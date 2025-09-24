szeptember 24., szerda

Sport

1 órája

Vármegyei III osztályú labdarúgás: idegenben hengerelt a Mersevát

Címkék#Vármegyei III#sport#foci

A Vas vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság Szombathelyi, Körmendi és Sárvári csoportjának hétvégi eredményei.

Pum András

Vármegyei III. Szombathelyi csoport.

vármegyei
Tömegjelent a kondorfai kapu előtt. A vármegyei III. osztály Körmendi-csoportjában azonban a Kondorfa 3-0-ra verte a Magyarszecsődöt
Fotó: Szendi Péter

Vármegyei III.  Táplán SE–Pecöl SE 4–4 (3–2). Táplánszentkereszt. Jv.: Sály K.

Táplán SE: Szakács (Török) – Németh N. (Németh M.), Molnár Z. (Frühvirth), Jantos, Marcz, Fürdős, Gyurcsányi, Maczek (Borbás), Buzás, Németh R., Polgár.

Pecöl SE: Csárdi – Baranyai, Szemes D. (Bigelisz), Oszkó, Dávid, Varga R., Németh I., Somogyi, Szemes B., Illés, Pálfi (Kiricsi).

Gólszerzők: Gyurcsányi (3), Maczek, ill. Dávid (4).

Kőszegfalvi SE–Bucsu KSK 1–4 (1–1). Kőszeg. Jv.: Monostori I.

Kőszegfalvi SE: Sós – Pongrácz D., Wurst, Kovács G., Schwarcz, Nagy M., Pongrácz E., Kogler, Juhász, Nádor (Szendrő), Karacs.

Bucsu KSK: Németh K. – Varga T., Süle, Kányási A., Podani, Kovács G., Kalmár, Szakály, Kányási B., Rajki, Tamás.

Gólszerzők: Juhász, ill. Tamás, Kovács G., Podani, Kányási B.. Kiállítva: Karacs (71., Kőszegfalvi SE).

Acsád-Meszlen SE–Jáki SZSE 1–2 (0–0). Acsád. Jv.: Szabó Christopher B.

Acsád-Meszlen SE: Balaton – Molnár Cs., Steiner, Prisznyák (Németh B.), Bezyk, Molnár B., Ruman, Kiss B. (Szalai), Tóth B., Kovács G. (Gyurácz), Péntek (Varga B.).

Jáki SZSE: Szabó B. – Kovács M., Kovács Zs. (Bukits), Tyahor (Barczi), Varga Z., Neubauer, Takács, Ramos, Dobos, Vizserálek (Tóth E.), Balogh Zs. (Szendi).:

Gólszerzők: Molnár Cs., ill. Neubauer, Vizserálek.

Kőszegszerdahelyi SE–Vasvár VSE 0–2 (0–2). Kőszegszerdahely. Jv.: Samu Cs.

Kőszegszerdahelyi SE: Neves Couto Flávio – Nemes G., Rózsa, Naisz, Keresztes (Udvardy), Farkas M., Nemes B., Kiss T., Geröly, Pesti, Szigeti.

Vasvár VSE: Gombor – Sipos (Németh R.), Dénes, Smolczer (Berta), Czövek, Elekes (Lukács), Bödei, Tausz, Gotthárd, Márton, Frigy (Huszár).

Gólszerző: Bödei (2). Kiállítva: Rózsa (82., Kőszegszerdahelyi SE).

Perenye SE–Nemeskoltai Községi Sportkör 1–3 (0–3). Perenye. Jv.: Kiss F.

Perenye SE: Molnár B. (Kozma) – Mészáros, Bolfán, Wölfer, Horváth B., Papp M., Imre (Flór), Kiss B. (Szibler), Nagy Z., Simon, Törzsök.

Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Németh L., Stéber, Káldi (Keresi), Imris, Hujber (Bánhegyi Zs.), Kovács A., Szén, Dienes, Bánhegyi M. (Sipos), Bőle.

Gólszerzők: Wölfer, ill. Káldi (2), Szén.

Bő SK-Cák SKSE 2–0 (0–0). Bő. Jv.: Szabó Christopher B.

Bő SK: Simon – Baranyai, Sándor (Szőnye), Veszprémi (Babos B.), Németh Á. (Fehér), Varga G., Rácsik, Nagy B., Kondor (Kiss P.), Katzler, Babos A.

Cák SKSE: Farkas L. – Böndicz, Fülöp, Farkas Cs. (Varga R.), Guttmann, Németh L., Takács, Tóth A. (Bokor), Lénárt (Mánya), Németh N., Fehér.

Gólszerzők: Kiss P., Sándor.

Sorokpolány SE–Gyöngyösfalu SE 2–3 (1–2). Sorokpolány. Jv.: Hosszú Gy.

Sorokpolány SE: Gombás – Németh M., Nagy B., Gulyás (Török), Majsa, Kalmár, Fábián, Fekete (Szabó I.), Sági (Vidos), Háder, Tőke (Nagy M.).

Gyöngyösfalu SE: Ujvári – Rozmán, Ligeti (Bodorkós), Markó (Papp J.), Tar (Bokor), Bernáth, Szigligeti, Plajszer, Baksa (Kóbor), Katona, Szigetvári.

Gólszerzők: Nagy B. (2), ill. Szigetvári, Markó, Ligeti.

Torony KSK–Nemesbőd SE 3–1 (3–1). Torony. Jv.: Magyar Gy.

Torony KSK: Németh Ádám – Takács, Dömötör (Eberhardt), Valler, Németh Ádám Tamás, Szakály, Siklósi, Horváth T., Kovacsity, Németh R. (Mándli), Virág.

Nemesbőd SE: Viszket – Lendvai, Pap, Horváth E., Riba, Csizmazia (Varga N.), Könczöl, Németh Á., Porpáczy, Katona (Kiss M.), Számedli (Varga D.).

Gólszerzők: Horváth T. (2), Virág, ill. Pap.

Körmendi-csoport

Kondorfa SE–Magyarszecsőd SE 3–0 (1–0). Kondorfa. Jv.: Samu Cs.

Kondorfa SE: Móricz – Tóth Á. (Tóth L.), Takács (Tóth A.), Zsoldos, Tóth L., Nagy B., Gaál (Vermes), Balázs A., Németh Á., Balázs L., Korpics.

Magyarszecsőd SE: Csillag – Tóth N., Cser, Ambrus, Varga M., Zsigmond, Burka (Hajba), Takács, Sólyom, Bellovics, Sárközi (Petrásovics).

Gólszerzők: Tóth L., Balázs A., Gaál.

Kondorfa-Magyarszecsőd focimeccs

Fotók: Szendi Péter

Egyházashollós Öte–Vasalja HSE. 3–3 (1–1). Egyházashollós. Jv.: Kondor T.

Egyházashollós Öte: Nagy Á. – Kozma, Dezső, Vass P. (Molnár N.), Bindics (Lakosi), Somogyi, Robán, Kiss S., Joó, Vass J., Horváth M. (Zimonyi).

Vasalja HSE: Nagy M. – Kondás (Egyed Z.), Dervalics (Horváth B.), Tomasics O., Tomasics P. (Takács), Jakab, Simon, Egyed P., Farsang, Horváth D., Horváth M.

Gólszerzők: Robán (2), Vass J., ill. Takács, Egyed Z., Simon.

Oszkó-Pácsony Térsége SE–Futball Klub Szakonyfalu 4–3 (4–3). Vasvár. Jv.: Zsirai J.

Oszkó-Pácsony Térsége SE: Oláh D. – Farkas J., Nyári, Frigy (Timár), Oláh M. (Újhelyi), Papp K., Papp B., Kercza (Horváth A.), Schmolczer, Molnár T., Rumi.

Futball Klub Szakonyfalu: Sömenek – Dancsecs, Dömötör, Bokor, Kovács M. (Császár), Horváth K., Ropos, Rózsa, Stájer, Farkas H., Horváth P.

Gólszerzők: Schmolczer, Papp K., Molnár T., Sömenek (öngól), ill. Dömötör (2), Horváth K.

Magyarlaki SK–Rönöki Sportegyesület 5–1 (3–1).  Magyarlak. Jv.: Gaál Á.

Magyarlaki SK: Páll – Horváth D., Kovács M., Salamon (Horváth R.), Horváth A. (Doncsecz), Póczik, Horváth Á., Horváth M. (Gyécsek), Németh Sz., Papfalvi (Németh L.), Harasztosi (Herczeg).

