A Haladás legendája, aki Horst Hrubeschről kapta becenevét

Marton Róbert – alias Hrubesch – a Haladás egyik legendás, meghatározó futballistája volt. A középpályás 1980-ban 16 évesen debütált az akkor NB II-es Haladásban, majd 1982-ben mutatkozott az NB I-ben – hol máshol, mint a Haladásban. Tíz éven keresztül, egészen 1992-ig viselte a zöld-fehér mezt, az első osztályban 187 NB I-es bajnoki és 29 NB II-es mérkőzésen szerepelt – és hat nemzetközi (Intertoto) meccsen is pályára lépett. Az NB I-ben 21, az NB II-ben 18 gólt szerzett. Játszott az U21-es válogatottban és meghívót kapott az olimpiai válogatottba is – ahová azonban pechére sérülés miatt nem tudott elutazni. A Haladás után az ausztriai Ilzben futballozott, majd Püspökmolnáriban fejezte be pályafutását.

A Haladás korábbi középpályása, Marton Róbert (fehérben) 1989 júniusában a Békéscsaba ellen 2-0-ra megnyert NB I-es bajnoki mérkőzésen

- Úgy érzem, sikeresen éveket töltöttem a Haladásban, nincs bennem különösebb hiányérzet a pályafutásomat illetően – mondta a jelenleg a vármegyei I. osztályú Csákánydoroszló vezetőedzőjeként dolgozó Marton Róbert. - Persze lehetett volna még több NB I-es meccsen, de sérüléssel is bajlódtam, meg ugye akkoriban még volt katonaság is. Utóbbi hosszú időt elvett a karrieremből. Akkoriban nagyon erős csapatok voltak, tele remek futballistákkal. Ott volt az FTC, az Újpest , a Honvéd - és sok jó vidéki csapat is, például a bajnoki címeket zsinórban nyerő Rába ETO , az UEFA-kupa ezüstérmes Videoton. Legsikeresebbek akkor voltunk a Haladással, amikor a középmezőnyben, az 5-8. hely körül végeztünk. Abban a mezőnyben ez nagy szó volt. Egyénileg pedig akkor voltam a legsikeresebb, amikor az NB II-ből feljutottunk én pedig 18 találatommal az NB II-es góllövőlista második helyén végeztem. Két meccset külön is kiemelnék, amikor kifejezetten jól ment a játék. A Videotont Szombathelyen 3-2-re vertük, két góllal járultam hozzá a győzelemhez. Aztán a Verebes-irányította ETO ellen Győrött 3-1-re nyertünk, Topor Anti mellett és is szereztem egy gólt. Hogy miért kaptam a Hrubesch becenevet? Noha az NSZK korábbi válogatott csarára, Horst Hrubesch magasabb volt nálam, de hozzá hasonlóan jómagam is rengeteg gólt szereztem fejjel. Emellett a fizimiskánk is hasonlított valamelyest. Rengeteg kiváló futballistával játszottam anno együtt a Haliban, a teljes igénye nélkül Kutasi Csabával, Horváth Imrével, Vörös Csabával, Vörös Imrével, a fiatalon elhunyt Papp Istvánnal, aztán Preszeller Tamással, Görög Istvánnal, Elekes Attilával, Illés Bélával, Nagy Józseffel, Fitos Józseffel, Bognár Zoltánnal, Topor Antallal, Domján Istvánnal, Schäffer Istvánnal, Deéry Attilával, Schrőter Bélával. És még sorolhatnám. Mindenkivel jól kijöttem, de legjobban Schrőter Bélával értettem meg magam a pályán kívül. Mindketten hegyfaluiak vagyunk, egy osztályba jártunk az általános iskolába, aztán ugye együtt futballoztunk a Haladásban.