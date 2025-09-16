szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Vármegyei II.: nádasdi gólfesztivál - képgalériával

Címkék#Vármegyei II#sport#foci

A 4. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 2025/2026-ös szezonja. Vármegyei II.: meglehetősen gólgazdagra sikeredett a játéknap.

Tóth Gábor

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság: némi meglepetésre kikapott Bükön a Bozsok, ikszelt Sében a Szeleste, negyedik meccsét is megnyerte a Kőszeg,  a Nádasd 12 gólig jutott a Spari ellen, az Őriszentpéter–Telekes derbin nyolc gól esett, Náraiban nyert az Egyházasrádóc.

Vármegyei II.
Vármegyei II.: Sé-Szeleste 3-3.
Fotó: Cseh Gábor

Vármegyei II.: északi csoport

Jánosháza VSE–Vasszécseny TK 2–2 (0–0). Jánosháza, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Sebesi P.
Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Őri (Dittman), Tóth G., Talabér, Tóth L., Jósvai (Bódis), Kovács M., Hajdú, Benkő, Varga P. (Balogh M.).
Vasszécseny: Simon – Varga M., Gombkötő, Virág, Dankó, Porga, Eichler, Molnár T., Gombás, Horváth R., Viszked.
Gólszerzők: Tóth B., Talabér, ill. Molnár T. (2).

Büki TK–Bozsoki SE 2–1 (0–0). Bük. Jv.: Boda Gy.
Bük: Kovács A. – Szalai, Szilágyi, Balikó, Kiss Á., Boldizsár, Auer, Toldi (Bősze), Redőcs, Kocsis, Varga B.
Bozsok: Varga M. – Bigner, Fáth (Kovács P.), Csizmazia, Nagy Zs. (Dan G.), Marti, Varga B. (Dan D.), Kaposi (Dobány Patrick), Tompek, Németh O. (Molnár K.), Kiss M.
Gólszerzők: Varga B., Fáth (öngól), ill. , Kocsis (öngól).

Kőszegi Lóránt FC–Gencsapáti KSE 5–0 (2–0). Kőszeg. Jv.: Andrejek Sz.
Kőszeg: Berber – Kiss B. (Kumánovich), Prógli (Szűcs), Imre, Marti, Szijártó, Kovács Zs., Takács, Balázs (Lintner), Kalucza (Molnár Cs.), Horváth N.
Gencsapáti: Kolarich – Szabó A., Sulyok, Mester, Kovács G. (Janzsó), Németh G. (Czika), Tóth B. (Sátori), Egyed, Lőrincz, Lipics, Fazekas.
Gólszerzők: Kalucza (2), Szijártó, Imre, Kovács Zs.
Kiváló pályán, sok néző előtt, ideális futball időben fogadta a Kőszeg a Gencsapátit. Langyos tempóban indult a mérkőzés, az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, sok volt a ki nem kényszerített hiba hazai oldalon. Ám két egyéni villanás után előbb Kovács Zsolt, majd Kalucza Bence szerzett szép gólt az első félidőben. A második félidőben aztán növelte a tempót a Kőszeg, sok helyzetet dolgozott ki, amelyekből „csak” hármat tudott értékesíteni – de biztosan nyert. A Kőszeg négy forduló után is hibátlanul várja a folytatást.

