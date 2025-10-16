29 perce
Bárdosi Sándor profi címmeccset vív Belgrádban - fejvédő nélkül, full-contact kategóriában!
A Controll SE sportolója, Bárdosi Sándor vasárnap (19.00) Belgrádban vív profi címmeccset WAKO kick-box full-contact kategóriában egy szerb riválissal a szabadon lévő Európa-bajnoki övért (78,1 kg). Bárdosi Sándor: nehéz csata lesz!
Kick-box full-contact: Bárdosi Sándor az Eb-övért utazik!
Bárdosi Sándor felkészült!
A Controll SE, és Bárdosi augusztusban kapott felkérés a szerb Veljko Micovic menedzsmentjétől a profi címmeccsre – korábbi amatőr Eb-győztesként, illetve a profi ranglista 10. helyezettjenként. A 28 éves Bárdosi vívott korábban profi gálameccseket, de ilyen szintű megmérettetésen még nem vett részt – egy 10 menetes, fejvédő nélküli csata vár rá (2 perc egy menet). Míg ellenfele 23 éves kora ellenére már komoly profi tapasztalattal rendelkezik, valamint amatőr Európa-bajnok, több Világkupa-győzelme is van. És ugye hazai közönség előtt léphet ringbe.
– Nyolc hét kőkemény felkészülés van mögöttem – jelezte Bárdosi Sándor. – A fizikai felkészítésben nagy segítséget kaptam Varsányi Áron csapatától, a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesülettől, a mentális felkészülésemben pedig Dankó Ica segített. Vannak terveim a profik között, ez a címmeccs az egyik állomás a céljaim felé vezető úton. Jó az ellenfelem, nehéz meccsre számítok, de szeretném elhódítani az Eb-övet – annak ellenére is, hogy az első profi címmeccsemet vívom. Belgrádba úgy 20-25 fős csapattal utazunk. A stábomat Dancsó Zoltán vezetőedző, valamint Szmolek Emánuel és Maár József edzők alkotják. Becsületel felkészültem, bizakodó vagyok!