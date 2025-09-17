szeptember 17., szerda

Labdarúgás

33 perce

Vármegyei III. osztály: két vasi csapat sem állt ki

Címkék#eredmények#Vármegyei III#labdarúgás

A Vas vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság Szombathelyi, Körmendi, és Sárvári-csoportjának hétvégi eredményei.

Pum András

Szombathelyi-csoport

vármegyei
A vármegyei III. osztályban a fekete mezes acsádi csapat 3-0-ra nyert Györngyösfaluban
Fotó: Cseh Gábor

Vasvár VSE–Táplán SE 9–2 (3–1). Vasvár. Jv.: Hosszú Gy.

Vasvár:  Gombor – Sipos, Gotthárd, Smolczer (Németh R.), Bödei (Berta), Czövek, Dávid (Frigy), Varga B. (Lukács), Tausz, Márton (Gargya), Dénes.

Táplán SE: Németh N. – Marcz, Borbás (Frühvirth), Fürdős, Gyurcsányi, Neudl, Ács, Luter, Maczek, Polgár, Török.

Gólszerzők: Tausz (4), Smolczer (2), Sipos, Bödei, Berta, ill. Luter (2).

Jáki SZSE–Torony KSK 4–1 (2–0). Ják. Jv.: Elek T.

Ják: Szabó B. – Kovács Zs. (Dobos), Tyahor, Varga Z. (Udvardy), Neubauer, Légler, Takács, Ramos, Horváth A. (Szendi), Kovács M. (Balogh Zs.), Vizserálek.

Torony: Németh Ádám – Takács, Szabó G., Dankovics Á., Valler, Dankovics K. (Németh Ádám Tamás), Szakály, Siklósi, Horváth T., Kovacsity (Pungor), Németh R. (Mándli).

Gólszerzők: Neubauer (2), Varga Z., Tyahor, ill. Szakály.

Kiállítva: Pungor (29., Torony).

Cák SKSE–Sorokpolány SE 3–3 (1–1).  Cák. Jv.: Gróf M.

Cák: Kasalo Jure – Fülöp, Farkas Cs. (Bokor), Nagy Zs., Guttmann, Németh L., Takács (Kovács L.), Tóth A. (Németh N.), Már, Lénárt, Fehér.

Sorokpolány SE: Gombás – Kertes (Vidos), Németh M., Nagy B. (Kövesi), Majsa, Kalmár, Fábián (Szabó I.), Fülöp (Sági), Dézsi (Tőke), Fekete, Háder.

Gólszerzők: Lénárt (2), Guttmann, ill. Kalmár, Fábián, Németh M.

Pecöl SE–Kőszegfalvi SE 2–1 (1–0). Pecöl. Jv.: Nagy B.

Pecöl Se: Pollák – Baranyai, Taletovits, Oszkó, Dávid (Szemes D.), Varga R., Németh I., Csárdi, Szemes B. (Varga M.), Illés, Pálfi (Trajbár).

Kőszegfalvi SE: Pongrácz Zs. (Nagy M.) – Pongrácz D., Wurst, Kovács G., Schwarcz, Pongrácz E., Mihácsi, Kogler, Juhász, Nádor, Sós.

Gólszerzők: Oszkó, Dávid, ill. Nagy M.

Kiállítva: Pollák (60., Pecöl SE).

Nemeskoltai Községi Sportkör–Kőszegszerdahelyi SE 1–3 (1–1). Nemeskolta. Jv.: Kedves R.

Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Bánhegyi Zs., Németh L., Káldi, Gombkötő, Imris, Stéber, Kovács A., Szén, Bánhegyi M., Bőle.

Kőszegszerdahelyi SE: Rózsa – Nemes G. (Pukler), Keresztes (Joó), Farkas M., Nemes B., Abért, Kiss T., Geröly, Pesti, Szigeti, Gőcze.

Gólszerzők: Káldi, ill. Kiss T., Keresztes, Farkas M.

Kiállítva: Gombkötő (67.), ill. Gőcze (89.).

Gyöngyösfalu SE–Acsád-Meszlen SE 0–3 (0–1). Gyöngyösfalu. Jv.: Samu Cs.

