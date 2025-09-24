szeptember 24., szerda

Vízilabda:

3 órája

Csak a végén vezetett először, de nyert az AVUS

Címkék#tatabánya#AVUS#vízilabda

Az OB I/B-s vízilabda-bajnokság 2. fordulójában az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesület (AVUS) nagy csatában egy góllal legyőzte a Tatabányát.

Pum András

AVUS–Tatabányai VSE 11-10 (1-4, 2-2, 4-3, 4-1). Szombathely, OB I/B-s vízilabda-mérkőzés, vezette: Tordai, Fábián.

vízilabda
Hajmási András, az AVUS vízilabdacsapatának játékosa három gólt szerzett.
Fotó: Archív/Unger Tamás

AVUS: Antoni – Spitzer, Makarenko 1, Makrai, Németh B. 3, Sági 1, Orbán. Csere: Hajmási 3, Csaba 1, Gellén 1, Jenei, Horváth R., Galambos G. 1. Edző: Stojadinov Nikola.

A Tatabánya legeredményesebb játékosa Fekete Bálint volt négy találattal.

A szombathelyiek az első fordulóban hazai pályán 10-9-re kikaptak az YBl együttesétől.

Rosszul kezdett a vasi vízilabdacsapat

A Tatabánya ellen borzasztóan kezdtek a vasiak, az első negyedet 4-1-re elveszítették. A második negyedben sem ment a hazaiaknak, 5-1-re, majd a félidőben 6-3-re vezettek a vendégek. A harmadik negyed végére viszont már csak két gól (7-9) volt közte. Az utolsó negyedben 5.50-el a vége előtt még 10-8-ra a tatabányaiak vezettek, ám ezt követően feltámadtak az aligátorok. Három és fél perccel a lefújás előtt Galambos Gergely góljával kiegyenlítettek, majd 41 másodperccel a vége előtt – a meccs során először – a vezetést is átvették és végül meg is nyerték a meccset.

Stojadinov Nikola: – Rosszul kezdtük a mérkőzést, de fokozatosan visszajöttünk a játékba. Az utolsó pillanatokban szereztük meg először a vezetést, ami aztán a győzelmet jelentette számunkra. 


 

 