Rönöki Sportegyesület: Racker – Tyahor, Sarus (Papp M.), Kakas, Horváth A., Németh B., Brányi, Vajda (Gáspár), Hompasz, Meskó, Horváth Zs.

Gólszerzők: Horváth D. (3), Doncsecz, Horváth Á., ill. Hompasz.

Rábagyarmat KSK–Viszák KSE 1–1 (0–1). Rábagyarmat. Jv.: Sály K.

Rábagyarmat KSK: Senkó – Huszár P., Soós, Filep, Papp V., Huszár M. (Tóth B.), Rédei, Pencz, Kardos, Holecz, Szabó M.

Viszák KSE: Benkő – Tóth P., Balogh J. (Berkes), Biczó, Bita (Fekete), Horváth L., Molnár D., Sütheő G., Cservék (Sütheő P.), Németh K., Molnár Á.

Gólszerzők: Holecz, ill. Biczó.

Őrimagyarósd SE–Máriaújfalu SE 1–1 (0–1). Őrimagyarósd. Jv.: Kiss Cs.

Őrimagyarósd SE: Soós – Horváth P. (Nagy A.), Haholt, Gazdag, Stumpfel, Varga M., Gérnyi, Szabó B. (Horváth L.), Szakály (Varga V.), Czetin, Vitéz.

Máriaújfalu SE: Háhn – Szőke, Dudás, Hegyi (Domiter), Somlai, Németh M. (Nemes), Horváth Roland (Robán), Gelányi, Horváth Roland István, Tót, Tóth M.

Gólszerzők: Gérnyi, ill. Horváth Roland István.

Pankasz KSK.–Nagyrákos SE 2–3 (0–2). Pankasz. Jv.: Mónos J.

Pankasz KSK: Tőke – Tóth A., Rajnai, Králik, Koller, Horváth K., Kozics, Kónya, Iván, Kurucz, Fölnagy.

Nagyrákos SE: Farkas N. – Horváth Cs., Pongrácz, Albert, Pónácz, Volner B. (Horváth R.), Kaszás, Némeath P., Volner Sz. (Gaál), Soós (Bokányi), Luter (Mihályka).

Gólszerzők: Kozics (2), ill. Kaszás (2), Pónácz.

Szarvaskend II.-Gersekarát SE–Szentgotthárd VSE 1–3 (1–1). Gersekarát. Jv.: Kedves R.

Szarvaskend II.-Gersekarát SE: Polgár – Tolnai, Lakner (Pass), Somogyi, Németh T., Takács (Horváth A.), Tóth N., Vörös (Szijártó), Tutkovics, Szabó T., Bános.

Szentgotthárd VSE: Szabó G. – Támis, Kovács G., Uram (Dobos), Soós, Nagy Zs., Dancsecs, Domján (Laczó), Németh B., Bauer (Szájer), Marton (Szőke).

Gólszerzők: Tolnai, ill. Marton (2), Nagy Zs.

Sárvári-csoport

  • Szergény SE–Sitke KKSE. 1–4 (0–3). Szergény. Jv.: Elek T.

Szergény SE:  Papp Á. – Németh Zs., Foki (Kovács K.), Bokányi, Fülöp, Elek, Horváth T., Márkus, Smidéliusz, Mező, Döbröntei.

Sitke KKSE: Bertalan – Vajnai, Pénzes (Smidéliusz), Havasi, Szalai, Nagy D. (Czimber), Kocsis (Vizi), Vízi (Okres), Nagy Á., Linka, Mórocz R.

Gólszerzők: Horváth T., ill. Kocsis (2), Nagy Á., Pénzes.

  • Boba SE–Rábapatyi KSK 3–4 (0–2). Boba. Jv.: Sály K.

Boba SE: Deutsch – Prépost, Bakonyi, Takács, Magyar, Kiss Sz., Horváth B., Csajbók Máté (Csajbók Mátyás), Mester, Porkoláb (Szabó N.), Kulman B.

Rábapatyi KSK: Biró (Ható) – Téttry (Borhy), Varga M., Agg (Németh A.), Gecse, Barkovics, Szabó K., Jakubovszky, Szerdahelyi, Németh K., Toldi.

Gólszerzők: Prépost (2), Mester, ill. Németh K. (4).

  • Keléd H.K.SZ.S.E–Merseváti SE 3–12 (3–3). Keléd. Jv.: Mórocz Gy.

Keléd : Németh B. – Szijártó (Czigány T.), Fóris K., Fóris S., Kercza, Bogdán, Laczi, Fóris R., Czigány K., Bozsik (Kolompár), Reider.

Mersevát: Patyi – Fülöp (Barabás), Csótár, Bárdossy, Süle (Orbán), Mesterházy (Czupor), Takács, Homlok, Gönye, Huszár (Szalai-Golda), Berki.

Gólszerzők: Bozsik, Bogdán, Takács (öngól), ill. Bárdossy (3), Czupor (2), Patyi, Szalai-Golda, Csótár, Takács, Homlok, Huszár, Fülöp.

  • Kenyeri CSSE.–Nemeskocs FC. 5–1 (3–1). Kenyeri. Jv.: Németh T.

Kenyeri CSSE: Szabó R. – Szár (Homlok), Császár, Németh B., Gyurák, Svedics (Németh E.), Vámos (Varga D.), Mesterházy (Módos), Balogh D., Gábor (Duchaj), Szabó D.

Nemeskocs FC: Farkas R. (Kiss G.) – Szakonyi, Pál (Mórocz), Molnár I., Balogh D., Pócza (Pintér), Savanyó, Dolgos, Kalamár, Csabai, Szabó Á.

Gólszerzők: Szár (3), Császár, Gyurák, ill. , Balogh D. (öngól).

Kiállítva: Varga D. (84., Kenyeri CSSE).

  • Hegyhát SE–Ostffyasszonyfa SE 0–3 (0–2). Sótony. Jv.: Talabér N.

Hegyhát SE: Sinka – Németh D., Gábor D., Gábor N., Tőke, Németh M., Asztalos, Zergi, Németh I., Szakos (Stelczer), Szabó A.

Ostffyasszonyfa SE: Földi – Laki D., Varga P., Németh J. (Olasz), Molnár L. (Laki N.), Eőry, Vörös, Imre (Dénes), Kovács B., Palánki A. (Bereczki), Palánki P.

Gólszerzők: Vörös, Eőry, Németh I. (öngól).

  • Jákfai SE–Izsákfa FC 2–1 (1–0). Jákfa. Jv.: Busi L..

Jákfa: Niczki – Tóth K., Zeke Cs., Böröndy, Vörös A. (Nagy M.), Gaál, Zeke B. (Fehér), Lékai (Vörös M.), Rövid, Vörös Á. (Balhási), Varga J. (Kollárits).

Izsákfa FC: Szentgyörgyi – Böröcz, Horváth Ri., Márkus, Horváth Ro., Recetár (Dömötör), Németh G., Zsoldos (Sebestyén), Karádi, Kárpáti, Somogyi.

Gólszerzők: Tóth K., Zeke Cs., ill. Márkus.

  • Rábasömjéni TCE–Simasági SE 1–6 (0–1). Sárvár-Rábasömjén. Jv.: Borhi T.

Rábasömjéni TCE: Nagy Ta. – Faiszt (Vincze), Dancs, Molnár Z., Tóth-Toki (Németh G.), Németh Ár., Nagy Ti., Németh Ál. (Katona), Varga K. (Rövid), Csempesz (Török), Verebélyi.

Simasági SE: Bogdán – Bognár, Csenár, Szamosi, Oláh, Csapó E. (Varga H.), Maksai, Nagy N., Horváth Á. (Sárközi), Tóth B. (Kiss D.), Csapó B.

Gólszerzők: Molnár Z., ill. Maksai (2), Csapó E. (2), Varga H., Nagy N. Kiállítva: Csapó B. (88., Simasági SE).

  • Sorkifalud –Gyanógeregye SK–Ölbő KSE. 2–3 (2–2). Sorkifalud. Jv.: Sebesi P.

Sorkifalud-Gyanógeregye: Szovák – Guzmics, Károly (Sárközi), Kiss R. (Szombath P.), Baranyai D., Szombath D., Illés (Wéber), Molnár Cs., Dónácz (Kosztolánczi), Németh L. (Baranyai Á.), Dénes.

Ölbő KSE: Berényi – Tóth A., Farkas B., Baksay, Nardai, Vasadi, Tóth R., Tóth G. (Sági Kiss), Kovács T., Kalányos, Biró.

Gólszerzők: Németh L. (2), ill. Vasadi, Nardai, Baksay S

 

