Tenisz

1 órája

Andits Tamás emlékére - fotókkal

Címkék#sport#tisztelet#emlék#tenisztorna

Hagyományosan tenisztornával emlékeztek dr. Andits Tamásra tisztelői, barátai, családtagjai. Már az 5. Dr. Andits Tamás Tenisz Emléktornának adott otthont a Savaria Tenisz Centrum.

Vaol.hu

Nagy sikerrel, remek hangulatban, szép időben, kiválóan előkészített pályákon, színvonalas mérkőzésekkel zajlott le  az 5. Dr. Andits Tamás Tenisz Emléktorna a Savaria Tenisz Centrumban.

Andits Tamás
Dr. Andits Tamás Emléktorna: a +120-as páros ktegóris dobogósai.
Fotó: VN/Savaria Tenisz Centrum

Dr. Andits Tamás emlékére

Hatvannégy nevezéssel rajtolt el a hagyományos, népszerű tenisztorna, ami komoly kihívás elé állította a szervezőket – de a feladatot Szabó Péter versenybíró irányításával természetesen sikerült megoldani.  Reggel kilenc órakor kezdődtek a mérkőzések (női páros, férfi páros, férfi páros+120 és férfi egyes kategóriákban), az eredményhirdetés 19 órakor fejeződött be. A megnyitón dr. László Győző, Szombathely alpolgármester mondott köszöntőt

  • A 12 főt számláló női mezőny – dr. Anditsné dr. Horváth Ágnes irányításával – egy speciális körversenyt játszott.
  • A férfi egyes (16 fő), az Alpok Dent Kupa küzdelmeit Sőth Balázs nyerte, Molnár Péter lett a második, harmadikként Kondor Péter és Molnár Róbert végzett.

Andrits Tamás tenisz emléktorna

Fotók: vaol.hu
  • A férfi párosra kilenc duó nevezett. Három csoportban kezdődött a verseny, majd a csoportkör után a három csoportgyőztes körmérkőzéssel döntött a dobogós helyezésekről. Az Alpok Dent kupát és a dr. Andits Tamásné dr. Horváth Ágnes által felajánlott vándorserleget a mindkét döntős meccsét (is) megnyerő Kiss Ferenc-Németh István páros nyerte. Második lett a dr. Rózsavölgyi Zoltán-Süle Róbert, míg harmadik a Ceglédi Gábor-Hujber Zoltán duó.
  • A férfi páros +120-as kategória is kilenc párossal, három csoporttal indult. Itt is a csoportgyőztesek kerültek a hármas döntőbe – ahol a Sákovics Péter-Palotai Zoltán duó mindkét mérkőzését megnyerve érdemelte ki a Pandan-Öko Kft. Kupát, valamint a Tihanyi Tibor által felajánlott vándorserleget. Másodikként  a Catomio János-Poór Zoltán, harmadiként a Horváth Zsolt-Vidóczi József duó zárt.

Az ünnepélyes díjátadót Palotai Zoltán versenyigazgató, Szabó Péter versenybíró-létesítményvezető, Kupi Kálmán szponzor,  és Tihanyi Tibor tenisz szaktekintély bonyolította le.

 

 

