Teke

1 órája

Városi tekebajnokság: második forduló, eredmények, legjobb dobók

A második forduló mérkőzéseivel folytatódott a Vasi Tekesportért Alapítvány által rendezett városi amatőr teke-csapatbajnokság I. osztálya. Városi tekebajnokság: eredmények, legjobb dobók.

Városi tekebajnokság, Vasi Tekesportért Alapítvány: második forduló, eredmények, legjobb dobók.

Városi tekebajnokság
Városi tekebajnokság: Horváth Attila (Justicia) az első két fordulóban kiemelkedően eredményes volt.
Fotó: VN/Hegyi Gábor

A második fordulóban két rangadót is rendeztek: a Gravitáció biztosan győzte le a Jákott, míg a Csercsics Faipar-Justicia nagy izgalmakat hozott, egy fán múlt a  Justicia győzelme, de végül döntetlenül zárult a mérkőzés.

Városi tekebajnokság - eredmények

  • Jáki Agrár-Gravitáció 2:6 (2604-2758). Legjobb dobók: Bárdosi Gergő 463, ill. Kovács János 492.
  • Relaxállás Bükfürdő-Conoil 6:2 (2623-2467). Legjobb dobók: Hafenscher Balázs 467, ill. Szemes Ferenc 472.
  • Vép VSE-Torony Csercsics 3:5 (2502-2512). Legjobb dobók: Horváth Dia 436,  ill. Nagy Balázs 444.
  • Ékszij.hu-AHSE Amazonok 7:1 (2731-2485). Legjobb dobók: Iszak Péter 481, ill. Polgár Gyöngyi 456.
  • EKJV TC-Royal Vasi Mesterek Háza 3:5 (2550-2592). Legjobb dobók: Németh Zoltán 449, ill. Györkös Péter 475.
  • Csercsics Faipar-Justicia 4:4 (2615-2632). Legjobb dobók: Kercselics Tamás 416, ill. Horváth Attila 476.

Twister-Redondó 2-6 (2505-2560). Legjobb dobók: Horváth András 458, ill. Molnár Roland 462.

 

