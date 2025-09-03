szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Foci

1 órája

Vármegyei III. osztály: egy meccs félbeszakadt, egy elmaradt

Az egyik csapat létszáma a minimálisnál kevesebbre csökkent, félbe is kellett szakítani emiatt a mérkőzést. A vármegyei III osztály három vasi csoportjának eredményei, gólszerzői.

Pum András

A 2. fordulót rendezték a vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság Szombathelyi,Körmendi,- Sárvári-csoportjában.

A vármegyei III osztályban a Nemesbőd 2-1-re nyert Gyöngyösfaluban
A vármegyei III osztályban Gyöngyösfaluban nyert a zöld mezes Nemesbőd. Fotó: Cseh Gábor

Vármegyei III osztály

Szombathelyi-csoport
Vasvár VSE–Bő SK 5–0 (3–0). Vasvár. Jv.: Vass I.
Vasvár VSE: Gombor – Sipos (Frigy), Dénes (Huszár), Varga B. (Lukács), Czövek, Elekes, Bödei (Németh R.), Tausz, Gotthárd (Gargya), Dávid, Márton. 
Bő SK: Tóth P. – Fehér, Szőllősy, Baranyai, Németh Á., Varga G., Rácsik, Boros, Kiss P., Simon, Nagy R. 
Gólszerzők: Németh R., Czövek, Bödei, Gotthárd, Tausz.

Gyöngyösfalu SE–Nemesbőd SE 1–2 (0–2). Gyöngyösfalu. Jv.: Elek T.
Gyöngyösfalu SE: Ujvári – Rozmán, Markó, Kiss B., Tar, Bernáth, Szigligeti (Baksa), Plajszer, Pfeiffer (Bodorkós), Katona, Szigetvári (Boros). 
Nemesbőd SE: Lendvai (Katona) – Pap (Varga F.), Wágner, Horváth E., Riba (Németh Á.), Csizmazia (Varga N.), Könczöl, Varga A., Porpáczy (Kovács S.), Számedli, Viszket. 
Gólszerzők: Markó, ill. Riba, Pap.

Vármegyei III. osztály: Gyöngyösfalu - Nemesbőd

Fotók: Cseh Gábor

Bucsu KSK–Acsád-Meszlen SE 2–4 (2–2). Bucsu. Jv.: Horváth Z.
Bucsu KSK: Németh K. – Tamás, Podani (Süle), Kovács G. (Varga T.), Kalmár, Nagy M., Szakály, Kányási (Hujber Zs.), Rajki, Pulai, Dankovics. 
Acsád-Meszlen SE: Balaton – Molnár Cs., Steiner, Szalai M., Bezyk (Prisznyák), Varga B. (Molnár B.), Ruman, Tóth B., Kovács G., Péntek (Onishchenko), Németh B. (Szalai E.). 
Gólszerzők: Dankovics, Pulai, ill. Kovács G., Molnár Cs., Ruman, Varga B.
Kiállítva: Dankovics (90., Bucsu KSK).

Kőszegszerdahelyi SE–Táplán SE 0–3 (0–2). Kőszegszerdahely. Jv.: Kedves R.
Kőszegszerdahelyi Se: Neves Couto Flávio – Nemes G., Naisz (Rózsa), Farkas M. (Joó), Nemes B., Abért, Kiss T., Pesti (Keresztes, Gyabronka), Horváth M., Düh, Gőcze. 
Táplán SE: Török – Németh N., Molnár Z. (Ács), Jáger, Jantos (Doncsecz), Fürdős, Gyurcsányi, Neudl (Borbás), Luter (Frühvirth), Buzás, Németh R. (Németh M.). 
Gólszerzők: Gyurcsányi, Németh N., Luter.

Perenye SE–Jáki SZSE 1–6 (0–4). Perenye. Jv.: Nagy P.
Perenye SE: Törzsök – Mészáros (Simon), Horváth P., Szentmiklósi, Kis, Vadász, Papp M., Kardos, Viszked, Kiss B. (Molnár B.), Nagy Z. 
Jáki SZSE: Szabó B. – Kovács Zs., Tyahor (Szendi), Varga Z. (Horváth A.), Neubauer, Légler, Takács (Dobos), Kovács M., Ramos, Vizserálek, Tóta. 
Gólszerzők: Kardos, ill. Tyahor (2), Tóta (2), Varga Z. (2).
Kiállítva: Kis (58.), Törzsök (89.), ill. Neubauer (56.).

Cáki SE–Torony KSK 1–0 (1–0). Cák. Jv.: Kiss Cs.
Cáki SE: Fülöp – Takács (Bokor), Nagy Zs., Guttmann, Németh L., Tóth Á., Kasalo Jure, Tóth A. (Farkas Cs.), Már (Csordás), Lénárt (Németh N.), Horváth G. (Varga R.). 
Torony KSK: Németh Ádám – Takács, Mándli (Siklósi), Dömötör (Pungor), Valler, Németh Ádám Tamás, Dankovics, Horváth T., Kovacsity, Németh R., Virág. 
Gólszerző: Takács.

Pecöl SE–Sorokpolány SE 3–1 (2–1). Pecöl. Jv.: Kedves R.
Pecöl SE: Csárdi – Pollák, Pálfi (Trajbár), Baranyai (Kiricsi), Taletovits, Oszkó, Dávid, Varga R., Szemes B. (Németh I.), Somogyi (Varga M.), Illés. 
Sorokpolány SE: Gombás – Demeter (Kövesi), Németh M., Nagy B., Vidos (Sági), Gulyás (Tőke), Dézsi (Bűn), Kalmár (Szabó I.), Fábián, Fülöp, Háder. 
Gólszerzők: Dávid (2), Oszkó, ill. Fábián.

Nemeskoltai Községi Sportkör–Kőszegfalvi SE 0–1 (0–0). Nemeskolta. Jv.: Busi L.
Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Németh L., Haraszti, Gombkötő, Imris (Kovács B.), Stéber, Kovács A., Szén, Dienes, Bánhegyi, Bőle. 
Kőszegfalvi SE: Pongrácz Zs. – Karacs, Pongrácz D., Pongrácz E., Schwarcz, Nagy M., Mihácsi, Kogler, Juhász, Nádor, Sós. 
Gólszerző: Pongrácz E.

Körmendi-csoport

Vasalja HSE–Kondorfa SE 2–1 (1–1). Vasalja. Jv.: Sály K.
Vasalja HSE: Nagy M. – Dervalics (Tomasics Á.), Tomasics O., Tomasics P. (Egyed Z.), Takács, Simon, Egyed P., Farsang, Nagy M., Németh B., Horváth M. 
Kondorfa SE: Móricz – Tóth Á., Takács, Tóth L., Tóth A. (Tóth L.), Nagy B. (Zsoldos), Iván (Tóth D.), Gaál (Németh Á.), Balázs A., Balázs L., Korpics. 
Gólszerzők: Nagy M., Horváth M., ill. Takács.

Szentgotthárd VSE–Futball Klub Szakonyfalu 3–3 (1–2). Szentgotthárd. Jv.: Marton A.
Szentgotthárd VSE: Szabó G. – Dobos, Kovács G., Szájer (Laczó), Kocsis, Nagy Zs. (Szőke), Soós, Domján, Németh B. (Muszka), Molnár B., Kovács M. (Anderkó). 
Futball Klub Szakonyfalu: Sömenek – Dömötör, Vajda, Horváth K., Ropos, Kovács M. (Bokor), Rózsa, Karba, Stájer, Repnyák, Farkas H. Edző:
Gólszerzők: Soós, Nagy Zs., Ropos (öngól), ill. Dömötör (2), Kovács M.

Máriaújfalu SE–Pankasz KSK 9–1 (6–0). Máriaújfalu/ Szentgotthárd. Jv.: Pungor Z.
Máriaújfalu SE: Háhn – Szőke, Dudás (Nemes), Hegyi (Horváth F.), Somlai, Németh M. (Domiter), Horváth R., Gelányi, Robán, Tót, Tóth M. 
Pankasz KSK: Vas – Rajnai, Králik, Horváth Krisztián László, Horváth Krisztián, Kiss D. (Kónya), Tőke, Tóth A., Fölnagy, Kurucz, Kocsis. 
Gólszerzők: Gelányi (4), Hegyi (3), Horváth R., Németh M., ill. Kónya.

Viszák KSE–Oszkó-Pácsony Térsége Se 3–0 (2–0). Viszák. Jv.: Imre B.
Viszák KSE: Pomper – Tóth P., Molnár D., Molnár Á. (Fekete M.), Bita (Biczó), Horváth L., Balogh J. (Sütheő P.), Sütheő G., Cservék (Gyenese), Fekete A., Németh K. 
Oszkó-Pácsony Térsége SE: Nagy Perge – Farkas J. (Schmolczer), Kercza (Horváth A.), Frigy, Oláh M. (Ódor), Papp K., Timár, Papp B., Molnár T., Molnár Z., Horváth L. 
Gólszerzők: Biczó, Cservék, Bita.

Rönöki Sportegyesület–Őrimagyarósd SE 8–0 (6–0). Rönök. Jv.: Monostori I.
Rönöki Sportegyesület: Varga A. – Révész, Tyahor, Sarus, Kakas, Horváth A. (Vajda), Németh B. (Nárai), Brányi, Hompasz, Meskó (Tallósi), Horváth Zs. (Papp M.). 
Őrimagyarósd SE: Haholt – Kovács A., Gazdag (Varga V.), Stumpfel, Varga M., Gérnyi, Horváth L. (Soós), Nunkovics (Szita), Szakály, Vitéz, Balogh Zs. (Nagy A.). 
Gólszerzők: Kakas (2), Brányi (2), Németh B. (2), Horváth A., Horváth Zs.

Szarvaskend II.-Gersekarát SE–Rábagyarmat KSK 0–4 (0–2). Gersekarát. Jv.: Talabér N.
Szarvaskend Ii.-Gersekarát SE: Polgár – Németh T., Takács B., Tóth N. (Lakner), Vörös, Pass, Horváth A. (Földes), Szabó T., Tóth M. (Tutkovics), Bános, Takács L. (Tolnai). 
Rábagyarmat KSK: Siklér – Huszár P. (Huszár M.), Soós (Tóth B.), Károlyi, Varga M., Papp V., Rédei (Filep), Dolgos, Pencz (Mosolits), Holecz (Németh D.), Szabó M. 
Gólszerzők: Dolgos, Papp V., Pencz, Holecz.

Magyarszecsőd SE–Nagyrákos SE  4–2 (1–2). Magyarszecsőd. Jv.: Borhi T.
Magyarszecsőd SE: Tóth N. – Cser (Burka), Ambrus, Varga M., Zsigmond, Horváth N., Takács, Sólyom (Hajba), Bellovics, Sárközi (Csillag), Czémán. 
Nagyrákos SE: Tihanyi – Horváth Cs., Pongrácz T. (Albert), Pónácz, Tóth P. (Mihályka), Volner B., Kaszás, Németh P., Soós (Gaál), Luter, Pongrácz G. (Sári). 
Gólszerzők: Bellovics (2), Ambrus, Horváth N., ill. Kaszás (2).

Magyarlaki Sk.–Egyházashollós Öte 3–0 (3–0). Magyarlak. Jv.: Kozma D.
Magyarlaki Sk.: Páll – Horváth A. (Horváth N.), Kovács M., Kardos (Németh L.), Salamon (Doncsecz), Krajczár, Póczik, Horváth Á. (Kalamár), Horváth D., Németh Sz., Papfalvi (Harasztosi). 
Egyházashollós Öte: Nagy Á. – Dezső, Kozma, Dienes, Zimonyi, Vass P. (Molnár N.), Joó, Vass J., Robán, Kiss S., Mikics. 
Gólszerzők: Horváth D., Salamon, Horváth A.

