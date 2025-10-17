1 órája
Andits Tamás emlékére - fotókkal
Hagyományosan tenisztornával emlékeztek dr. Andits Tamásra tisztelői, barátai, családtagjai. Már az 5. Dr. Andits Tamás Tenisz Emléktornának adott otthont a Savaria Tenisz Centrum.
Nagy sikerrel, remek hangulatban, szép időben, kiválóan előkészített pályákon, színvonalas mérkőzésekkel zajlott le az 5. Dr. Andits Tamás Tenisz Emléktorna a Savaria Tenisz Centrumban.
Hatvannégy nevezéssel rajtolt el a hagyományos, népszerű tenisztorna, ami komoly kihívás elé állította a szervezőket – de a feladatot Szabó Péter versenybíró irányításával természetesen sikerült megoldani. Reggel kilenc órakor kezdődtek a mérkőzések (női páros, férfi páros, férfi páros+120 és férfi egyes kategóriákban), az eredményhirdetés 19 órakor fejeződött be. A megnyitón dr. László Győző, Szombathely alpolgármester mondott köszöntőt
- A 12 főt számláló női mezőny – dr. Anditsné dr. Horváth Ágnes irányításával – egy speciális körversenyt játszott.
- A férfi egyes (16 fő), az Alpok Dent Kupa küzdelmeit Sőth Balázs nyerte, Molnár Péter lett a második, harmadikként Kondor Péter és Molnár Róbert végzett.
Andrits Tamás tenisz emléktornaFotók: vaol.hu
- A férfi párosra kilenc duó nevezett. Három csoportban kezdődött a verseny, majd a csoportkör után a három csoportgyőztes körmérkőzéssel döntött a dobogós helyezésekről. Az Alpok Dent kupát és a dr. Andits Tamásné dr. Horváth Ágnes által felajánlott vándorserleget a mindkét döntős meccsét (is) megnyerő Kiss Ferenc-Németh István páros nyerte. Második lett a dr. Rózsavölgyi Zoltán-Süle Róbert, míg harmadik a Ceglédi Gábor-Hujber Zoltán duó.
- A férfi páros +120-as kategória is kilenc párossal, három csoporttal indult. Itt is a csoportgyőztesek kerültek a hármas döntőbe – ahol a Sákovics Péter-Palotai Zoltán duó mindkét mérkőzését megnyerve érdemelte ki a Pandan-Öko Kft. Kupát, valamint a Tihanyi Tibor által felajánlott vándorserleget. Másodikként a Catomio János-Poór Zoltán, harmadiként a Horváth Zsolt-Vidóczi József duó zárt.
Az ünnepélyes díjátadót Palotai Zoltán versenyigazgató, Szabó Péter versenybíró-létesítményvezető, Kupi Kálmán szponzor, és Tihanyi Tibor tenisz szaktekintély bonyolította le.