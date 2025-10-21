október 21., kedd

1 órája

Asztalitenisz Extraliga: simán győzött a Celldömölk

Asztalitenisz Extraliga: simán győzött a Celldömölk

A férfi asztalitenisz Extraligában ismét dupla fordulót rendeztek. A Celldömölki VSE I. mindkét meccsét megnyerte.

Pum András

Celldömölki VSE-Vulkán Hotel és Fürdő I.- Honvéd Szondi SE I. 4:3. Celldömölk, asztalitenisz Extraliga-mérkőzés, 5. forduló

Páros: Wei Chen, Cipim-Huzsvár, Juhász 0:3 (0-1). Egyéni, 1. forduló: Jakab-Molnár 3:1, Wei Chen-Huzsvár 3:1, Cipim-Juhász 1:3 (2-2). 2. forduló: Jakab-Huzsvár 3:0, Cipim-Molnár 3:2, Wei Chen-Juhász 0:3 (4-3).

A celldömölkiekre hazai környezetben rangadó várt a megerősödött Honvéd Szondi ellen, ahová éppen Cellből igazolt át Juhász Patrik. Párosban a vendégek Huzsvár-Juhász kettőse 3:0-ra verte Cipimet és Wei Chen-t. Az első egyéni forduló Jakab János idei első győzelmét megszerezve nyert Molnár Krisztián ellen. Wei Chen fontos győzelmet aratott Huzsvárral szemben, Cipim viszont kikapott (2:2). A második fordulóban Jakab újra nyert, így 3:2-re vezettek a celliek. Az utolsó két meccs párhuzamosan zajlott, Wei Chen kikapott, ezzel 3:3-ra módosult az állás. Cipim Molnár Krisztián ellen óriási csatát vívott, végül az utolsó szettben 12-10, összességében 3:2-re nyert, így a Celldömölk fontos győzelmet aratva 4:3-ra győzött.

Győzött: Jakab 2, Cipim 1, Wei Chen 1, illetve Juhász 2, Huzsvár-Juhász.

Celldömölki VSE-Vulkán Hotel és Fürdő I.-Tatai AC I. 5:2. Celldömölk, asztalitenisz Extraliga-mérkőzés, 6. forduló.

Páros: Jakab, Cipim-Epinger, Daru 3:0 (1-0). Egyéni, 1. forduló: Jakab-Bak 3:2, Wei Chen-Daru 3:0, Cipim-Epinger 3:0 (4-0). 2. forduló: Jakab-Béres 3:0, Baranyai-Bak 1:3, Wei Chen-Epinger 0:3 (játék nélkül) (5-2).

Wei Chen kisebb vállsérülése miatt ezúttal párosban nem állt asztalhoz. A párost így is simán nyerte a Jakab-Cipim duó. Az első egyéni körben pedig már eldőlt a mérkőzést, Jakab nehezen, Wei Chen és Cipim simán nyert (4:0). Az utolsó körben Jakab magabiztosan győzött, Baranyai kikapott, míg Wei Chen nem akart súlyosabb sérülést kockáztatni, így nem is állt ki Epinger ellen. A Celldömölk simán nyerte meg a találkozót.

Győzött: Jakab 2, Cipim 1, Wei Chen, Jakab-Cipim, illetve Bak, Epinger.

 

 

