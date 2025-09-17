Vármegyei III. osztály: két vasi csapat sem állt ki

Szombathelyi-csoport

A vármegyei III. osztályban a fekete mezes acsádi csapat 3-0-ra nyert Györngyösfaluban

Fotó: Cseh Gábor

Vasvár VSE–Táplán SE 9–2 (3–1). Vasvár. Jv.: Hosszú Gy.

Vasvár: Gombor – Sipos, Gotthárd, Smolczer (Németh R.), Bödei (Berta), Czövek, Dávid (Frigy), Varga B. (Lukács), Tausz, Márton (Gargya), Dénes.

Táplán SE: Németh N. – Marcz, Borbás (Frühvirth), Fürdős, Gyurcsányi, Neudl, Ács, Luter, Maczek, Polgár, Török.

Gólszerzők: Tausz (4), Smolczer (2), Sipos, Bödei, Berta, ill. Luter (2).

Jáki SZSE–Torony KSK 4–1 (2–0). Ják. Jv.: Elek T.

Ják: Szabó B. – Kovács Zs. (Dobos), Tyahor, Varga Z. (Udvardy), Neubauer, Légler, Takács, Ramos, Horváth A. (Szendi), Kovács M. (Balogh Zs.), Vizserálek.

Torony: Németh Ádám – Takács, Szabó G., Dankovics Á., Valler, Dankovics K. (Németh Ádám Tamás), Szakály, Siklósi, Horváth T., Kovacsity (Pungor), Németh R. (Mándli).

Gólszerzők: Neubauer (2), Varga Z., Tyahor, ill. Szakály.

Kiállítva: Pungor (29., Torony).

Cák SKSE–Sorokpolány SE 3–3 (1–1). Cák. Jv.: Gróf M.

Cák: Kasalo Jure – Fülöp, Farkas Cs. (Bokor), Nagy Zs., Guttmann, Németh L., Takács (Kovács L.), Tóth A. (Németh N.), Már, Lénárt, Fehér.

Sorokpolány SE: Gombás – Kertes (Vidos), Németh M., Nagy B. (Kövesi), Majsa, Kalmár, Fábián (Szabó I.), Fülöp (Sági), Dézsi (Tőke), Fekete, Háder.

Gólszerzők: Lénárt (2), Guttmann, ill. Kalmár, Fábián, Németh M.

Pecöl SE–Kőszegfalvi SE 2–1 (1–0). Pecöl. Jv.: Nagy B.

Pecöl Se: Pollák – Baranyai, Taletovits, Oszkó, Dávid (Szemes D.), Varga R., Németh I., Csárdi, Szemes B. (Varga M.), Illés, Pálfi (Trajbár).

Kőszegfalvi SE: Pongrácz Zs. (Nagy M.) – Pongrácz D., Wurst, Kovács G., Schwarcz, Pongrácz E., Mihácsi, Kogler, Juhász, Nádor, Sós.

Gólszerzők: Oszkó, Dávid, ill. Nagy M.

Kiállítva: Pollák (60., Pecöl SE).

Nemeskoltai Községi Sportkör–Kőszegszerdahelyi SE 1–3 (1–1). Nemeskolta. Jv.: Kedves R.

Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Bánhegyi Zs., Németh L., Káldi, Gombkötő, Imris, Stéber, Kovács A., Szén, Bánhegyi M., Bőle.

Kőszegszerdahelyi SE: Rózsa – Nemes G. (Pukler), Keresztes (Joó), Farkas M., Nemes B., Abért, Kiss T., Geröly, Pesti, Szigeti, Gőcze.