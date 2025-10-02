Asztalitenisz Extraliga: két celldömölki vereség

Komlói Bányász-Celldömölki VSE Vulkán Hotel és Fürdő I. 5:2. Komló, asztalitenisz Extraliga-mérkőzés, 3. forduló.

A CVSE asztalitenisz-csapatának két játékosa, Filip Cipim (balról) és Wei Chen Yu jól játszott

Fotó: VN/Giczi Sándor

Páros. Gergely, Szita-Cipim, Jakab 3:1 (1-0). Egyéni, 1. forduló: Gergely-Wei Chen 2:3, Poór-Cipim 0:3, Szita-Jakab 3:0 (2-2). 2. forduló: Gergely-Cipim 3:0, Szita-Wei Chen 3:0, Both-Baranyai 3:0 (5-2).

A komlói csapatban szerepelt a Szombathelyi AK-Sportiskola két fiatalja, Gergely Márk és Poór Balázs. A párost a hazaiak 3:1-re megnyerték. Az első körben Wei Chen négy meccslabdát hárítva nyert, Cipim simán verte Poórt, viszont Jakab is simán kikapott Szitától (2:2). A második egyéni kör kellemetlen meglepetéssel indult, Cipim 3:0-ra kikapott Gergelytől. És mivel Wein Chen is alulmaradt Szitával szemben: 4:2 a Komlónak, eldőlt a meccs. Az utolsó meccs, a Both-Baranyai (3-0) összecsapás már nem osztott-szorzott.

A tavalyi bajnokságban a Celldömölk háromszor is legyőzte a Komlót, ezúttal nem sikerült. Ennek egyik oka, hogy Jakab János egyelőre nem közelíti meg tavalyi formáját. Győzött: Szita 2, Both 1, Gergely 1, Gergely-Szita, illetve Wei Chen 1, Cipim 1.

A második meccsen a pécsi asztalitenisz-csapat győzött

PTE-PEAC Kaló Méh I.-Celldömölki VSE Vulkán Hotel és Fürdő I. 5:2. Pécs, asztalitenisz Extraliga-mérkőzés, 4. forduló.

Páros. Szántosi, Pető-Cipim, Wei Chen 3:0 (1-0). Egyéni, 1. forduló: Szántosi-Baranyai 3:0, Molnár-Wei Chen 2:3, Pető-Cipim 3:0 (3:1). 2. forduló: Szántosi-Wei Chen 3:1, Pető-Baranyai 3:0, Molnár-Cipim 1:3 (5-2).

Párosban a komlói meccshez képest cseréltek a vasiak: Jakab helyére Wei Chen került. Ám ez sem segített, a pécsiek 3:0-ra nyertek. Az első fordulóban Baranyai simán kikapott, míg Wei Chen nagy meccsen győzött. Cipim jó mérkőzésen, de 3-0-ra alulmaradt Pető ellen. A második körben Szántosi 3-1-re legyőzte Wei Chen-t - ezzel eldőlt a találkozó (4-1). A hátralévő két meccsen Baranyai kikapott, míg Cipim nyert.

Győzött: Szántosi 2, Pető 2, Szántosi-Pető, illetve Wei Chen 1, Cipim 1.