Sé Honvéd SE–Szeleste-Pósfa SE 3–3 (1–3). Sé, 150 néző. Jv.: Pázsi M.
Sé: Baba – Hancz (Simon D.), Séfer S., Werderits, Romsics, Fichtacher, Simon K. (Séfer P.), Soós, Kiss Máté Gergő, Kiss Márton Balázs, Uri (Nyári).
Szeleste: Horváth B. – Vajda (Kovács Á.), Maráczi, Kovács R. (Baranyai), Fülöp, Molnár G. (Gál), Szabó B. (Horváth D.), Németh G., Horváth R., Németh Z., Dugovics (Szele).
Gólszerzők: Romsics, Kiss Máté Gergő, Hancz, ill. Horváth R. (2), Kovács R.
A két csapat mindig izgalmas, nagy csatát vív egymással, ez most sem volt másképp. A nyáron alaposan megerősödött vendég meglepte a több játékosát is nélkülöző hazai alakulatot: már a harmadik percben vezetést szerezett, és a folytatásban is irányította a játékot. A séiek nem találtak fogást ellenfelükön, ám egy felívelt labdát megcsúsztatva félóra elteltével egyenlítettek. Örömük nem tartott sokáig, mert előbb büntetőből, majd egy védelmi megingást büntetve kétgólosra nőtt a Szeleste előnye. Fordulás után már a játékrendszert váltó hazaiak domináltak. Rögtön a félidő elején szépítettek, és mentek becsülettel előre. Egy szöglet utáni fejesből egyenlíteni is sikerült. Innentől nem lehetett tudni, hogy melyik csapat nyeri meg a mérkőzést – de a helyzetek mindkét oldalon kimaradtak. Egy végig nyílt, színvonalas mérkőzést láthattak a nézők, melyen az első félidőben a Szeleste eldönthette volna a három pont sorsát, míg a második játékrész alapján akár a séiek is nyerhettek volna.

Vármegyei II: Sé-Szeleste

Fotók: Cseh Gábor

Alsóújlaki SC–Répcelaki SE 0–3 (0–2). Alsóújlak. Jv.: Szabó Iii. Z.
Alsóújlak: Gábor – Varga K. (Pados), Toldi (Varga Á.), Káldi, Tóth Á., Gampel (Varga N.), Vasas (Kaposi), Pintér, Papp A. (Baranyai), Nagy Z., Varga R.
Répcelak: Vass – Gallen A., Dulicz (Tóth Zs.), Kiss D. (Varga B.), Gallen I. (Csupor D.), Bödecs, Mesterházi, Csupor Á., Varga L. (Gáspár), Németh G. (Kovács G.), Csordás.
Gólszerzők: Bödecs, Gallen I., Csupor Á.
Kiállítva: Tóth Á. (68., Alsóújlak).

Uraiújfalu SE–Kemenesalja FC 3–4 (2–2). Uraiújfalu. Jv.: Marton A.
Uraiújfalu: Király – Keszei, Binder (Horváth B.), Szabó K., Szemes (Farkas R.), Burka (Tóth D.), Pungor, Szabó T. (Szabó Á.), Bokor, Dornai, Kerekes (Agg).
Kemenesalja: Hujbert – Princzes (György), Czöndör, Horváth M., Gorácz, Lőrincz, Szabó J., Manganelli, Németh M. (Kóbor), Binder (Balázsi), Németh J. (Palotai). 
Gólszerzők: Szabó K., Szabó T., Kerekes, ill. Czöndör (2), Németh J., Binder.
Kiállítva: Tóth D. (90., Uraiújfalu).
A mérkőzés elején a vendégek hamar kétgólos előnyt szerezetek. Ám a hazai csapat nem adta fel, jól játszott és fordítani tudott.  A vendégek viszont jól használták ki a hazai védelem megingásait és megszerezték a győzelmet. A mérkőzés összképe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna.

