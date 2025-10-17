1 órája
AFIT: legendás futballisták találkoztak (fotókkal)
Egy kis nosztalgiázásra gyűltek össze a legendás 12-es AFIT egykori futballistái. Idén az Öreg Sam Étterem ad otthont az AFIT-találkozónak.
AFIT: évente egyszer összegyűlnek a legendás AFIT futballcsapatának egykori játékosai - ott voltunk az öregfiúk találkozóján.
Volt egyszer egy legendás csapat: AFIT
Több mint hetven éve, 1953-ban alakult a 12-es Autójavító SE futballcsapata – amely 1970-től 12-es AFIT néven működött. Az remek futballistákat felvonultató gárda megjárta az NB III.-at is (1971-ben bronzérmet szerzett). Szombathely egyik emblematikus csapata végül az 1974/1975-ös szezon után szűnt meg.
Nagyszerű csapat volt az AFIT. Olyan futballistákat indított útra, mint a Haladásban kiteljesedő Tóth Zoltán, Horváth Zoltán, Szőke Károly, vagy éppen Szárnyas János – Tóth Zoltán a válogatottságig is eljutott.
A régi játékosok, barátok hosszabb kihagyás után két éve gyűltek össze a Rezgő Étteremben. Akkor megbeszélték, hogy ezentúl évente lesz „csapattalálkozó”, ennek megfelelően tavaly is összejöttek az örökifjú futballisták – akkor Szőlőskert Étterem adott otthont a baráti vacsorának. Idén pedig az Öreg Sam Étteremben volt egy kis nosztalgiázás. Előkerültek a régi fényképek, felelevendtek a jól, és kevésbé ismert sztorik - mindenki mosolygós arccal, csillogó szemmel üdvözölte a régi csapattársat.
Korábban Hujber Ferenc szervezte az összejöveteleket, a halála után Stieber József, a csapat szimpatizánsa vette át a stafétát – aki ismét főszervezőként tevékenykedett. Az első találkozón még ott volt, ám azóta az égi pályákra távozott Szárnyas János és Fixl Károly. Stieber József elárulta, 19 régi futballista ült asztalhoz, ami az eddigi legnagyobb létszám - több olyan játékos nyomára is sikerült rábukkanni, aki az előző két találkozót kihagyta. Érkeztek veterán játékosok Tapolcáról, Balatonalmádiból és Győrből is.
Németh Kálmán, a csapat rangidőse, egykor kapusa elárulta: sokat jelent számukra ez a találkozó.
-Az AFIT mindig is egy nagy család volt, főleg a csapategységének köszönhette a futballpályán elért sikereit - mondta Németh Kálmán. - Szétszórta a csapattagokat az élet, ritkán találkozunk, ezért is jön mindenki örömmel ezekre az éves összejövetelekre - amelyet természetesen szeretnénk folytatni. Olyan a hangulat most az étteremben, mint régen az öltözőben. Annak is nagyon örülök, hogy a futballpályafutása befejezése után mindenki szép civil pályát futott be. A mai napig hálásak vagyunk az AFIT vezetőségének, hogy nagyszerű körülményeket teremtett számunkra a sportoláshoz, a futballhoz - Varga Ferenc és Petneházi István nevét külön is megemlíteném. És köszönjük Stieber Józsinak, hogy évről évre magára vállalja a szervezés nehézségeit.