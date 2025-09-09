Vármegyei II.: Mi történt Szombathelyen? Négy piros lapot kapott a Spari!

Vármegyei II. osztály: a Gyöngyöshermán tíz, a Répcelak és a Gérce kilenc gólt rúgott, nyert a Sé Ikerváron, négy piros lapot (!) kapott a Spari.

Vármegyei II.: Telekes-Nádasd 1-4.

Fotó: Szendi Péter



Vármegyei II. - északi csoport

Győzött a Sé Ikerváron. A Répcelak a Büknek, a Gérce a Gencsapátinak rúgott kilenc gólt. „Érdekes” meccset nyert a Kőszeg Kemenesalján.

Kemenesalja FC–Kőszegi Lóránt FC 1–2 (0–0). Vönöck, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pungor Z.

Kemenesalja: Kovács K. – Princzes, Czöndör, Péter, György (Németh R.), Gorácz, Varga R., Kóbor (Németh J.), Horváth M., Binder (Őri), Szabó J.

Kőszeg: Berber – Kiss B., Lintner, Kovács D., Prógli (Kumánovich), Imre, Marti, Szijártó, Kovács Zs. (Varga D.), Takács, Horváth N. (Balázs).

Gól: Kóbor, ill. Imre (2).

Egy tartalékos hazai csapat fogadta a jó erőkből álló Kőszeget. A találkozó első félidejében a vendégek többet birtokolták a labdát, de nagy helyzeteket nem alakítottak ki. A második félidő elején egy pontrúgás után Kóbor parádés megmozdulása után vezetést szerzett a hazai csapat. A Kőszeg ekkor fokozta a tempót, és egy labdavesztést büntetve, illetve egy büntető után fordított. Ezt követően több lehetősége lett volna lezárni a meccset de a hazai kapus remek napot fogott ki. Az utolsó percekben a hazaiak próbáltak egyenlíteni – sikertelenül. A hosszabbításban közel álltak a gólhoz a hazaiak, de a játékvezető sípja érthetetlen módon néma maradt egy erősen 11-es gyanús szituációban. A Kemenesalja gratulál a kőszegi csapatnak – bár nem érti az ellenfél fiatal játékosainak, illetve a kispadon helyet foglalók lekezelő, arrogáns véleményét, miszerint „egy ügyetlen, fogalmatlan csapatot vertek agyon 2-1-re...”

Répcelaki SE–Büki TK 9–0 (3–0). Répcelak, 200 néző. Jv.: Talabér N.

Répcelak: Molnár D. – Dulicz, Kiss D., Gallen (Tóth Zs.), Bödecs, Csupor, Gosztolya (Horváth M.), Németh G. (Kovács G.), Csordás, Varga L. (Horváth B.), Németh D. (Varga B.).

Bük: Gábriel (Kovács A.) – Balikó, Kiss Á., Németh M., Boldizsár (Komjáthy), Németh M., Józsa, Toldi (Auer), Redőcs (Kocsis), Dala, Varga B. (Bakos).

Gól: Bödecs (2), Csordás (2), Horváth B., Kiss D., Varga L., Varga B., Kiss Á. (öngól).

Kiállítva: Németh M. (75., Bük).

A vendég kezdett jobban, több gólszerzési lehetősége is volt, de a kapufa és több kapusbravúr megakadályozták a gólszerzésben. A Répcelak aztán a 15. perctől átvette az irányítást, ami először csak helyzetekben mutatkozott meg, majd a 26. percben megszületett az első hazai gól. A folytatásban még két hazai gól esett – így a félidőben megnyugtató 3-0-s volt a répcelaki előny. A második félidőben a Répcelak ott folytatta, ahol abbahagyta, számtalan helyzetet alakított ki, rúgott további hat gólt, így kialakult a 9-0-s végeredmény. A hazai csapat teljesen megérdemelten nyert ilyen fölényesen is.