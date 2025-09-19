Viktoria FC: megsérült a válogatottban a szombathelyiek támadója

Az MTK Budapest három győzelemmel indította a bajnokságot, majd legutóbb a Budapest Honvéd otthonában 2-2-es döntetlent játszott. A nyáron edzőt váltott kék-fehérek – Makrai László helyett Lázár Benjámin ült a kispadon – vezetik a bajnoki tabellát. Igaz, az egyik nagy rivális, az FTC egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. Az MTK kerete erős, elég ha a korábbi viktóriás Siklér Kingára gondolunk, a csatár a Honvéd ellen duplázott. És ott van még a rutinos gólvágó, Vágó Fanny, aztán Zágor Bernadett, Csigi Eszter, a kapus Erős Evelin. A kék-fehérek szombaton a Viktoria FC-t fogadják.

Támadásban a Viktoria FC középpályása, Urbán Viktória

Fotó: Cseh Gábor

Viktoria: sérültek és betegek

A Viktoria egy döntetlennel és három vereséggel jelenleg utolsó előtti a tabellán. De tegyük hozzá: a vasiak az első négy meccsükből háromszor idegenben szerepeltek, ráadásul az MTK után majd Budaörsre utaznak.

– Minden meccs egyformán fontos számunkra, nem mérlegelhetünk ki az ellenfél és hol játszunk, pontot, pontokat kell gyűjtenünk – mondta Markó Edina, a Viktoria FC edzője. – Az eddigi mérkőzéseinken bárki is volt az ellenfelünk, mindig megvolt az esélyünk a jó eredmény elérésére. Fontos tapasztalatokat szereztek a játékosok, támadásban és védekezésben is követtünk el hibákat, ezeket ki kell javítanunk. Az MTK új vezetőedzővel kezdte a bajnokságot, nagyon komplex csapat, több olyan futballistával, akik képesek egy-egy meccset egymaguk eldönteni. Viszont az előző fordulóban hiába futballoztak emberelőnyben a Honvéd ellen, nem tudtak nyerni. Miként a tavaszi utolsó fordulóban mi is döntetlent játszottuk velük – nem feltartott kezekkel lépünk pályára. De tudjuk, nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Több játékosunk – Kováts Anna, Németh Mirtill, Tőzsér Vanda, Csanádi Kata Róza – is betegséggel bajlódik, Alasz Hannát nemrég műtötték, míg Kiss-Lantos Hanna a válogatott hét eleji edzőtáborában ráesett a korábban műtött térdésre – az MR-vizsgálatra várunk, hogy megtudjuk, mennyire komoly a sérülése.