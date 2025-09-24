Vármegyei III osztályú labdarúgás: idegenben hengerelt a Mersevát

Vármegyei III. Szombathelyi csoport.

Tömegjelent a kondorfai kapu előtt. A vármegyei III. osztály Körmendi-csoportjában azonban a Kondorfa 3-0-ra verte a Magyarszecsődöt

Fotó: Szendi Péter

Vármegyei III. Táplán SE–Pecöl SE 4–4 (3–2). Táplánszentkereszt. Jv.: Sály K.

Táplán SE: Szakács (Török) – Németh N. (Németh M.), Molnár Z. (Frühvirth), Jantos, Marcz, Fürdős, Gyurcsányi, Maczek (Borbás), Buzás, Németh R., Polgár.

Pecöl SE: Csárdi – Baranyai, Szemes D. (Bigelisz), Oszkó, Dávid, Varga R., Németh I., Somogyi, Szemes B., Illés, Pálfi (Kiricsi).

Gólszerzők: Gyurcsányi (3), Maczek, ill. Dávid (4).

Kőszegfalvi SE–Bucsu KSK 1–4 (1–1). Kőszeg. Jv.: Monostori I.

Kőszegfalvi SE: Sós – Pongrácz D., Wurst, Kovács G., Schwarcz, Nagy M., Pongrácz E., Kogler, Juhász, Nádor (Szendrő), Karacs.

Bucsu KSK: Németh K. – Varga T., Süle, Kányási A., Podani, Kovács G., Kalmár, Szakály, Kányási B., Rajki, Tamás.

Gólszerzők: Juhász, ill. Tamás, Kovács G., Podani, Kányási B.. Kiállítva: Karacs (71., Kőszegfalvi SE).

Acsád-Meszlen SE–Jáki SZSE 1–2 (0–0). Acsád. Jv.: Szabó Christopher B.

Acsád-Meszlen SE: Balaton – Molnár Cs., Steiner, Prisznyák (Németh B.), Bezyk, Molnár B., Ruman, Kiss B. (Szalai), Tóth B., Kovács G. (Gyurácz), Péntek (Varga B.).

Jáki SZSE: Szabó B. – Kovács M., Kovács Zs. (Bukits), Tyahor (Barczi), Varga Z., Neubauer, Takács, Ramos, Dobos, Vizserálek (Tóth E.), Balogh Zs. (Szendi).:

Gólszerzők: Molnár Cs., ill. Neubauer, Vizserálek.

Kőszegszerdahelyi SE–Vasvár VSE 0–2 (0–2). Kőszegszerdahely. Jv.: Samu Cs.

Kőszegszerdahelyi SE: Neves Couto Flávio – Nemes G., Rózsa, Naisz, Keresztes (Udvardy), Farkas M., Nemes B., Kiss T., Geröly, Pesti, Szigeti.

Vasvár VSE: Gombor – Sipos (Németh R.), Dénes, Smolczer (Berta), Czövek, Elekes (Lukács), Bödei, Tausz, Gotthárd, Márton, Frigy (Huszár).

Gólszerző: Bödei (2). Kiállítva: Rózsa (82., Kőszegszerdahelyi SE).

Perenye SE–Nemeskoltai Községi Sportkör 1–3 (0–3). Perenye. Jv.: Kiss F.

Perenye SE: Molnár B. (Kozma) – Mészáros, Bolfán, Wölfer, Horváth B., Papp M., Imre (Flór), Kiss B. (Szibler), Nagy Z., Simon, Törzsök.

Nemeskoltai Községi Sportkör: Farkas B. – Németh L., Stéber, Káldi (Keresi), Imris, Hujber (Bánhegyi Zs.), Kovács A., Szén, Dienes, Bánhegyi M. (Sipos), Bőle.