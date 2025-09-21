Viktoria-vereség a fővárosban

MTK Budapest–Viktoria FC 4-0 (0-0). Budapest, Sándor Károly Labdarúgó Akadémia, 200 néző, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Sovány.

Schvirján Dóra, a Viktoria FC kapusa nem tehetett a gólokról

Fotó: VN/archív Unger Tamás



MTK: Ascher – Vajda, Kern, Szabó M. (Molnár A., 77.), László (Legendás, 58.), Farkas (Borzák 77.), Csigi (Gyurátz, 77.), Barkóczi, Vágó, Pataki (Balogh, 77.), Siklér. Edző: Lázár Benjámin.

Viktoria FC: Schvirján – Urbán, Kovács V., Pintér – Nagy D., Gravencz (Csizmadia, 46.), Novák (Németh M., 76.), Licskai (Zahár, 72.), Varró – Petrovics (Vesztergom, 65.), Csejtei (Hécz, 46.). Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: Vágó (56.), Siklér (60.), Pataki (68.), Molnár A. (87.).

Az első félidőben a vendégek jól tartották magukat, stabilan védekeztek. Jobbára mezőnyjáték folyt a pályán, egyik csapat sem tudott komoly lehetőséget kialakítani.Szünet után viszont az 56. és a 68. perc között, azaz 12 minutum alatt három gólt kapott a szombathelyi csapat. Valamennyi találat figyelmetlenségből adódott, amelyeket a fővárosiak remek képességű játékosai könyörtelenül kihasználtak. Ezt követően a vasiak magukra találtak, szép támadásokat vezettek és jónéhány szögletet is elvégezhettek. Ém ziccerig nem jutottak, a hajrában pedig a hazaiak újabb góllal zárták le a mérkőzést.

Az MTK jó erőkből álló, jobb csapat, de négy gól különbség nincs a két együttes között.



Így látta a Viktoria FC vezetőedzője

Markó Edina: – Ezen a mérkőzésen nem tudtuk a korábbi meccseken látott stabil játékunkat megismételni. Az első félidő még rendben volt, a másodikban túlságosan magunkra húztuk ellenfelünket, indokolatlanul behátráltunk, ahelyett, hogy kiléptünk volna ellenfelünk játékosaira. Ezeket a hibákat pedig az MTK rutinos labdarúgói kihasználták. Háromgólos hátrányban kezdtük el azt a bátor játékot játszani, amit korábban is kellett volna. Összességében azt mondhatom, a lányok túlságosan is tisztelték ellenfelüket, viszont a gólkülönbség túlzott.