Sárvári-csoport

Rábapatyi KSK–Merseváti SE 1–3 (0–0). Rábapaty. Jv.: Kártyás K.
Rábapatyi KSK: Boros – Vörös (Szabó K.), Barkovics, Giczinger, Varga M. (Borhy), Horváth G., Vamper, Toldi, Németh K. (Németh A.), Téttry (Gecse), Pethő. 
Merseváti SE: Patyi – Nagy Á. (Berki), Csótár, Bárdossy (Szalai-Golda), Süle, Horváth Zs. (Orbán), Takács, Szalai, Homlok, Gönye, Huszár (Fülöp).
Gólszerzők: Németh K., ill. Horváth Zs., Homlok, Bárdossy.

Izsákfa Fc–Boba SE 1–0 (1–0). Izsákfa. Jv.: Mónos J.
Izsákfa FC: Böröcz – Somogyi (Füzér), Zsoldos (Sallai), Horváth Ro. (Dömötör T.), Németh G., Dömötör Sz. (Recetár), Tanai, Horváth Ri., Varga B., Orbán, Szentgyörgyi. 
Boba SE: Fábián – Kiss Sz., Takács B., Fodor, Horváth B., Magyar (Csajbók), Nyirő, Mester, Takács D. (Deutsch), Prépost, Szabó P. (Porkoláb). 
Gólszerző: Somogyi.

Simasági SE–Kenyeri S 1–2 (0–2). Simaság. Jv.: Mészáros J.
Simasági SE: Bogdán – Bognár, Csenár, Szamosi, Molnár I. (Varga H.), Oláh, Nagy N., Horváth Á., Csapó E., Csapó B., Balogh A. (Sárközi). 
Kenyeri SE: Kovács Gy. – Szár, Császár, Csiszár, Németh B., Gyurák, Szántó, Svedics, Mesterházy (Duchaj), Gábor, Németh E. 
Gólszerzők: Nagy N., ill. Szár, Gyurák.
Kiállítva: Trittremmel (89., Simasági SE).

Ostffyasszonyfa SE–Szergény SE 2–2 (1–1). Ostfyasszonyfa. Jv.: Samu Cs.
Ostffyasszonyfa SE.: Földi – Laki D., Varga P., Molnár L. (Kocsis), Olasz (Laki N.), Eőry, Németh R. (Dénes), Vörös, Imre (Bereczki), Kovács B., Palánki P. 
Szergény SE: Papp Á. – Piri (Bokányi), Smidéliusz, Szórádi, Mező, Elek, Horváth T., Németh Zs., Fülöp (Kovács K.), Döbröntei, Márkus. 
Gólszerzők: Molnár L. (2), ill. Szórádi, Márkus.

Ölbő KSE–Rábasömjéni Tce 4–2 (1–1). Ölbő. Jv.: Sály K.
Ölbő Kse.: Berényi – Tóth A., Sipos (Biró), Farkas B. (Sági Kiss), Baksay Kr., Nardai, Tóth R. (Vincze), Horváth L., Kovács T., Kalányos, Baksay Ke. 
Rábasömjéni TCE: Vártok – Nagy T., Németh A. (Faiszt), Németh Á., Csempesz, Németh O., Németh Á., Katona (Tóth-Toki), Mendel (Török), Verebélyi, Dancs. 
Gólszerzők: Baksay Kr. (2), Nardai, Tóth A., ill. Németh Á., Németh O.

Hegyhát SE–Jákfai SE 1–2 (1–1). Sótony. Jv.: Hosszú Gy.
Hegyhát SE: Németh M. – Gábor N., Gábor D., Sinka (Bajnok), Németh I. (Asztalos R.), Tőke, Zergi, Asztalos N., Léhmann, Szabó A. (Tar), Pados. 
Jákfai SE: Niczki – Tóth K. (Zeke B.), Zeke Cs. (Görög), Böröndy T., Vörös A. (Lékai), Balhási, Fehér, Vörös M. (Böröndy A.), Gaál, Vörös Á. (Varga J.), Kollárits.
Gólszerzők: Léhmann, ill. Lékai, Vörös A.
A Sorkifalud-Gyanógeregye–Nemeskocs mérkőzés elmaradt, mert a vendégek lemondták a találkozót.
A Sitke–Keléd mérkőzés 10-0-s hazai vezetésnél a második félidőben félbeszakadt, mert a vendégcsapat létszáma a minimálisnál kevesebbre csökkent.
 

 

