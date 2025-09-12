Hőség, ivószünet és kétgólos Viktoria-vereség

A női labdarúgó NB I 4. fordulójában a Viktoria FC gólnélküli félidőt követően 2-0-ra kikapott a Pécsi MFC vendégeként. A forduló nyitómérkőzésén fülledt, nyárias melegben futballoztak a csapatok. Az első félidő abszolút egyenlő erők küzdelmét hozta, mindkét csapat sok pontrúgást végezhetett el és sok volt az ütközés és a kemény párharc. A nagy meleg miatt pedig a félidő derekán a játékvezető ivószünetet rendelt el. Igazán gólveszélyes helyzet egyik kapu előtt sem alakult ki, csak kisebb lehetőségek adódtak. A vendégek védelme remekül állt a lábán.

Szünet után két ziccerrel kezdtek a vasiak. A 48. percben Kiss-Lantos futott el a bal oldalon, beadása egyedül találta Csanádit, aki a hosszú, jobb sarok mellé lőtt. Majd egy kisszögletet követően Kiss-Lantos gurította le a labdát Pintérnek, a védő pedig jobbról, ballal a felső kapufát találta el. A hazaiaknak nem volt nagy helyzetük, egyenlő erők küzdelme folyt. Aztán mégis ők szereztek vezetést. A 72. percben egy lövést Schvirján még védett, a kipattanót Kiss Gabriella a hálóba lőtte 1-0). A 79. percben növelte előnyét a Pécs: egy szöglet utáni kipattanó labdát Farkas lőtt a kapuba (2-0). A hátralévő időben ment, próbálkozott a Viktoria, de nem tudott gólt szerezni.

Mezőnyben a vendégek egyenrangú ellenfelei voltak a pécsieknek, a jobb helyzetkihasználás döntött a hazaiak javára.

Pécsi MFC–Viktoria FC 2-0 (0-0). Pécs, 100 néző, női NB I-es labdarúgó-mérkőzés, vezette: Alafi.

Viktoria FC: Schvirján – Urbán, Kovács V., Pintér – Nagy D., Németh M. (Csanádi, 46.), Licskai (Novák, 82.), Hécz (Müller, 70.), Varró (Csejtei, 70.) – Petrovics (Csizmadia 62.), Kiss-Lantos. Edző: Markó Edina.

Gólszerzők: Kiss G. 72., Farkas J. 79.



