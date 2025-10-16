Bárdosi Sándor profi címmeccset vív Belgrádban - fejvédő nélkül, full-contact kategóriában!

– Nyolc hét kőkemény felkészülés van mögöttem – jelezte Bárdosi Sándor. – A fizikai felkészítésben nagy segítséget kaptam Varsányi Áron csapatától, a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesülettől, a mentális felkészülésemben pedig Dankó Ica segített. Vannak terveim a profik között, ez a címmeccs az egyik állomás a céljaim felé vezető úton. Jó az ellenfelem, nehéz meccsre számítok, de szeretném elhódítani az Eb-övet – annak ellenére is, hogy az első profi címmeccsemet vívom. Belgrádba úgy 20-25 fős csapattal utazunk. A stábomat Dancsó Zoltán vezetőedző, valamint Szmolek Emánuel és Maár József edzők alkotják. Becsületel felkészültem, bizakodó vagyok!