Gérce-Vásárosmiske KSE–Kemenesmagasi FC 4–1 (3–0). Gérce, 200 néző. Jv.: Nagy P.
Gérce: Lengyel – Lakatos, Szabó B., Németh B. (Komáromi A.), Károlyi, Kövesdi A. (Kiss Lá.), Mórocz (Kovács T.), Major, Nunkovics (Glavánovics), Kiss Le., Kövesdi D.
Kemenesmagasi: Kosztolánczi – Koronczai (Nagy G.), Horváth B., Gosztola (Szénégető), Csite, Molnár T., Dákai, Németh Sz. (Molnár Zs.), Kovács B., Géczi, Kopházi.
Gólszerzők: Kövesdi A., Kovács T., Szabó B., Mórocz, ill. Géczi.
Szép számú közönség, búcsúi hangulat fogadta a csapatokat. A hazai gárda az első perctől támadó szellemben futballozott, és már az első félidőben magabiztos vezetést szerzett. A második félidőben kitámadtak a vendégek, de helyzetet nem tudtak kialakítani, míg a hazaiaknak több helyzetük akadt, és rúgtak egy kapufát is.  Megérdemelt a gércei győzelem.

Az 5. forduló menetrendje:

  • Szombat, 17.00: Kemenesalja–Bük, Répcelak–Jánosháza, Kemenesmagasi–Kőszeg.
  • Vasárnap, 17.00: Gencsapáti–Uraiújfalu, Bozsok–Alsóújlak, Vasszécseny–Sé, Szeleste–Ikervár.
  • Szabadnapos: Gérce.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email-címre.

Vármegyei II. - déli csoport

Tanakajdi TC–Bajánsenye SE 1–5 (1–2). Tanakajd, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pungor Z.
Tanakajd: Deres – Bősze B., Bősze M., Hankó (Németh B.), Karáth, Horváth L. (Preiczer), Szalai, Marcz, Czenki (Kmetyó), Varga M., Kovács D.
Bajánsenye: Cseke – Fábián, Horváth A. (Stunya), Horváth B., Horváth M., Kovács V., Kósa, Végh (Bacsák), Horváth Z., Varga D. (Kovács I.), Nagy-Balázs.
Gólszerzők: Bősze M., ill. Horváth B. (2), Kósa (2), Végh.
A hazai csapat egy szemfüles góllal megszerezte a vezetést. Ezt követően a vendég nagyobb erőket mozgósított, és még az első félidőben fordított. Fordulás után a házigazda mindent megtett az egyenlítésért – de a folytatásban gólokat már csak a vendég szerzett. 

Tutitextil-Körmend VSE–Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK 5–1 (2–0). Körmend-Horvátnádalja. Jv.: dr. Polgár T.
Körmend: Kónya – Tompa (Németh Cs.), Horváth Á. (Papp P.), Frühvirth, Szatmáry (Kazinczki), Farkas T. (Szabó P.), Gaál, Herczeg, Németh B. (Krajczár), Berta, Falb.
Felsőcsatár: Antoni – Podlaviczki, Horváth L., Kis, Mahucs, Tieber B. (Virág), Bugnits, Cseri (Krancz), Hábetler (Horváth B.), Dévai (Tieber J.), Szalóki-Varsányi.
Gólszerzők: Frühvirth (2), Szatmáry, Herczeg, Németh B., ill. Szalóki-Varsányi.
Kiállítva: Krajczár (80., Körmend).
Ezúttal jól játszott a hazai csapat, megérdemelt győzelmet aratott – és akár sokkal nagyobb arányú is lehetett volna a különbség.

Újperinti SE–Gyöngyöshermán-Szentkirály SE 1–2 (0–1). Szombathely-Újperint. Jv.: Mórocz Gy.
Újperint: Tóth D. – Sásdi, Kardos, Buna (Varga L.), Hegyi, Varga G. (Simon, Gombás), Horváth M., Szász, Beke (Schimmer), Sisak, Bakucz.
Gyöngyöshermán: Szentgyörgyvári – Lang, Kálócz (Ilnicki), Rosta, Horváth D. (Kiss L.), Kopácsi, Bihun, Kovács D., Séfer, Szabó M. (Radányi), Szabó B.
Gólszerzők: Szász, ill. Horváth D., Szabó M.

