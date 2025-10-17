Andits Tamás emlékére - fotókkal

Nagy sikerrel, remek hangulatban, szép időben, kiválóan előkészített pályákon, színvonalas mérkőzésekkel zajlott le az 5. Dr. Andits Tamás Tenisz Emléktorna a Savaria Tenisz Centrumban.

Dr. Andits Tamás Emléktorna: a +120-as páros ktegóris dobogósai.

Fotó: VN/Savaria Tenisz Centrum

Dr. Andits Tamás emlékére

Hatvannégy nevezéssel rajtolt el a hagyományos, népszerű tenisztorna, ami komoly kihívás elé állította a szervezőket – de a feladatot Szabó Péter versenybíró irányításával természetesen sikerült megoldani. Reggel kilenc órakor kezdődtek a mérkőzések (női páros, férfi páros, férfi páros+120 és férfi egyes kategóriákban), az eredményhirdetés 19 órakor fejeződött be. A megnyitón dr. László Győző, Szombathely alpolgármester mondott köszöntőt