Labdarúgás

45 perce

Viktoria-vereség a fővárosban

Címkék#MTK#Markó Edina#Viktoria FC

A női labdarúgó NB I. 5. fordulójában a Viktoria FC 4-0-ra kikapott a listavezető MTK Budapest vendégeként.

Pum András

MTK Budapest–Viktoria FC 4-0 (0-0). Budapest, Sándor Károly Labdarúgó Akadémia, 200 néző, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Sovány. 

Viktoria
Schvirján Dóra, a Viktoria FC kapusa nem tehetett a gólokról
Fotó: VN/archív Unger Tamás


MTK: Ascher – Vajda, Kern, Szabó M. (Molnár A., 77.), László (Legendás, 58.), Farkas (Borzák 77.), Csigi (Gyurátz, 77.), Barkóczi, Vágó, Pataki (Balogh, 77.), Siklér. Edző: Lázár Benjámin.
Viktoria FC: Schvirján – Urbán, Kovács V., Pintér – Nagy D., Gravencz (Csizmadia, 46.), Novák (Németh M., 76.), Licskai (Zahár, 72.), Varró – Petrovics (Vesztergom, 65.), Csejtei (Hécz, 46.). Edző: Markó Edina.
Gólszerzők: Vágó (56.), Siklér (60.), Pataki (68.), Molnár A. (87.). 
Az első félidőben a vendégek jól tartották magukat, stabilan védekeztek. Jobbára mezőnyjáték folyt a pályán, egyik csapat sem tudott komoly lehetőséget kialakítani.Szünet után viszont az 56. és a 68. perc között, azaz 12 minutum alatt három gólt kapott a szombathelyi csapat. Valamennyi találat figyelmetlenségből adódott, amelyeket a fővárosiak remek képességű játékosai könyörtelenül kihasználtak. Ezt követően a vasiak magukra találtak, szép támadásokat vezettek és jónéhány szögletet is elvégezhettek. Ém ziccerig nem jutottak, a hajrában pedig a hazaiak újabb góllal zárták le a mérkőzést.
Az MTK jó erőkből álló, jobb csapat, de négy gól különbség nincs a két együttes között.
 

Így látta a Viktoria FC vezetőedzője

Markó Edina: – Ezen a mérkőzésen nem tudtuk a korábbi meccseken látott stabil játékunkat megismételni. Az első félidő még rendben volt, a másodikban túlságosan magunkra húztuk ellenfelünket, indokolatlanul  behátráltunk, ahelyett, hogy kiléptünk volna ellenfelünk játékosaira.  Ezeket a hibákat pedig az MTK rutinos labdarúgói kihasználták.  Háromgólos hátrányban kezdtük el azt a bátor játékot játszani, amit korábban is kellett volna. Összességében azt mondhatom, a lányok túlságosan is tisztelték ellenfelüket, viszont a gólkülönbség túlzott.

 

