Vármegyei II.: nádasdi gólfesztivál - képgalériával

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság: némi meglepetésre kikapott Bükön a Bozsok, ikszelt Sében a Szeleste, negyedik meccsét is megnyerte a Kőszeg, a Nádasd 12 gólig jutott a Spari ellen, az Őriszentpéter–Telekes derbin nyolc gól esett, Náraiban nyert az Egyházasrádóc.

Vármegyei II.: Sé-Szeleste 3-3.

Fotó: Cseh Gábor

Vármegyei II.: északi csoport

Jánosháza VSE–Vasszécseny TK 2–2 (0–0). Jánosháza, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Sebesi P.

Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Őri (Dittman), Tóth G., Talabér, Tóth L., Jósvai (Bódis), Kovács M., Hajdú, Benkő, Varga P. (Balogh M.).

Vasszécseny: Simon – Varga M., Gombkötő, Virág, Dankó, Porga, Eichler, Molnár T., Gombás, Horváth R., Viszked.

Gólszerzők: Tóth B., Talabér, ill. Molnár T. (2).

Büki TK–Bozsoki SE 2–1 (0–0). Bük. Jv.: Boda Gy.

Bük: Kovács A. – Szalai, Szilágyi, Balikó, Kiss Á., Boldizsár, Auer, Toldi (Bősze), Redőcs, Kocsis, Varga B.

Bozsok: Varga M. – Bigner, Fáth (Kovács P.), Csizmazia, Nagy Zs. (Dan G.), Marti, Varga B. (Dan D.), Kaposi (Dobány Patrick), Tompek, Németh O. (Molnár K.), Kiss M.

Gólszerzők: Varga B., Fáth (öngól), ill. , Kocsis (öngól).

Kőszegi Lóránt FC–Gencsapáti KSE 5–0 (2–0). Kőszeg. Jv.: Andrejek Sz.

Kőszeg: Berber – Kiss B. (Kumánovich), Prógli (Szűcs), Imre, Marti, Szijártó, Kovács Zs., Takács, Balázs (Lintner), Kalucza (Molnár Cs.), Horváth N.

Gencsapáti: Kolarich – Szabó A., Sulyok, Mester, Kovács G. (Janzsó), Németh G. (Czika), Tóth B. (Sátori), Egyed, Lőrincz, Lipics, Fazekas.

Gólszerzők: Kalucza (2), Szijártó, Imre, Kovács Zs.

Kiváló pályán, sok néző előtt, ideális futball időben fogadta a Kőszeg a Gencsapátit. Langyos tempóban indult a mérkőzés, az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, sok volt a ki nem kényszerített hiba hazai oldalon. Ám két egyéni villanás után előbb Kovács Zsolt, majd Kalucza Bence szerzett szép gólt az első félidőben. A második félidőben aztán növelte a tempót a Kőszeg, sok helyzetet dolgozott ki, amelyekből „csak” hármat tudott értékesíteni – de biztosan nyert. A Kőszeg négy forduló után is hibátlanul várja a folytatást.