Gyöngyösfalu SE: Ujvári – Rozmán, Markó, Kiss B. (Boros), Bernáth, Szigligeti, Plajszer, Pfeiffer, Baksa (Bodorkós), Katona, Szigetvári (Bokor).

Acsád-Meszlen SE: Balaton – Steiner, Prisznyák (Németh B.), Szalai M., Bezyk (Onishchenko), Molnár B., Molnár Cs. (Lisztes), Kiss B., Tóth B., Kovács G. (Szalai E.), Péntek.

Gólszerzők: Steiner, Molnár Cs., Péntek.

Gyöngyösfalu - Acsád vármegyei III. osztályú focimeccs

Fotók: Cseh Gábor

A Bucsu–Bő és a Nemesbőd–Perenye bajnokik elmaradtak, mert a bői, illetve a perenyei csapat lemondta a mérkőzést.

Körmendi-csoport

Vasalja HSE–Rábagyarmat KSK 1–3 (0–1). Vasalja. Jv.: Borhy Gy.

Vasalja HSE: Tomasics P. – Kondás (Zimits), Takács, Simon, Egyed P., Tomasics O. (Hangrád, Egyed Z.), Farsang, László, Nagy M. (Tomasics Á.), Németh B., Horváth M.

Rábagyarmat KSK: Németh D. – Huszár P., Soós, Károlyi, Varga M., Siklér (Mosolits), Huszár M., Dolgos, Pencz (Merkli), Holecz (Tóth B.), Szabó M.

Gólszerzők: Simon, ill. Holecz (3).

Futball Klub Szakonyfalu–Pankasz KSK 7–4 (2–3). Szakonyfalu. Jv.: Monostori I.

Futball Klub Szakonyfalu: Sömenek – Stájer N. (Dömötör), Horváth K. (Császár), Ropos, Akl, Rózsa, Bartakovics (Karba), Stájer M., Repnyák, Farkas H., Horváth P. (Bokor).

Pankasz: Vas – Iván, Rajnai, Králik, Horváth Krisztián László, Kozics, Horváth Krisztián, Tőke, Tóth A., Fölnagy (Kónya), Póczak (Koller).

Gólszerzők: Horváth P. (2), Horváth K. (2), Dömötör, Farkas H., Karba, ill. Horváth Krisztián, Iván, Kozics, Póczak.

Magyarszecsőd SE–Oszkó-Pácsony Térsége Se 11–3 (5–2). Magyarszecsőd. Jv.: Talabér N.

Magyarszecsőd: Soós – Tóth N., Cser (Csillag), Ambrus, Varga M., Zsigmond (Hajba), Horváth N. (Burka), Takács, Sólyom, Bellovics, Sárközi (Dévai).

Oszkó-Pácsony Térsége: Oláh D. – Farkas J., Frigy, Oláh M., Papp K. (Ódor), Timár, Papp B., Horváth L. (Kercza), Molnár T., Molnár Z., Rumi.

Gólszerzők: Ambrus (5), Sólyom (2), Horváth N., Hajba, Burka, Varga M., ill. Oláh M., Papp K., Papp B.

Máriaújfalu SE–Kondorfa SE 1–5 (0–4). Szentgotthárd. Jv.: Kiss Cs.

Máriaújfalu SE: Háhn – Szőke, Dudás, Hegyi, Somlai, Németh M. (Szabó Gy.), Horváth R., Gelányi, Robán (Domiter), Tót, Tóth M.

Kondorfa SE: Móricz – Szabó M., Tóth Á. (Tóth D.), Takács (Iván), Tóth L., Nagy B., Gaál (Tóth L.), Balázs A., Németh Á., Balázs L., Korpics (Vermes).

Gólszerzők: Tót, ill. Korpics (2), Gaál, Balázs A., Tót (öngól).

Viszák KSE–Őrimagyarósd SE 6–1 (5–0). Viszák. Jv.: dr. E.

Viszák: Benkő – Tóth P., Molnár D., Sütheő G., Bita (Fekete M.), Horváth L., Balogh J. (Biczó), Wolf (Sütheő P.), Fekete A. (Orbán), Horváth T. (Cservék), Németh K.

Őrimagyarósd: Soós – Horváth P., Haholt, Kovács A., Gazdag (Balogh Zs.), Stumpfel, Varga M. (Nagy A.), Szabó B. (Horváth L.), Szakály, Czetin, Vitéz.

Gólszerzők: Balogh J. (2), Horváth T., Cservék, Fekete A., Németh K., ill. Czetin.

Nagyrákos SE–Szentgotthárd VSE 2–5 (2–1). Nagyrákos. Jv.: Borhi T.

Nagyrákos: Tihanyi – Horváth Cs., Pongrácz, Albert B., Tóth P. (Bokányi), Albert A. (Mihályka), Kaszás, Németh P., Gaál, Soós (Sári), Luter.

Szentgotthárd VSE: Tóth A. – Kovács G. (Muszka), Kocsis (Szájer), Nagy Zs., Soós, Támis, Marton (Szőke), Bauer (Molnár G.), Molnár B., Laczó, Kovács M.

Gólszerzők: Kaszás, Soós, ill. Molnár B., Szájer, Soós, Nagy Zs., Kovács G.

Kiállítva: Tihanyi (75.), ill. Molnár B. (75.).

Rönöki Sportegyesület–Egyházashollós Öte 1–6 (0–4). Rönök. Jv.: Kozma D.

Rönöki Sportegyesület: Varga A. – Révész (Tallósi), Tyahor, Gáspár, Sarus, Horváth A., Brányi, Vajda, Meskó, Horváth Zs., Papp M. (Czentner, Nárai).

Egyházashollós Öte: Nagy Á. – Dezső, Kozma, Vass P. (Kiss Z.), Bindics, Somogyi, Robán (Dienes), Molnár N., Kiss S., Mikics, Vass J.

Gólszerzők: Horváth Zs., ill. Vass P. (3), Vass J., Robán, Kozma.

Magyarlaki SK–Szarvaskend II.-Gersekarát SE 3–0 (1–0). Magyarlak. Jv.: Busi L.

Magyarlak: Páll – Horváth D. (Doncsecz), Kovács M., Kardos, Salamon, Póczik, Horváth Á., Horváth M., Németh Sz., Krajczár, Harasztosi (Kalamár).

Szarvaskend II.-Gersekarát SE: Polgár – Földes, Németh T., Takács (Kovács T.), Tóth N., Vörös, Pass, Szabó T., Tóth M. (Horváth A.), Bános, Horváth Sz. E

Gólszerzők: Horváth D., Salamon, Kardos.

Sárvári-csoport

Merseváti SE–Sorkifalud -Gyanógeregye SK 5–1 (3–1). Mersevát. Jv.: Sály K.

Mersevát: Patyi – Fülöp (Barabás), Bárdossy (Orbán), Horváth Zs., Süle, Takács, Szalai, Homlok, Gönye (Nagy Á.), Berki, Huszár.

Sorkifalud-Gyanógeregye: Szovák – Kiss R., Baranyai D., Baranyai Á. (Kosztolánczi), Szombath P., Szombath D., Illés, Molnár Cs., Wéber (Géczi), Németh L. (Reznyák), Dénes.

Gólszerzők: Huszár (2), Horváth Zs. (2), Bárdossy, ill. Németh L.

Nemeskocs FC–Keléd H.k.sz.s.e. 3–0 (0–0). Nemeskocs. Jv.: Boda Gy.

Nemeskocs FC: Farkas R. – Szabó M., Zsani, Mórocz, Pintér, Molnár I., Balogh D., Kalamár (Kiss G.), Dolgos, Savanyó, Szabó Á.

Keléd H.k.sz.s.e.: Reider – Kereszturi (Horváth L.), Szijártó, Németh B., Dávid, Kercza (Kolompár), Csali-Kovács, Czigány T., Bogdán, Czigány K., Laczi.

Gólszerzők: Szabó Á., Dolgos, Kalamár.

Simasági SE–Szergény Se. 4–0 (1–0). Simaság. Jv.: Magyar Gy.

Simasági SE: Bogdán – Bognár, Csenár, Oláh, Maksai, Sárközi (Csapó E.), Horváth Á., Baán (Szamosi), Nagy N. (Kiss D.), Csapó B., Balogh A. (Tóth B.).

Szergény SE: Papp Á. – Piri, Bokányi, Szórádi, Mező, Elek, Horváth T., Márkus, Németh Zs., Sipkovits, Döbröntei.

Gólszerzők: Csapó E., Tóth B., Maksai, Oláh.

Kiállítva: Szórádi (70., Szergény SE).

Ostffyasszonyfa SE–Jákfai SE 0–5 (0–0). Ostfyasszonyfa. Jv.: Szabó G.

Ostffyasszonyfa SE: Földi – Varga P., Németh J. (Kocsis), Harami, Olasz (Laki), Eőry, Németh R., Vörös, Imre (Nedeczky), Kovács B., Bereczki.

Jákfai SE: Niczki – Zeke Cs., Vörös A., Fehér (Vörös Á.), Balhási, Vörös M., Zeke B. (Varga J.), Görög (Nagy M.), Lékai, Rövid (Gaál), Kollárits (Tóth K.).

Gólszerzők: Zeke Cs. (3), Vörös A., Lékai.

Rábapatyi KSK–Kenyeri CSSE 3–4 (2–2). Rábapaty. Jv.: Koronczai C.

Rábapatyi KSK: Boros – Jakubovszky (Gecse), Barkovics, Giczinger (Németh K.), Téttry, Varga M., Horváth G. (Szerdahelyi), Vamper, Vörös (Toldi), Pethő (Agg), Rövid.

Kenyeri CSSE: Kovács Gy. – Szár, Császár, Németh B., Gyurák (Duchaj), Szántó (Csiszár), Svedics (Balogh D.), Vámos, Mesterházy (Németh E.), Gábor, Szabó D. (Varga D.).

Gólszerzők: Toldi, Horváth G., Pethő, ill. Gábor (2), Vámos, Császár.

Sitke KKSE–Boba Se. 5–1 (3–1). Sitke. Jv.: Hosszú Gy.

Sitke: Bertalan – Pénzes, Havasi, Nagy Á. (Smidéliusz), Lőrincz (Czimber), Vízi, Papp B. (Kocsis), Vajnai, Szalai (Vizi), Linka, Mórocz R. (Okres).

Boba: Fábián – Balogh M. (Csajbók), Erdei (Porkoláb), Bakonyi (Horváth T.), Takács B., Fodor, Kiss Sz., Horváth B. (Kulman), Takács D. (Szabó P.), Mester, Prépost.

Gólszerzők: Czimber, Kocsis, Szalai, Pénzes, Havasi, ill. Erdei.

Izsákfa Fc–Rábasömjéni Tce 0–0. Izsákfa. Jv.: Véges V.

Izsákfa FC: Böröcz – Horváth Ri., Márkus, Dömötör (Zsoldos), Horváth Ro., Recetár, Németh G., Karádi, Szentgyörgyi, Somogyi, Fehér.

Rábasömjéni TCE: Vártok – Nagy T., Dancs (Katona D.), Verebélyi, Németh A. (Molnár Z.), Török (Faiszt), Tóth-Toki (Németh Á.), Németh O., Németh Á., Varga K., Csempesz (Németh G.).

Kiállítva: Fehér (86., Izsákfa Fc).

Ölbő KSE–Hegyhát SE 5–1 (2–0). Ölbő. Jv.: Kiss F.

Ölbő KSE: Berényi – Tóth A., Biró (Tóth G.), Baksay, Nardai, Vasadi, Tóth R., Kovács T. (Sági Kiss), Kalányos (Sipos), Horváth L., Vincze.

Hegyhát SE: Sinka Á. – Németh M., Gábor D., Sinka L., Gábor N. (Németh D.), Tőke, Asztalos (Stelczer), Zergi, Németh I., Léhmann, Pados.

Gólszerzők: Baksay (2), Sipos, Vincze, Kovács T., ill. Sinka L.

 

