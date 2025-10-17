AFIT: legendás futballisták találkoztak (fotókkal)

A régi játékosok, barátok hosszabb kihagyás után két éve gyűltek össze a Rezgő Étteremben. Akkor megbeszélték, hogy ezentúl évente lesz „csapattalálkozó”, ennek megfelelően tavaly is összejöttek az örökifjú futballisták – akkor Szőlőskert Étterem adott otthont a baráti vacsorának. Idén pedig az Öreg Sam Étteremben volt egy kis nosztalgiázás. Előkerültek a régi fényképek, felelevendtek a jól, és kevésbé ismert sztorik - mindenki mosolygós arccal, csillogó szemmel üdvözölte a régi csapattársat.

Korábban Hujber Ferenc szervezte az összejöveteleket, a halála után Stieber József, a csapat szimpatizánsa vette át a stafétát – aki ismét főszervezőként tevékenykedett. Az első találkozón még ott volt, ám azóta az égi pályákra távozott Szárnyas János és Fixl Károly. Stieber József elárulta, 19 régi futballista ült asztalhoz, ami az eddigi legnagyobb létszám - több olyan játékos nyomára is sikerült rábukkanni, aki az előző két találkozót kihagyta. Érkeztek veterán játékosok Tapolcáról, Balatonalmádiból és Győrből is.

Németh Kálmán, a csapat rangidőse, egykor kapusa elárulta: sokat jelent számukra ez a találkozó.