Vármegyei III. osztály: egy meccs félbeszakadt, egy elmaradt

Cáki SE–Torony KSK 1–0 (1–0). Cák. Jv.: Kiss Cs.

Cáki SE: Fülöp – Takács (Bokor), Nagy Zs., Guttmann, Németh L., Tóth Á., Kasalo Jure, Tóth A. (Farkas Cs.), Már (Csordás), Lénárt (Németh N.), Horváth G. (Varga R.).

Torony KSK: Németh Ádám – Takács, Mándli (Siklósi), Dömötör (Pungor), Valler, Németh Ádám Tamás, Dankovics, Horváth T., Kovacsity, Németh R., Virág.

Gólszerző: Takács.

Pecöl SE–Sorokpolány SE 3–1 (2–1). Pecöl. Jv.: Kedves R.

Pecöl SE: Csárdi – Pollák, Pálfi (Trajbár), Baranyai (Kiricsi), Taletovits, Oszkó, Dávid, Varga R., Szemes B. (Németh I.), Somogyi (Varga M.), Illés.

Sorokpolány SE: Gombás – Demeter (Kövesi), Németh M., Nagy B., Vidos (Sági), Gulyás (Tőke), Dézsi (Bűn), Kalmár (Szabó I.), Fábián, Fülöp, Háder.

Gólszerzők: Dávid (2), Oszkó, ill. Fábián.

Nemeskoltai Községi Sportkör–Kőszegfalvi SE 0–1 (0–0). Nemeskolta. Jv.: Busi L.

Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Németh L., Haraszti, Gombkötő, Imris (Kovács B.), Stéber, Kovács A., Szén, Dienes, Bánhegyi, Bőle.

Kőszegfalvi SE: Pongrácz Zs. – Karacs, Pongrácz D., Pongrácz E., Schwarcz, Nagy M., Mihácsi, Kogler, Juhász, Nádor, Sós.

Gólszerző: Pongrácz E.

Körmendi-csoport

Vasalja HSE–Kondorfa SE 2–1 (1–1). Vasalja. Jv.: Sály K.

Vasalja HSE: Nagy M. – Dervalics (Tomasics Á.), Tomasics O., Tomasics P. (Egyed Z.), Takács, Simon, Egyed P., Farsang, Nagy M., Németh B., Horváth M.

Kondorfa SE: Móricz – Tóth Á., Takács, Tóth L., Tóth A. (Tóth L.), Nagy B. (Zsoldos), Iván (Tóth D.), Gaál (Németh Á.), Balázs A., Balázs L., Korpics.

Gólszerzők: Nagy M., Horváth M., ill. Takács.

Szentgotthárd VSE–Futball Klub Szakonyfalu 3–3 (1–2). Szentgotthárd. Jv.: Marton A.

Szentgotthárd VSE: Szabó G. – Dobos, Kovács G., Szájer (Laczó), Kocsis, Nagy Zs. (Szőke), Soós, Domján, Németh B. (Muszka), Molnár B., Kovács M. (Anderkó).

Futball Klub Szakonyfalu: Sömenek – Dömötör, Vajda, Horváth K., Ropos, Kovács M. (Bokor), Rózsa, Karba, Stájer, Repnyák, Farkas H. Edző:

Gólszerzők: Soós, Nagy Zs., Ropos (öngól), ill. Dömötör (2), Kovács M.