipos, Molnár I.
Búcsúi hangulatban, szépszámú néző előtt kezdődött az összecsapás. A vendég bizonyította, hogy erős és masszív csapat: az első félidőben el is döntötte a mérkőzést. A második félidőt pedig magabiztosan kézben tartotta. A hazai csapat mindent megpróbált, hogy megnehezítse a Rádóc dolgát, de egy szépítő gólnál többre nem futotta az erejéből. Az egész mérkőzésen jól futballozó vendégek megérdemelten vitték el a három pontot.
Az 5. forduló menetrendje:
- Szombat, 17.00: Bajánsenye–Rum.
- Vasárnap, 17.00: Szentpéterfa–Nádasd, Spari–Őriszentpéter, Újperint–Telekes, Gyöngyöshermán–Körmend VSE, Felsőcsatár–Tanakajd, Egyházasrádóc–Rábatótfalu.
- Szabadnapos: Nárai.
