október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eredmények

2 órája

Asztalitenisz Extraliga: két celldömölki vereség

Címkék#asztalitenisz#celldömölki vs#Páros Gergely

Dupla fordulót rendeztek az asztalitenisz Extraligában. A Celldömölk I-re két nehéz ellenfél várt - Komlón és Pécsett is alulmaradtak a vasiak.

Pum András

Komlói Bányász-Celldömölki VSE Vulkán Hotel és Fürdő I. 5:2. Komló, asztalitenisz Extraliga-mérkőzés, 3. forduló.

asztalitenisz
A CVSE asztalitenisz-csapatának két játékosa, Filip Cipim (balról) és Wei Chen Yu jól játszott
Fotó: VN/Giczi Sándor

Páros. Gergely, Szita-Cipim, Jakab 3:1 (1-0). Egyéni, 1. forduló: Gergely-Wei Chen 2:3, Poór-Cipim 0:3, Szita-Jakab 3:0 (2-2). 2. forduló: Gergely-Cipim 3:0, Szita-Wei Chen 3:0, Both-Baranyai 3:0 (5-2).  

A komlói csapatban szerepelt a Szombathelyi AK-Sportiskola két fiatalja, Gergely Márk és Poór Balázs. A párost a hazaiak 3:1-re megnyerték. Az első körben Wei Chen négy meccslabdát hárítva nyert, Cipim simán verte Poórt, viszont Jakab is simán kikapott Szitától (2:2). A második egyéni kör kellemetlen meglepetéssel indult, Cipim 3:0-ra kikapott Gergelytől. És mivel Wein Chen is alulmaradt Szitával szemben: 4:2 a Komlónak, eldőlt a meccs. Az utolsó meccs, a Both-Baranyai (3-0) összecsapás már nem osztott-szorzott. 

A tavalyi bajnokságban a Celldömölk háromszor is legyőzte a Komlót, ezúttal nem sikerült. Ennek egyik oka, hogy Jakab János egyelőre nem közelíti meg tavalyi formáját. Győzött: Szita 2, Both 1, Gergely 1, Gergely-Szita, illetve Wei Chen 1, Cipim 1.

A második meccsen a pécsi asztalitenisz-csapat győzött

PTE-PEAC Kaló Méh I.-Celldömölki VSE Vulkán Hotel és Fürdő I. 5:2. Pécs, asztalitenisz Extraliga-mérkőzés, 4. forduló.

Páros. Szántosi, Pető-Cipim, Wei Chen 3:0 (1-0). Egyéni, 1. forduló: Szántosi-Baranyai 3:0, Molnár-Wei Chen 2:3, Pető-Cipim 3:0 (3:1).  2. forduló: Szántosi-Wei Chen 3:1, Pető-Baranyai 3:0, Molnár-Cipim 1:3 (5-2).

Párosban a komlói meccshez képest cseréltek a vasiak: Jakab helyére Wei Chen került. Ám ez sem segített, a pécsiek 3:0-ra nyertek. Az első fordulóban Baranyai simán kikapott, míg Wei Chen nagy meccsen győzött. Cipim jó mérkőzésen, de 3-0-ra alulmaradt Pető ellen. A második körben Szántosi 3-1-re legyőzte Wei Chen-t - ezzel eldőlt a találkozó (4-1). A hátralévő két meccsen Baranyai kikapott, míg Cipim nyert. 

Győzött: Szántosi 2, Pető 2, Szántosi-Pető, illetve Wei Chen 1, Cipim 1. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu