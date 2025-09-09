szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Labdarúgás

1 órája

Vármegyei II.: Mi történt Szombathelyen? Négy piros lapot kapott a Spari!

Címkék#Vármegye II#sport#foci

A 3. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei II.: mozgalmas volt a játéknap: a spari például négy piros lapot kapott!

Vaol.hu

Vármegyei II. osztály: a Gyöngyöshermán tíz, a Répcelak és a Gérce kilenc gólt rúgott, nyert a Sé Ikerváron, négy piros lapot (!) kapott a Spari.

Vármegyei II.
Vármegyei II.: Telekes-Nádasd 1-4.
Fotó: Szendi Péter


Vármegyei II. - északi csoport

Győzött a Sé Ikerváron. A Répcelak a Büknek, a Gérce a Gencsapátinak rúgott kilenc gólt. „Érdekes” meccset nyert a Kőszeg Kemenesalján.

Kemenesalja FC–Kőszegi Lóránt FC 1–2 (0–0). Vönöck, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pungor Z.
Kemenesalja: Kovács K. – Princzes, Czöndör, Péter, György (Németh R.), Gorácz, Varga R., Kóbor (Németh J.), Horváth M., Binder (Őri), Szabó J.
Kőszeg: Berber – Kiss B., Lintner, Kovács D., Prógli (Kumánovich), Imre, Marti, Szijártó, Kovács Zs. (Varga D.), Takács, Horváth N. (Balázs).
Gól: Kóbor, ill. Imre (2).
Egy tartalékos hazai csapat fogadta a jó erőkből álló Kőszeget. A találkozó első félidejében a vendégek többet birtokolták a labdát, de nagy helyzeteket nem alakítottak ki. A második félidő elején egy pontrúgás után Kóbor parádés megmozdulása után vezetést szerzett a hazai csapat. A Kőszeg ekkor fokozta a tempót, és egy labdavesztést büntetve, illetve egy büntető után fordított. Ezt követően több lehetősége lett volna lezárni a meccset de a hazai kapus remek napot fogott ki. Az utolsó percekben a hazaiak próbáltak egyenlíteni – sikertelenül. A hosszabbításban közel álltak a gólhoz  a hazaiak, de a játékvezető sípja érthetetlen módon néma maradt egy erősen 11-es gyanús szituációban. A Kemenesalja gratulál a kőszegi csapatnak – bár nem érti az ellenfél fiatal játékosainak, illetve a kispadon helyet foglalók lekezelő, arrogáns véleményét, miszerint „egy ügyetlen, fogalmatlan csapatot vertek agyon 2-1-re...”

Répcelaki SE–Büki TK 9–0 (3–0). Répcelak, 200 néző. Jv.: Talabér N.
Répcelak: Molnár D. – Dulicz, Kiss D., Gallen (Tóth Zs.), Bödecs, Csupor, Gosztolya (Horváth M.), Németh G. (Kovács G.), Csordás, Varga L. (Horváth B.), Németh D. (Varga B.).
Bük: Gábriel (Kovács A.) – Balikó, Kiss Á., Németh M., Boldizsár (Komjáthy), Németh M., Józsa, Toldi (Auer), Redőcs (Kocsis), Dala, Varga B. (Bakos).
Gól: Bödecs (2), Csordás (2), Horváth B., Kiss D., Varga L., Varga B., Kiss Á. (öngól).
Kiállítva: Németh M. (75., Bük).
A vendég kezdett jobban, több gólszerzési lehetősége is volt, de a kapufa és több kapusbravúr megakadályozták a gólszerzésben. A Répcelak aztán a 15. perctől átvette az irányítást, ami először csak helyzetekben mutatkozott meg, majd a 26. percben megszületett az első hazai gól. A folytatásban még két hazai gól esett – így a félidőben megnyugtató 3-0-s volt a répcelaki előny. A második félidőben a Répcelak ott folytatta, ahol abbahagyta, számtalan helyzetet alakított ki, rúgott további hat gólt, így kialakult a 9-0-s végeredmény. A hazai csapat teljesen megérdemelten nyert ilyen fölényesen is.

Gencsapáti KSE–Gérce-Vásárosmiske KSE 2–9 (1–4). Gencsapáti. Jv.: Imre B.
Gencsapáti: Kolarich – Horváth B. (Németh G.), Szabó A., Sulyok, Mester, Sátori (Dancs), Kovács G., Tóth B., Egyed, Lőrincz (Czika), Mucza.
Gérce: Lengyel – Szabó B., Glavánovics (Tóth R.), Németh B., Károlyi, Mórocz (Süle), Major, Kövesdi A. (Kiss Lá.), Nunkovics, Kiss Le. (Komáromi), Kövesdi D.
Gól: Sátori, Tóth B., ill. Németh B. (4), Kövesdi A. (2), Süle, Major, Mórocz.
A vendég a játék midnen elemében felülmúlta a létszámproblémákkal is küszködő hazai csapatot. Megérdemelt vendéggyőzelem született.

Bozsoki SE–Uraiújfalu SE 3–0 (1–0). Bozsok. Jv.: Sebesi P.
Bozsok: Varga M. – Bigner, Fáth (Kovács P.), CSIZMAZIA, Hock-Sirson (Dobány P.), MARTI (Pál), Varga B. (Dévényi), Szalai, TOMPEK, Németh O. (Dan), Kiss M.
Uraiújfalu: Király – Keszei (Pungor I.), Binder, Szemes, Horváth B. (Agg), Tóth D. (Balogh M.), Pungor Sz., Szabó Á. (Burka), Szabó T., Bokor, Dornai.
Gól: Szalai, Varga B., Csizmazia.
Szép számú közönség és jól előkészített pálya várta a csapatokat. Álmosan kezdtek a felek, sok hibával játszottak. A 22. percben egy átlövésből megszerezte a vezetést a Bozsok. Megélénkült a játék, ziccert rontott a vendég. A második félidőben is a mezőnyjáték dominált elsősorban, aktív volt a vendég, a gólokat viszont a hazaiak rúgták. A mezőnyben jól adogató Uraiújfalu ellen megérdemelten tartotta nyert a Bozsok.

Vasszécseny TK–Alsóújlaki SC 4–0 (2–0). Vasszécseny. Jv.: Tóth-Szatmári Z.
Vasszécseny: Simon – Varga M., Gombkötő (Szalai), Virág, Dankó, Eichler (Horváth R.), Orsós (Porga), Molnár T. (Varga R.), Gombás, Németh Zs., Boros.
Alsóújlak: Gábor – Gampel Do., Varga D. (Pintér), Pados, Varga Á. (Tóth Á.), Varga N. (Káldi), Gampel Dá., Vasas (Papp A.), Szabó B. (Toldi), Nagy Z., Varga R.
Gól: Virág, Porga, Eichler, Gombkötő.

Szeleste-Pósfa SE–Jánosháza VSE 2–2 (1–0). Szeleste, 120 néző. Jv.: Elek T.
Szeleste: Horváth B. – Vajda, Maráczi, Kovács R., Fülöp, Baranyai (Szabó B.), Molnár G., Horváth R., Németh Z., Dugovics, Kovács Á. (Szele).
Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Őri, Tóth G., Talabér, Dittman (Balogh M.), Jósvai, Pencz (Hajdú), Benkő, Bódis (Vágusz A.), Tóth L.
Gól: Szabó B., Baranyai, ill. Tóth G., Maráczi (öngól).
Két ellentétes félidőt láthattak a nézők. Az első játékrészben a hazai csapat volt a kezdeményezőbb, a második játékrészben pedig a vendégek  domináltak. Így igazságos döntetlen született!

Ikervár FC–Sé Honvéd SE 1–2 (1–2). Ikervár. Jv.: Nagy P.
Ikervár: Kollarics – Kurucz (Földi), Nagy D., Németh Á., Biró, Gyürü (Kiss B.), Farkas A., Horváth M., Varga M., Baldauf (Nagy P.), Dénes (Hóbor).:
Sé: Baba – Hancz (Simon D.), Séfer S., Romsics, Nemes (Werderits), Fichtacher, Soós, Pummer (Kovács K.), Kiss Máté Gergő (Séfer P.), Kiss Márton Balázs, Uri (Simon K.).
Gól: Farkas A., ill. Kiss Márton Balázs, Romsics.
Hiába birtokolták többet a labdát a hazaiak, játszottak jól és vezettek szép támadásokat – rendre kihagyták a helyzeteket. A vendégek védekezésre rendezkedtek be, lelkesen és fegyelmezetten védekeztek, a kapusuk extázisában védett. Sőt, egy kontrából és egy szöglet utáni fejesből is betaláltak, és az első félidő végén megszerzett előnyüket (a hazaiak csak egyszer voltak eredményesek) sikeresen megőrizték a mérkőzés végéig. Korrekt játékvezetés mellett nyert a célfutballt játszó, a helyzeteivel jól gazdálkodó séi csapat.

A következő, 4. forduló menetrendje:

  • Szombat, 17.00: Jánosháza–Vasszécseny, Bük–Bozsok. 17.30: Kőszeg–Gencsapáti.
  • Vasárnap, 17.00: Sé–Szeleste, Alsóújlak–Répcelak, Uraiújfalu–Kemenesalja, Gérce–Kemenesmagasi.
  • Szabadnapos: Ikervár.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email-címre!

Vármegyei II. - Déli csoport

A játéknap legérdekesebb meccsét minden bizonnyal Szombathelyen játszották: Koronczai Cintia játékvezető négy piros lapot adott a Sparinak! A Gyöngyöshermán pedig 10 gólt rúgott az Őrinek.

Telekes Medosz SE–Nádasd KSE 1–4 (0–1). Telekes, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Szabó B.
Telekes: Blaskovics – Németh M., Orsós, Görcsi, Czövek, Osvald M., Kónya, Vincze, Németh F., Valkóczi, Nyári.
Nádasd: Rejtli – Horváth B., Iván, Osvald (Neubauer), Belső (Kalamár), Jóna (Szabó I.), Hegedüs (Zsoldos), Horváth Á., Nagy Zs., Meskó, Takács (Szabó D.).
Gól: Kónya, ill. Horváth Á. (2), Nagy Zs. (2).
Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét kapu előtt adódtak helyzetek – amelyekből a félidő vége előtt a Nádasd egyet kihasznált. Sőt, második félidő elején a vendég egy szép kiugratást követően megduplázta előnyét. A folytatásban mezőnyben folyt a játék, ám a 70. percben középről egy jól eltalált lövéssel háromra nőt a nádasdi előny. A 78. percben egy szép szabadrúgásgóllal szépített a Telekes. Végül a 83. percben egy erősen vitatott 11-essel a Nádasd lezárta a mérkőzést.

Telekes-Nádasd focimeccs

Fotók: Szendi Péter

Gyöngyöshermán-Szentkirály SE–Őriszentpéter SE 10–1 (3–0). Szombathely. Jv.: Marton A.
Gyöngyöshermán: Rosta B. – Lang, Rosta A. (Szalai), Horváth D., Radányi, Kopácsi, Bihun (Kiss L.), Séfer, Nagy B., Szabó M., Szabó B. (Kálócz).
Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Németh A., Sály, Könye, Bodonczi, Csóbor, Horváth G., Géczi, Mihály, Könye Balla.
Gól: Szabó M. (3), Séfer (3), Horváth D., Nagy B., Kopácsi, Kálócz, ill. Könye.
A foghíjas, de sportszerűen küzdő vendégek nem tudták szorossá tenni a mérkőzést.

Bajánsenye SE–Tutitextil-Körmend VSE 5–3 (3–0). Bajánsenye. Jv.: Szabó C.
Bajánsenye: Cseke – Kircsi, Varga D. (Bagó), Nagy-Balázs, Horváth M., Kósa, Fábián (Vörös B.), Kovács V., Végh (Horváth A.), Horváth Z. (Stunya), Horváth B. (Bacsák).
Körmend: Kónya P. – Tompa, Horváth Á., Frühvirth (Papp P.), Krajczár, Szatmáry, Petrovics, Gaál, Németh B. (Herczeg), Szabó P., Kazinczki (Szemes).
Gól: Stunya, Vörös B., Fábián, Kósa, Végh, ill. Tompa, Horváth Á., Herczeg.
Az első játékrész elején tapogatózó játék folyt mindkét oldalon. A félidő közepétől a hazai csapat átvette az irányítást, több szép támadást vezetett, amelyekből három gólt szerzett. A második játékrész elején a hazaiak az öltözőben maradtak. Míg a vendégek nagy erőkkel rohamoztak, melynek eredményeképpen szépítettek. Negyed óra elteltével a hazai csapat ismét felvette a ritmust, több szép támadást vezetett, egyet góllal zárt. Egy ellentámadás végén a vendég ismét közelebb került a hazai csapathoz, de a bajánsenyeiek egy átlövés révén tovább növelték előnyüket – lezárva ezzel a meccset, igaz, vendégek a végén egy távoli lövéssel szépítettek. A hazai csapat gólratörő, eredményes játékkal biztos győzelmet aratott.

Szentpéterfai SE–Nárai SK 2–0 (0–0). Szentpéterfa, 200 néző. Jv.: Szabó C.
Szentpéterfa: Páll – Hazafi (Hoós G.), Wágner, Skrapits, Leidli, Varga A. (Góber), Homor, Kalmár (Kajáry), Jagodits, Hoós B., Frányi.
Nárai: Holbok – Bárdics (Máté), Matyas Robert, Takács, Kovács A. (Karai), Horváth D. (Vajda), Király, Sásdi, Vörös, Horváth L. (Lakatos), Szalay (Hompasz).
Gól: Wágner, Kalmár.
A játék képe, a helyzetek száma alapján megérdemelt hazai győzelem született – pedig több komoly péterfai helyzet kimaradt. A vendégek szervezetten futballoztak, mezőnyben egyenrangú ellenfelek voltak, de kapura kevés veszélyt jelentettek.

Elektromol Szombathelyi Spari FC–Rábatótfalui SE 0–1 (0–0). Szombathely. Jv.: Koronczai C.
Spari: Pungor – Jónás D., Varsányi, Kovács A., Láda (Neubauer), Jónás Cs., Tóth Zs., Kovács T., Horváth G., Kovács P., Kelemen.
Rábatótfalu: Böröndi – Tóth R., Keresztúri, Bálint, Molnár Á. (Domján Z.), Domján D., Sütő, Herczeg, Kovács Á., Bogdán (Papp D.), Soós.
Gól: Sütő.
Kiállítva: Kovács P. (32., Spari), Tóth Zs. (35., Spari), Kovács A. (23., Spari), Jónás Cs. (79., Spari).
Jól kezdett a Spari, rúgott egy szabályos gólt – amit csak a játékvezető látott szabálytalannak. Majd egy 11-es is elmaradt a hazaiak javára. Forrtak az indulatok, amelynek eredményeképpen a játékvezető három Spari-játékost is kiállított az első félidőben. De a vendéglátó nem adta fel, komoly létszámhátrányban is  jól tartotta magát, jól kontrázott – kihagyott például egy ordító ziccert. Aztán ha nehezen is, de megszerezte a vezetést a Tótfalu – majd nem sokkal később következett egy újabb hazai kiállítás, és innen már nem volt visszaút a hazaiak számára. Az elmúlt hetek történései azt mutatják, hogy a játékvezetők rengeteget tévednek a Spari kárára – mind a felnőtt, mind az ifi csapatnál...

Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK–Újperinti SE 2–4 (1–2). Felsőcsatár. Jv.: Gaál Á.
Felsőcsatár: Sásdi – Dévai (Krancz Gy.), Podlaviczki, Horváth L., Cobzaru (Kopácsi), Kis Z. (Tieber), Cseri, Hábetler, Mahucs (Bugnits), Kis L. (Krancz K.), Szalóki-Varsányi.
Újperint: Bakucz – Sásdi, Buna, Imre (Turczi), Varga G., Schimmer (Beke), Varga L., Horváth M., Szász, Gombás (Sisak), Hegyi.
Gól: Cseri (2), ill. Sásdi, Beke, Hegyi, Podlaviczki (öngól).

Jól kezdett a hazai csapat, két nagy helyzetet is kialakított. Ám egy öngóllal  a vendégek szereztek vezetést. Majd gyors gólváltást követően egy gólos perinti vezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második félidő közepén egy-egy gól esett, majd a hazai csapat nagy hajrába kezdett a pontszerzés reményében, de a végén egy újperinti góllal zárult a meccs. A csatári csapat dicséretet érdemel remek hozzáállásért.

Rum KSC–Tanakajdi TC 1–3 (0–1). Rum. Jv.: Bagoly G.
Rum: Bakler – Tárkányi (Brecska), Schimmer, Horváth I., Tancsics (Baranyai), Pupp (Farkas G.), Horváth T., Kovács Z., Dénes, Pásti Z., Koronczai.
Tanakajd: Csidei – Bősze B., Hankó (Kmetyó), Karáth, Oláh-Vadász (Hittaller), Horváth L., Medve, Marcz, Könczöl, Czenki (Bősze M.), Varga M. 
Gól: Tancsics, ill. Karáth (2), Marcz.

A következő, 4. forduló menetrendje:

  • Szombat, 17.00: Tanakajd–Bajánsenye.
  • Vasárnap, 17.00: Körmend VSE–Felsőcsatár, Újperint–Gyöngyöshermán, Őriszentpéter–Telekes, Nádasd–Spari, Rábatótfalu–Szentpéterfa, Nárai–Egyházasrádóc.
  • Szabadnapos: Rum.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email-címre!

 

