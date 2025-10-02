Amatőr kosárlabda: elkezdte a 9700.hu és a Hubertus is!

Amatőr kosárlabda, csatasorba álltak, elkezdték a vasi csapatok is az új kosárszezont - a 9700.hu és a Hubertus futott neki címvédőként a kiírásnak.

A tavalyi megyei bajnok 9700.hu Ingatlaniroda.

Fotó: VN/archív

Amatőr kosárlabda, vármegyei bajnokság - 9700.hu

Tíz csapat részvételével rajtolt el a 2025/2026-os vármegyei amatőr kosárlabda-bajnokság. Akárcsak tavaly, az idei kiíársra is 10 csapat jelentkezett – de nem teljesen a tavalyi mezőny állt rajthoz. A CVSE ugyanis nem indított csapatot, a helyére viszont érkezett egy nagy visszatérő, a KÉCS gárdája, amely utoljára a 2011/2012-es szezonban szerepelt – az idei csapat gerincét az akkori játékosok alkotják, néhány fiatallal kiegészülve. A kikért játékengedélyek alapján a címvédő 9700.hu Ingatlaniroda gyengülni látszik, de a csapat korábban már többször rácáfolt az előzetes várakozásokra. A legnagyobb kihívója valószínűleg idén is a Szombathelyi Egyetemi SE lesz, de több gárdánál is látható, hogy próbáltak erősíteni, fiatalítani.

A bajnokság 18 alapszakasz-mérkőzésből áll minden csapat számra. A bajnokság alapszakasza október 1-én kezdődött, és várhatóan március 27-én fejeződnek be az oda-visszavágós mérkőzéset. A tavaszi szünet után pedig már a rájátszással folytatódik a pontvadászat, és a hagyományos megyei döntőt május 23-án tervezi megrendezni a szervező Vas Vármegyei Kosárlabda Szövetség. Vagyis se a szabályokban, se a lebonyolításban nem történt változás.

Érdemes kiemelni, hogy a Vas Vármegyei Kosárlabda Szövetség három iskola (Bolyai, KDG, Gépipari) tornatermébe is digitális, multifunkciós eredményjelzőt szereltetett fel – amelyeket nem csak a megyei bajnokságban szereplő kosárcsapatok használnhatnak, hanem például diákolimpia-rendezvények, más sportágak tornái is igénybe vehetik.

A 2025/2026-os vármegyei bajnokság mezőnye: 9700.hu Ingatlaniroda, SZoESE, BC Olad, S.A.K.K., Büki-TK, Longstep KC, Deck Bistro SE, Cosmos Home, Répcelaki SE, CVSE Vulkán Fürdő.

Amatőr kosárlabda, körmendi városi bajnokság - Hubertus

Pattog a kosárlabda Körmenden is – elkezdődött ugyanis a 2025/2026-os Red Black Café&Bar körmendi városi kosárlabda-bajnokság. Az esélyeket nehéz latolgatni. A tavalyi bajnok Hubertus a nyáron kisebb átalakuláson ment át, de még így is a bajnoki cím egyik fő esélyese. A tavalyi döntős KFSZ (új néven állt rajthoz az ezüstérmes gárda) célja nem lehet más, mint a bajnoki cím begyűjtése. Tavaly újonc volt a Hollós Sírkő, és a csapat rögtön bronzéremmel debütált, idén akár fényesebb éremért is csatába szállhat. A Tatu HE az “örök fiatalok” csapata – bár már egy ideje nem jutott be a döntőbe, de minden bajnokságnak titkos esélyesként fut neki, így idén is.