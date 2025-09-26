Teke
Városi tekebajnokság: második forduló, eredmények, legjobb dobók
A második forduló mérkőzéseivel folytatódott a Vasi Tekesportért Alapítvány által rendezett városi amatőr teke-csapatbajnokság I. osztálya. Városi tekebajnokság: eredmények, legjobb dobók.
A második fordulóban két rangadót is rendeztek: a Gravitáció biztosan győzte le a Jákott, míg a Csercsics Faipar-Justicia nagy izgalmakat hozott, egy fán múlt a Justicia győzelme, de végül döntetlenül zárult a mérkőzés.
Városi tekebajnokság - eredmények
- Jáki Agrár-Gravitáció 2:6 (2604-2758). Legjobb dobók: Bárdosi Gergő 463, ill. Kovács János 492.
- Relaxállás Bükfürdő-Conoil 6:2 (2623-2467). Legjobb dobók: Hafenscher Balázs 467, ill. Szemes Ferenc 472.
- Vép VSE-Torony Csercsics 3:5 (2502-2512). Legjobb dobók: Horváth Dia 436, ill. Nagy Balázs 444.
- Ékszij.hu-AHSE Amazonok 7:1 (2731-2485). Legjobb dobók: Iszak Péter 481, ill. Polgár Gyöngyi 456.
- EKJV TC-Royal Vasi Mesterek Háza 3:5 (2550-2592). Legjobb dobók: Németh Zoltán 449, ill. Györkös Péter 475.
- Csercsics Faipar-Justicia 4:4 (2615-2632). Legjobb dobók: Kercselics Tamás 416, ill. Horváth Attila 476.
Twister-Redondó 2-6 (2505-2560). Legjobb dobók: Horváth András 458, ill. Molnár Roland 462.
