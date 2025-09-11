Vármegyei III. osztályú labdarúgás: nyolcat vágott a Vasvár és a Szentgotthárd VSE - fotók

szeptember 11., csütörtök

A Vas vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság Szombathelyi,- Körmendi,- és Sárvári-csoportjának hétvégi eredményei.

Pum András

Szombathelyi-csoport, vármegyei III. osztály

A vármegyei III. osztály Körmendi-csoportjában a zöld mezes Magyarszecsőd 7-0-ra nyert Pankaszon
A vármegyei III. osztály Körmendi-csoportjában a zöld mezes Magyarszecsőd 7-0-ra nyert Pankaszon
Fotó: Szendi Péter

Táplán SE–Nemeskoltai Községi Sportkör 5–0 (0–0). Táplánszentkereszt. Jv.: Kiss F.

Táplán SE: Szakács – Németh N., Jáger (Polgár), Jantos (Borbás), Marcz, Fürdős, Gyurcsányi, Neudl (Molnár Z.), Luter (Frühvirth), Buzás, Németh R. (Németh M.).

Nemeskolta Községi Sportkör: Horváth Z. – Németh L., Haraszti (Keresi), Gombkötő (Sipos), Imris, Stéber (Bánhegyi Zs.), Kovács A., Szén, Dienes, Bánhegyi M., Bőle (Káldi).

Gólszerzők: Gyurcsányi (2), Molnár Z., Neudl, Németh N.

Kőszegfalvi SE–Vasvár VSE 1–8 (1–4). Kőszeg. Jv.: Szabó III. Z.

Kőszegfalvi SE: Kovács G. – Pongrácz Zs., Pongrácz D., Wurst (Mihácsi), Schwarcz, Pongrácz E., Nagy M., Kogler, Juhász (Szendrő), Nádor, Karacs.

Vasvár VSE: Gombor – Sipos, Dénes, Smolczer (Gargya), Huszár (Varga B.), Czövek, Elekes (Lukács), Bödei, Tausz, Gotthárd, Dávid.

Gólszerzők: Pongrácz E., ill. Gotthárd (2), Tausz (2), Huszár, Sipos, Smolczer, Pongrácz Zs. (öngól).

Pecöl SE–Bő SK 6–1 (2–0). Pecöl. Jv.: Busi L.

Pecöl SE: Pollák – Baranyai, Taletovits (Varga M.), Oszkó, Dávid (Szemes D.), Németh I. (Kiricsi), Somogyi (Szemes T.), Csárdi, Szemes B. (Trajbár), Illés, Pálfi.

Bő SK: Tóth P. – Szőllősy, Baranyai, Szabó P., Németh Á., Varga G., Rácsik (Kiss P.), Nagy B. (Veszprémi), Nagy R., Katzler, Babos (Boros).

Gólszerzők: Dávid (2), Illés (2), Pollák, Somogyi, ill. Boros.

Kiállítva: Nagy R. (61., Bő SK).

Sorokpolány SE–Bucsu KSK 0–2 (0–1). Sorokpolány. Jv.: Marton A.

Sorokpolány: Gombás – Kertes, Dézsi, Németh M., Nagy B. (Werderits), Vidos (Török), Gulyás (Fekete), Majsa, Kalmár, Fülöp (Tőke), Háder (Sági).

Bucsu: Németh K. – Varga T., Süle (Kányási A.), Kovács G., Kalmár, Nagy M., Szakály, Kányási B., Rajki, Tamás (Novák), Pulai.

Gólszerzők: Rajki, Kovács G.

Torony KSK–Gyöngyösfalu SE 2–4 (0–3). Torony. Jv.: Kiss Cs.

Torony KSK: Németh Ádám – Takács, Mándli, Dankovics, Valler, Németh Ádám Tamás (Pungor), Dömötör, Szakály, Kovacsity, Németh R. (Eberhardt), Virág.

Gyöngyösfalu SE: Ujvári – Rozmán, Markó (Bokor), Tar (Sárközi), Baksa, Bernáth, Szigligeti, Plajszer (Bodorkós), Papp J. (Boros), Katona, Szigetvári (Pfeiffer).

Gólszerzők: Valler (2), ill. Markó, Rozmán, Tar, Szigetvári.

Perenye SE–Kőszegszerdahelyi SE 1–4 (0–3). Perenye. Jv.: Magyar Gy.

Perenye SE: Pethő – Szabó J., Kiss P. (Kozma), Molnár B., Vadász, Kardos, Viszked (Papp M.), Kiss B., Nagy Z., Simon, Varga D.

Kőszegszerdahelyi SE: Neves Couto Flávio – Nemes G., Naisz (Horváth M.), Farkas M., Nemes B., Abért (Rózsa), Kiss T., Geröly, Szigeti, Pesti, Gőcze.

Gólszerzők: Kardos, illetve Kiss T. (2), Pesti, Simon (öngól).

Acsád-Meszlen SE–Cáki SE 0–0. Acsád. Jv.: Mónos J.

Acsád-Meszlen SE: Balaton – Molnár Cs., Steiner, Szalai, Bezyk (Péntek), Molnár B., Kiss B. (Prisznyák), Ruman, Tóth B., Kovács G., Németh B. (Onishchenko).

Cáki SE: Kasalo Jure – Fülöp, Farkas Cs., Guttmann, Németh L., Kovács L. (Takács), Tóth A., Bokor, Már (Mánya), Lénárt (Csordás), Németh N.

Nemesbőd SE–Jáki SZSE 4–1 (1–1). Nemesbőd. Jv.: Imre B.

Nemesbőd: Viszket – Pap (Varga N.), Kovács S. (Wágner), Horváth E., Riba, Csizmazia, Könczöl, Varga A. (Katona), Németh Á., Porpáczy (Lendvai), Számedli.

Ják: Szabó B. – Tyahor, Varga Z., Légler, Takács, Dobos (Udvardy), Horváth A., Ramos, Vizserálek, Tóta (Barczi), Balogh Zs. (Szendi).

Gólszerzők: Németh Á., Csizmazia, Riba, Légler (öngól), ill. Vizserálek.

Körmendi-csoport

Kondorfa SE–Viszák KSE 1–1 (1–1). Kondorfa. Jv.: Magyar Gy.

Kondorfa SE: Móricz – Szabó M., Tóth Á. (Tóth L.), Tóth L., Nagy B., Iván (Takács), Gaál, Balázs A., Németh Á., Balázs L., Korpics.

Viszák KSE: Pomper – Tóth P., Fekete, Balogh J. (Benkő), Bita, Horváth L., Molnár Á., Molnár D., Lendl (Gyenese), Cservék (Orbán), Sütheő.

Gólszerzők: Korpics, ill. Balogh J.

Szentgotthárd VSE–Magyarlaki SK 8–1 (3–1). Szentgotthárd. Jv.: Kondor T.

Szentgotthárd VSE: Szabó G. – Dobos, Kovács G. (Uram), László, Kocsis (Molnár G.), Soós, Marton (Muszka), Domján, Németh B. (Herczeg), Molnár B., Laczó.

Magyarlaki SK: Páll – Horváth M. (Salamon), Kardos, Póczik, Németh Sz., Horváth A. (Horváth R.), Horváth D., Horváth N. (Harasztosi), Kovács M., Horváth Á., Herczeg.

Gólszerzők: Molnár B. (3), László (2), Laczó, Marton, Kovács G., ill. Horváth Á.

Őrimagyarósd SE–Vasalja Hse. 4–2 (2–1). Őrimagyarósd. Jv.: Dr. Polgár T.

Őrimagyarósd SE: Soós – Horváth P., Haholt, Kovács A., Gazdag (Balogh Zs.), Stumpfel, Varga M. (Horváth L.), Gérnyi, Szakály, Czetin, Vitéz.

Vasalja HSE: Nagy M. – Dervalics, Tomasics O., Takács (Tomasics Á.), Simon, Egyed P. (Zimits), Balla, Farsang, Nagy  M., Németh B. (Jakab), Horváth M. (Egyed Z.).

Gólszerzők: Gérnyi, Varga M., Gazdag, Szakály, ill. Egyed Z., Nagy M.

Nagyrákos SE–Futball Klub Szakonyfalu 2–4 (1–1). Nagyrákos. Jv.: Kondor T.

Nagyrákos SE: Tihanyi – Horváth Cs., Pongrácz T., Albert, Pónácz, Tóth P., Kaszás, Mihályka (Farkas N.), Németh P., Pongrácz G. (Horváth R.), Luter (Bokányi).

Futball Klub Szakonyfalu: Sömenek R. – Bartakovics, Dömötör (Sömenek P.), Vajda (Karba), Horváth K., Ropos, Rózsa, Stájer, Repnyák, Farkas H., Horváth P. (Bokor).

Gólszerzők: Pónácz, Tóth P., ill. Horváth K. (2), Bartakovics, Horváth P.

Egyházashollós Öte–Szarvaskend II.–Gersekarát SE 2–4 (0–2). Egyházashollós. Jv.: Pintér B.

Egyházashollós Öte: Nagy Á. – Dezső, Kiss S., Kozma (Mikics), Dienes (Vass P.), Zimonyi, Robán, Lakosi (Molnár N.), Vass J., Joó, Horváth M.

Szarvaskend II-Gersekarát SE: Polgár – Lakner (Szabó F.), Földes, Németh T., Takács, Tóth N., Vörös, Pass (Szijj), Tutkovics, Kovács T., Szabó T. Edző:

Gólszerzők: Vass P., Kozma, illetve Vörös (3), Szabó T.

Rábagyarmat KSK–Rönöki Sportegyesület 3–1 (1–0). Rábagyarmat. Jv.: Borhi T.

Rábagyarmati KSK: Senkó – Huszár P., Soós (Németh D.), Varga M., Filep (Siklér), Papp V., Rédei (Tóth B.), Dolgos, Pencz (Kardos), Holecz (Huszár M.), Szabó M.

Rönöki SE: Varga A. – Révész, Tyahor, Sarus, Kakas (Nárai), Horváth A., Németh B., Brányi, Vajda (Papp M.), Hompasz, Horváth Zs.

Gólszerzők: Siklér, Dolgos, Rédei, illetve Brányi.

Kiállítva: Papp V. (49.), ill. Németh B. (56.), Hompasz (45.).

Oszkó-Pácsony Térsége SE–Máriaújfalu SE 2–3 (2–2). Vasvár. Jv.: Sály K.

Oszkó-Pácsony Térsége SE: Oláh D. – Nyári, Frigy, Oláh M., Papp K., Timár (Horváth A.), Papp B., Újhelyi (Kercza), Schmolczer (Farkas J.), Molnár T., Rumi.

Máriaújfalu SE: Háhn – Szőke, Dudás, Hegyi, Somlai, Németh M., Gelányi, Horváth A. (Szabó Gy.), Robán, Tót, Tóth M.

Gólszerzők: Papp K., Nyári, illetve Gelányi (2), Dudás.

Pankasz KSK–Magyarszecsőd SE 0–7 (0–6). Pankasz. Jv.: Marácz Z.

Pankasz KSK: Vas – Iván, Rajnai, Králik, Horváth Krisztián László (Kocsis), Horváth Ke. (Tőke), Horváth Krisztián, Tóth A., Fölnagy (Póczak), Kurucz, Kónya.

Magyarszecsőd SE: Czémán – Tóth N. (Csillag), Ambrus (Cser), Varga M., Zsigmond, Burka (Petrásovics), Horváth N., Takács (Hajba), Sólyom, Bellovics, Sárközi (Dévai).

Gólszerzők: Zsigmond (2), Ambrus (2), Horváth N. (2), Sólyom.

Pankasz-Magyarszecsőd focimeccs

Fotók: Szendi Péter

Sárvári-csoport

Boba SE–Simasági SE 0–6 (0–3). Boba. Jv.: Zsirai J.

Boba SE: Deutsch – Balogh M., Erdei, Takács, Fodor, Kiss Sz., Csajbók Mátyás (Kulman K.), Prépost, Csajbók Máté (Szabó N.), Kulman B., Szabó P.

Simasági SE: Kiss D. – Csenár, Maksai, Sárközi, Horváth Á., Baán, Csapó E., Nagy N., Tóth B., Csapó B., Balogh A.

Gólszerzők: Maksai (2), Tóth B., Nagy N., Balogh A., Csapó E.

Szergény SE–Izsákfa FC 3–2 (0–1). Szergény. Jv.: Hosszú Gy.

Szergény: Papp Á. – Németh Zs. (Kovács K.), Sipkovits, Szórádi, Elek, Horváth T., Márkus, Smidéliusz, Piri (Bokányi), Foki, Döbröntei.

Izsákfa FC: Szentgyörgyi – Böröcz, Somogyi, Kárpáti, Zsoldos (Márkus), Horváth Ro., Recetár, Tanai, Horváth Ri., Karádi, Orbán.

Gólszerzők: Horváth T., Döbröntei, Márkus, illetve Horváth Ro., Karádi.

Keléd H.K.SZ.SE.E.–Rábapatyi KSK 0–2 (0–2). Keléd. Jv.: Kozma D.

Keléd: Fóris R. – Bogdán, Fóris S., Kercza (Horváth L.), Csali-Kovács, Czigány T., Keller (Pethő), Czigány K., Fóris K., Laczi, Reider.

Rábapatyi KSK: Biró (Ható) – Hegyaljai (Takács), Varga M., Horváth G., Vamper, Gecse (Szabó K.), Barkovics, Szerdahelyi (Németh A.), Jakubovszky, Agg (Borhy), Toldi.

Gólszerzők: Takács, Vamper.

Jákfai SE–Ölbő KSE 4–2 (1–1). Jákfa. Jv.: Kedves R.

Jákfai SE: Szabó M. – Tóth K., Zeke Cs. (Rövid), Böröndy, Balhási, Fehér, Vörös M., Zeke B. (Vörös A.), Lékai, Vörös Á., Varga J. (Kollárits).

Ölbő: Berényi – Sipos (Farkas B.), Biró, Kocsis, Nardai, Baksay Kr. (Tóth G.), Kovács T. (Sági Kiss), Kalányos, Horváth L., Vincze, Baksay Ke. (Ható).

Gólszerzők: Vörös A., Vörös M., Lékai, Zeke Cs., illetve Vincze, Baksay Kr.

Kenyeri CSSE–Sitke KKSE 1–4 (1–0). Kenyeri. Jv.: Németh T.

Kenyeri CSSE: Kovács Gy. (Szabó R.) – Császár, Németh B., Gyurák, Szántó, Vámos (Csiszár), Mesterházy, Gábor (Homlok), Szár, Németh E. (Svedics), Balogh D. (Duchaj).

Sitke KKSE: Mórocz T. – Havasi, Nagy Á., Nagy D. (Czimber), Szalai Cs. (Mikó), Vízi, Papp B. (Pénzes), Szalai Z. (Vizi), Vajnai, Linka, Mórocz R. (Okres).

Gólszerzők: Gábor, ill. Havasi (2), Szalai Z., Czimber.

Sorkifalud-Gyanógeregye –Hegyhát SE 4–3 (0–2). Sorkifalud. Jv.: Kiss F.

Sorkifalud-Gyanógeregye: Szovák – Károly, Kiss R., Baranyai D., Baranyai Á., Szombath P. (Kosztolánczi), Szombath D., Illés (Wéber), Molnár Cs., Németh L., Dénes.

Hegyhát SE: Németh M. – Gábor N., Gábor D., Sinka L. (Asztalos R.), Tőke (Boda), Asztalos N., Zergi (Stelczer), Léhmann, Szabó A. (Németh I.), Pados, Sinka Á.

Gólszerzők: Németh L. (2), Wéber, Molnár Cs., ill. Zergi (2), Németh I.

Rábasömjéni TCE–Ostffyasszonyfa SE 3–2 (0–1). Sárvár-Rábasömjén. Jv.: Talabér N.

Rábasömjéni   TCE: Vártok – Nagy T., Németh A. (Tóth-Toki), Németh Á., Török (Dancs), Németh O., Németh Á., Varga K., Mendel (Faiszt), Csempesz (Molnár Z.), Verebélyi (Katona).

Ostffyasszonyfa SE: Földi – Laki D., Laki N. (Palánki A.), Varga P., Molnár L. (Kocsis), Eőry, Németh R., Vörös, Imre (Dénes), Kovács B., Palánki P. (Bereczki).

Gólszerzők: Németh O., Molnár Z., Németh Á., ill. Vörös, Németh R.

Kiállítva: Laki D. (90., Ostffyasszonyfa SE.).

Merseváti SE–Nemeskocs FC 7–0 (2–0). Mersevát. Jv.: Zsirai J.

Merseváti SE: Patyi – Gönye, Csótár, Huszár (Nagy Á.), Horváth Zs., Homlok, Mesterházy (Szalai-Golda), Fülöp (Piri), Takács, Szalai (Barabás), Bárdossy.

Nemeskocs FC: Farkas R. – Kiss G. (Csabai), Szakonyi, Szabó M. (Zsani), Mórocz, Pintér, Molnár I., Balogh D., Pócza, Kalamár, Savanyó.

Gólszerzők: Horváth Zs. (3), Bárdossy (2), Szalai, Huszár.

 

