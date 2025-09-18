34 perce
Városi tekebajnokság: elrajtolt a szezon
Az elsőforduló mérkőzéseivel folytatódott a Vasi Tekesportért Alapítvány által rendezett városi amatőr teke-csapatbajnokság I. osztálya. Városi tekebajnokság: eredmények, legjobb dobók.
Városi tekebajnokság, Vasi Tekesportért Alapítvány: az első forduló eredményei.
Kiváló eredményekkel rajtolt a 2025/2026-ös városi amatőr teke-csapatbajnokság I. osztálya. Hárman is túldobták a bűvös 500-as határt:
Horváth Attila (Justicia) és Csercsics Balázs (Csercsics Faipar) 503 fáig jutott, Domján Tímea (Jáki Agrár) pedig 517 ütött fával megdöntötte a női pályacsúcsot!
Városi tekebajnokság - eredmények
Justicia - Vép VSE 6:2 (2713-2576). Legjobb dobók: Horváth Attila 503, ill. Kopácsi Máté 447.
AHSE Amazonok - Twister 5:3 (2563-2458). Legjobb dobók: Biró Annamária 450, ill. Benke Zoltán 440.
Gravitáció - Relaxállás Bükfürdő 5:3 (2719-2660). Legjobb dobók: Vincze József 475, ill. Pungor Géza 470.
Royal Vasi Mesterek Háza - Jáki Agrár 2-6 (2647-2759). Legjobb dobók: Németh Herbert 462, ill. Domján Tímea 517.
Torony Csercsics - EKJV TC 1:7 (2475-2697). Legjobb dobók: Nagy Balázs 435, ill. Egervölgyi Péter 485.
AHSE Aqua Nívó - Ékszij.hu 2:6 (2488-2513). Legjobb dobók: Krancz Rajmund 454, ill. Kiricsi Krisztián 460.