Vármegyei III. osztályú labdarúgás: nyolcat vágott a Vasvár és a Szentgotthárd VSE - fotók

Gólszerzők: Molnár B. (3), László (2), Laczó, Marton, Kovács G., ill. Horváth Á.

Őrimagyarósd SE–Vasalja Hse. 4–2 (2–1). Őrimagyarósd. Jv.: Dr. Polgár T.

Őrimagyarósd SE: Soós – Horváth P., Haholt, Kovács A., Gazdag (Balogh Zs.), Stumpfel, Varga M. (Horváth L.), Gérnyi, Szakály, Czetin, Vitéz.

Vasalja HSE: Nagy M. – Dervalics, Tomasics O., Takács (Tomasics Á.), Simon, Egyed P. (Zimits), Balla, Farsang, Nagy M., Németh B. (Jakab), Horváth M. (Egyed Z.).

Gólszerzők: Gérnyi, Varga M., Gazdag, Szakály, ill. Egyed Z., Nagy M.

Nagyrákos SE–Futball Klub Szakonyfalu 2–4 (1–1). Nagyrákos. Jv.: Kondor T.

Nagyrákos SE: Tihanyi – Horváth Cs., Pongrácz T., Albert, Pónácz, Tóth P., Kaszás, Mihályka (Farkas N.), Németh P., Pongrácz G. (Horváth R.), Luter (Bokányi).

Futball Klub Szakonyfalu: Sömenek R. – Bartakovics, Dömötör (Sömenek P.), Vajda (Karba), Horváth K., Ropos, Rózsa, Stájer, Repnyák, Farkas H., Horváth P. (Bokor).

Gólszerzők: Pónácz, Tóth P., ill. Horváth K. (2), Bartakovics, Horváth P.

Egyházashollós Öte–Szarvaskend II.–Gersekarát SE 2–4 (0–2). Egyházashollós. Jv.: Pintér B.

Egyházashollós Öte: Nagy Á. – Dezső, Kiss S., Kozma (Mikics), Dienes (Vass P.), Zimonyi, Robán, Lakosi (Molnár N.), Vass J., Joó, Horváth M.

Szarvaskend II-Gersekarát SE: Polgár – Lakner (Szabó F.), Földes, Németh T., Takács, Tóth N., Vörös, Pass (Szijj), Tutkovics, Kovács T., Szabó T. Edző:

Gólszerzők: Vass P., Kozma, illetve Vörös (3), Szabó T.

Rábagyarmat KSK–Rönöki Sportegyesület 3–1 (1–0). Rábagyarmat. Jv.: Borhi T.

Rábagyarmati KSK: Senkó – Huszár P., Soós (Németh D.), Varga M., Filep (Siklér), Papp V., Rédei (Tóth B.), Dolgos, Pencz (Kardos), Holecz (Huszár M.), Szabó M.

Rönöki SE: Varga A. – Révész, Tyahor, Sarus, Kakas (Nárai), Horváth A., Németh B., Brányi, Vajda (Papp M.), Hompasz, Horváth Zs.

Gólszerzők: Siklér, Dolgos, Rédei, illetve Brányi.

Kiállítva: Papp V. (49.), ill. Németh B. (56.), Hompasz (45.).