Őriszentpéter SE–Telekes Medosz SE 5–3 (3–1). Őriszentpéter. Jv.: Gaál Á.
Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Németh A., Géczi, Kevy, Sály, Könye, Csóbor, Mihály, Szép, Horváth G.
Telekes: Blaskovics – Németh M., Orsós (Ferencz), Görcsi, Czövek, Osvald M., Kónya, Vincze, Molnár T., Osvald B. (Herczeg), Nyári.
Gólszerzők: Sály (3), Horváth R., Csóbor, ill. Kónya, Osvald B., Czövek.
A hazai csapat mindössze 11 emberrel tudott kiállni a mérkőzésre... Kitűnő játékvezetés mellett a mély talajú pályán jól futballozott a vendéglátó, és megérdemelt győzelmet aratott.  Minden hazai játékos dicséretet érdemel.

Nádasd KSE–Elektromol Szombathelyi Spari FC 12–0 (3–0). Nádasd. Jv.: Monostori I.
Nádasd: Rejtli – Horváth B. (Kalamár), Zsoldos (Hegedüs), Belső (Mesics), Szabó I. (Osvald), Jóna, Neubauer (Szabó D.), Iván, Horváth Á., Nagy Zs., Takács.
Spari: Pungor – Palaczky, Szalai D. (Vertetics), Varsányi, Szalai I., Jónás, Neubauer, Pfau, Kovács T., Horváth Sz., Sipos.
Gólszerzők: Takács (5), Nagy Zs. (3), Jóna (2), Zsoldos, Hegedüs.
A hazai csapat a 12 gól mellett tömérdek ziccert puskázott el. Az összképhez hozzá tartozik, hogy a mérkőzés legjobbja az 51 éves vedégkapus volt... A nádasdi egyesület kitartást kíván a sok sebből vérző Sparinak!

Rábatótfalui SE–Szentpéterfai SE 0–2 (0–2). Szentgotthárd-Rábatótfalu. Jv.: Papp Á.
Rábatótfalu: Böröndi – Keresztúri, Molnár Á., Domján D., Sütő (Papp D.), Szakács, Herczeg (Tóth R.), Bálint, Kovács Á., Bogdán, Soós.
Szentpéterfa: Páll – Hazafi (Kajáry), Török (Góber), Wágner, Skrapits, Leidli, Homor, Kalmár, Jagodits, Hoós, Frányi.
Gólszerzők: Kalmár, Jagodits.

Nárai SK–Egyházasrádóci SE 1–4 (0–3). Nárai. Jv.: Kondor T.
Nárai: Rozmán – Bárdics (Tóth D.), Máté (Horváth D.), Vajda (Nagy B.), Takács, Odler, Király, Székely, Lakatos (Horváth L.), Karai, Szalay.
Egyházasrádóc: Bali – Merőtei (Tóth A.), Varga D. (Loibenbeck), Krajczár, Halász (Fejes), Holecz, Sipos, Lakosi, Molnár L., Balogh A. (Lengyel), Molnár I. (Balogh Á.).
Gólszerzők: Király, ill. Balogh A. (2), Sipos, Molnár I.
Búcsúi hangulatban, szépszámú néző előtt kezdődött az összecsapás. A vendég bizonyította, hogy erős és masszív csapat: az első félidőben el is döntötte a mérkőzést. A második félidőt pedig magabiztosan kézben tartotta. A hazai csapat mindent megpróbált, hogy megnehezítse a Rádóc dolgát, de egy szépítő gólnál többre nem futotta az erejéből. Az egész mérkőzésen jól futballozó vendégek megérdemelten vitték el a három pontot.

Az 5. forduló menetrendje:

  • Szombat, 17.00: Bajánsenye–Rum.
  • Vasárnap, 17.00: Szentpéterfa–Nádasd, Spari–Őriszentpéter, Újperint–Telekes, Gyöngyöshermán–Körmend VSE, Felsőcsatár–Tanakajd, Egyházasrádóc–Rábatótfalu.
  • Szabadnapos: Nárai.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email-címre.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu